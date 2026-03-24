Demanda de empleo asociada a servicios globales transita un año sin crecimiento en Uruguay: call centers, diseño de software y testing ya requieren menos personal

El empleo vinculado a los servicios globales ocupa en Uruguay a más de 34.000 personas en un total de 660 empresas . El sector representa además el 58% de las exportaciones de servicios del país y genera el equivalente al 5% del PIB. Sin embargo, la demanda en este modelo de negocios -en el que las empresas deslocalizan parte de sus actividades mediante centros operativos o hubs regionales, o subcontratan servicios a proveedores en el exterior- atraviesa en Uruguay un año sin crecimiento, según un nuevo informe de la consultora Advice.

En este contexto, los datos de la demanda laboral de empresas de servicios globales en Uruguay muestran que rubros como call centers, diseño de software y testing ya requieren menos personal. La consultora realizó un repaso por la evolución del sector en el país, las razones detrás de este estancamiento y los sectores que proyectan crecer en este escenario .

Según recoge el informe, entre 2020 y 2022 la demanda laboral asociada a servicios globales multiplicó seis veces su volumen , alcanzando un máximo de 3.000 oportunidades de empleo en 2022. Este crecimiento se produjo en el contexto de la pandemia de covid-19, cuando se disparó la demanda global de servicios TI. Al mismo tiempo, en el ámbito de los servicios empresariales, la pandemia aceleró procesos de digitalización del trabajo que ya venían en desarrollo, reforzando la tendencia de empresas globales a deslocalizar parte de sus operaciones y contratar talento a distancia .

Sin embargo, a partir de 2023 la demanda experimentó una pérdida de dinamismo, ajustándose un 17,7% a la baja en 2023 y permaneciendo alrededor del mismo nivel a partir de ese momento (entre 2023 y 2025, un promedio de 2.553 oportunidades de empleo cada año).

A diferencia de la generalidad del mercado de trabajo en Uruguay, que en 2024–2025 tuvo una clara tendencia expansiva, la demanda de trabajo asociada a los servicios globales permaneció relativamente estable. Y específicamente en el último año móvil a febrero, los datos evidencian un estancamiento de la demanda y una tendencia ligeramente negativa.

Por ejemplo, en 2025 hubo una caída del 27,1% en las oportunidades de empleo en call centers, de 25% en el área de diseño de software (interfaz y experiencia del usuario), de 13,3% en testeo de software y aseguramiento de calidad (testing & QA) y de 6,9% en otros procesos transversales brindados a distancia.

En contraposición, áreas funcionales como soporte técnico, gestión humana (nómina, selección) y logística (soporte operativo a lo largo de la cadena de abastecimiento), tuvieron un desempeño positivo en 2025. En particular, la demanda de especialistas el área de Ciencia de Datos e IA creció un 70,1%

El desafío de la competitividad y la automatización de procesos

Según Advice, el estancamiento de la demanda en este sector puede explicarse por un encarecimiento de Uruguay para las economías del mundo. En este sentido, señalan que el indicador de competitividad extrarregional elaborado por el Banco Central, que mide los precios relativos de Uruguay ante las principales economías del mundo, registró en enero de 2026 los valores más bajos desde el inicio de la serie de datos, en el año 2000.

Además, repasa que la gran expansión que tuvo la demanda laboral asociada a los servicios globales al inicio de la década coincidió con un momento en el que la moneda estadounidense tenía mayor poder de compra para contratar talento en Uruguay. En cambio, de 2022 en adelante, los salarios se encarecieron significativamente en dólares, alcanzando en 2026 su registro más alto del período estudiado.

“La competitividad de los salarios se destaca como un factor relevante para un sector de actividad que es, por definición, exportador de servicios. Si bien Uruguay se ha destacado por la calidad de su fuerza laboral en términos de bilingüismo y habilidades tecnológicas esta ventaja encuentra un límite inevitable ante la emergencia de competidores globales con similar capacidad técnica y menor precio”, señala el estudio.

A lo anterior se suma una tendencia global de automatización de procesos mediante el uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial (IA). En este escenario estudios internacionales respaldan que esta es una tendencia ampliamente extendida en las empresas de servicios globales, que crece tanto en términos de escala y complejidad de las soluciones implementadas, como de inversión proyectada.

En este escenario, más que solo automatizar tareas estandarizadas, las empresas buscan rediseñar procesos de punta a punta para ganar eficiencia y flexibilidad.

En Uruguay, los rubros que se señala en el informe con caídas en la demanda (call centers, diseño de software, testeo de software y aseguramiento de calidad), tienen como común denominador que se caracterizan por una alta exposición a la automatización por tecnologías basadas en IA, según varios estudios internacionales.

En contraposición, los que crecieron, como soporte técnico, gestión humana y logística, se relacionan con un posicionamiento regional destacado de Uruguay en materia de inteligencia artificial, sostienen, lo que hace que los servicios globales busquen en el país profesionales para desarrollar e implementar las soluciones tecnológicas.

TI y servicios empresariales concentran la demanda en un rubro de alta calificación y multilingüe

Si se analizan las oportunidades de empleo publicadas por empresas de servicios globales, se destacan dos grandes tipos de servicios. Un 46% de las oportunidades de empleo provienen del área de servicios TI, dentro de los que hay una clara predominancia de los servicios de software (29%), que comprenden todo su ciclo de vida como producto (desde la arquitectura y diseño hasta su implementación). Por otra parte, un 38% de los puestos se demandan para servicios empresariales, en los que las áreas de soporte administrativo (18%) comercial y logístico (14%)

Una de las características más destacadas del empleo en empresas de servicios globales es que es multilingüe, intensivo en conocimientos y altamente digitalizado, demandando talento con altos niveles de formación, fluidez en idiomas y manejo de tecnologías.