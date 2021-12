BPS apunta a mejorar atención a personas con discapacidad y potenciar prestaciones

El Banco de Previsión Social (BPS) está trabajando en difundir información sobre la Ley 19.691 sobre promoción del trabajo para personas con discapacidad y apunta a mejorar y universalizar las prestaciones.

El 18 de noviembre la Comisión Nacional de Inclusión Laboral conmemoró el tercer aniversario de la entrada en vigencia de esa norma. A su vez, este viernes se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

En esa marco, el BPS junto a los otros organismos que integran la comisión (Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), PIT-CNT, cámaras empresariales, organizaciones civiles, Universidad de la República (Udelar) y Dirección General de Educación Técnico Profesional – UTU) trabajan en la promoción de esa ley que está vigente desde 2018.

Para la directora del BPS, Araceli Desiderio, es importante darla a conocer porque es una ley “prácticamente desconocida” por las empresas y también por las personas con discapacidad, las cuales “es necesario que sepan que tienen una ley que los ampara”.

En ese sentido, los distintos organismos integrantes de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral vienen divulgando folletería vinculada al tema apuntado a darle mayor visibilidad.

A través de esta norma legislativa, los empleadores del ámbito privado con 25 trabajadores permanentes o más, cada vez que incorporen personal, deberán emplear a personas con discapacidad que cuenten con condiciones para el cargo y estén inscriptas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad del Mides.

Desde el 18 de noviembre, todas las empresas con más de 25 trabajadores deben tener en su plantilla un 4% de trabajadores con discapacidad. Antes de esta fecha, las que tenían entre 26 y 49 empleados debían tener un 2% de personas con discapacidad. Entre 50 y 149 trabajadores, debían tener un 3%, entre 150 y 499 un 3,5% y con 500 o más un 4%.

Escala para inclusión de personas con discapacidad

La ley otorga a las empresas los beneficios de exoneración gradual de aportes jubilatorios patronales, beneficios por las obras de accesibilidad o adaptación de lugares de trabajo y apoyo de operador laboral de forma gratuita. Además, el Poder Ejecutivo podrá establecer tratamiento preferencial a empleadores que contraten personas con discapacidad por encima de los mínimos y otorgar incentivos para empresas privadas que contraten producción de Talleres de Producción Protegida o cooperativas integradas por personas con discapacidad.

“El empleador deberá pagar un 25% del aporte jubilatorio el primer año laboral, 50% en el segundo, 75% en el tercero y 100% una vez finalizados esos tres años”, explicó Desiderio respecto a la exoneración gradual de esos aportes jubilatorios patronales.

La directora del BPS también adelantó que si bien ahora se está en una etapa de información y difusión, las empresas se expondrán, en el caso de no cumplir con la ley, a sanciones. La fiscalización estará a cargo de la Inspección General de Trabajo (IGT) del MTSS.

Para acceder a estos beneficios el empleador debe inscribirse en el Registro de Empleadores del MTSS, solicitando el Certificado de Cumplimiento Ley N° 19.691 en https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/

¿Cómo está trabajando el BPS con la discapacidad?

Este jueves, la Comisión Asesora sobre Discapacidad del Directorio de BPS participó de una actividad de equinoterapia para personas con discapacidad en el Centro Nº 1 de Equinoterapia de la Escuela Nacional de Equitación del Ejército. Participaron también el Centro Nacional y Fomento de Rehabilitación Ecuestre en Uruguay y la Asociación Civil Olímpicos de Shangai (Acodes).

La equinoterapia es una de las opciones que tienen las personas con discapacidad para hacer uso de las Ayudas Extraordinarias (AYEX) que les otorga el BPS. Las AYEX son contribuciones económicas destinadas a la rehabilitación de niños y adultos con discapacidad o alteraciones en el desarrollo, para favorecer su inserción social, educativa y cultural. Las mismas están destinadas a la cobertura de servicios como locomoción, fonoaudiología, fisiatría, psicomotricidad y psicología.

Daniel Graffigna, vicepresidente del BPS, informó a El Observador que el organismo destina US$ 40 millones anuales al pago de estas prestaciones. “La idea es cuidar los recursos, maximizar, invertir más y mejor”, indicó.

BPS

Directores de BPS junto a autoridades del Centro Nº 1 de Equinoterapia

La visita al Centro Nº 1 de Equinoterapia se enmarca, según el jerarca, en una de las definiciones más importantes del Plan Estratégico 2021 – 2021 del BPS que es la cercanía de la institución con la gente. “A través de la prestación que reciba el beneficiario, la institución tiene que estar cerca y dar respuesta siempre y eso es lo que estamos haciendo”, explicó.

Graffigna también confirmó que el BPS sigue trabajando en una mesa de diálogo con todas las organizaciones e instituciones que trabajen con personas con discapacidad, que son aproximadamente 430. “Tendremos reuniones para que nos den su visión. Es un diálogo que se abrió a los efectos de ver si entre todos logramos encontrar el punto de inflexión que nos permita seguir avanzando. Acá hay problemas de larga data que vamos a intentar solucionar”, reconoció.

Y agregó: “La idea es maximizar la posibilidad de que todos se expresen, no den su visión de cómo mejorar aún más esta prestación, de cómo hacer que realmente quien logra usufructuar las AYEX sienta que el servicio es de primera calidad”.

El ser consultado sobre aspectos en los que debería mejorarse la prestación, el jerarca indicó que es importante trabajar “con otros estamentos del Estado” apuntado a “universalizar la prestación, aumentar su alcance y que llegue a más gente”.

También señaló la necesidad de aumentar los controles a las instituciones a través de las que se otorgan las prestaciones, algo que fue un pedido de estas, para “la tranquilidad de todos” ya que son “recursos del Estado, dineros públicos”.

Centro Nº 1 de Equinoterapia

Otro de los puntos a mejorar, según Graffigna, es el de que en muchos casos, como los beneficiarios no pueden acceder a dos prestaciones a la vez, se ven impedidos de acceder a los mejores centros de tratamiento.

“Hoy en día si tú recibís una AYEX para ir al foniatra, no podés recibir también una ayuda de parte de BPS para recibir locomoción. Detectamos que hay personas que como no pueden pagar la locomoción eligen un centro que les quede cerca de la casa, pero que de repente no es el mejor. Entonces, vemos la necesidad de que en esos casos se pueda contemplar que si el centro que es mejor para la persona por la patología que tiene, no está cerca de su casa y no puede pagarse el traslado, el BPS debería estudiar esa situación y de aquí en más ofrecer el traslado también”, explicó el funcionario.