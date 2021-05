Botana en contra de que empleos solidarios sean sorteados: "Es más injusto"

Sergio Botana, senador del Partido Nacional y exintendente de Cerro Largo, votó al igual que el resto de los legisladores el proyecto de ley Oportunidades Laborales que este miércoles se transformó en ley. Sin embargo, dejó constancia de que discrepa con que el mecanismo de designación de los puestos sea el sorteo.

“Hay algo con cuyo diseño no concuerdo, pero tampoco puedo cuestionarlo porque, al final de cuentas, creo que me he quedado un poco solo en esta posición”, dijo este martes en el marco de la discusión del proyecto en una comisión del Senado.

El artículo 4 del proyecto establece que la convocatoria a los interesados será efectuada por cada gobierno departamental, previa coordinación con el Poder Ejecutivo, y el mecanismo de selección será el sorteo.

“A mí no me gusta que haya sorteos en el Uruguay porque eso siempre es más injusto que la más injusta de las decisiones”, dijo Botana. “El sorteo deja afuera al que necesita, al vulnerable, al que tiene hijos”, agregó.

El exintendente de Cerro Largo sostuvo que este mecanismo excluye “al que valora el trabajo como trabajo y premia al que nunca quiso hacer nada y a veces no tiene ninguna necesidad, vive loco de contento si lo mantienen y fue a un sorteo simplemente porque lo obligaron a ir”.

La ley aprobada este miércoles establece que podrán ser beneficiarias solo las personas que no cuenten con ningún tipo de ingreso, salvo las prestaciones otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Social.

Botana se mostró partidario de que el otorgamiento de los puestos de trabajo quede en manos de los gobiernos departamentales y municipales ya que “no hay intendente o alcalde que no conozca cuánto necesita cada uno”.

“El alcalde y el intendente dan examen todos los días frente a toda la comunidad”, dijo y descartó que fueran a tomar la decisión de quién entra y quién no por cuestiones partidarias o por intereses de tipo alguno. “Esas cosas no pueden hacerlas”, afirmó.

En su visión, el sorteo es una “preciosa manera de sacarse el lazo". Va a ser así, apuntó, porque la cultura general del país emana de Montevideo, un espacio en el que “es imposible que todos se conozcan”, dado que el grado de descentralización es mayor que en el resto de los departamentos.