BPS puso en marcha el nuevo sistema de certificaciones médicas: en qué consiste

El último día de 2022 era el plazo para la implementación del Sistema Nacional de Certificaciones Médicas. El nuevo método permite que el Banco de Previsión Social (BPS) sea auditor de las certificaciones que otorgan los prestadores de salud y también que pueda corregir los días de recuperación de algunas enfermedades.

Las certificaciones médicas en el ámbito laboral forman parte de las quejas habituales de los empleadores y trabajadores. “Todos conocen a una persona que está certificada pero está de viaje. Fulano no está yendo a trabajar, pero en Facebook aparece que está en tal lado”, ejemplificó el presidente del BPS, Alfredo Cabrera.

La Rendición de Cuentas previó la creación del Sistema Nacional de Certificaciones Médicas. Y también que ese sistema se integre a la Historia Clínica Electrónica Nacional.

“Lo que se implementó y se puso en producción a fin de año es un cambio de paradigma. Analizar el sistema en su globalidad y no desde el caso aislado”, expuso Cabrera.

Actualmente, la certificación la realiza el prestador de salud, la comunica al BPS y allí se otorga, si corresponde, el subsidio. Desde el año pasado gerentes de tecnología del organismo y de los prestadores de salud trabajan en conjunto para vincular el sistema de certificaciones con la historia clínica. Es decir, convirtiendo a la certificación en un acto médico integrado a la historia.

El médico, cuando atiende al paciente accede al BPS, recibe el historial de certificaciones de la persona que tiene sentada enfrente y cuando diagnostica el banco le da automáticamente un tiempo estimado de recuperación para esa patología.

“El profesional puede aceptar ese tiempo o no, porque en definitiva prima el acto médico y puede darle al paciente los días que estime necesarios”, explicó Cabrera.

El sistema no admite certificaciones antedatadas o posdatadas. “Lo que se busca es que el médico tenga información de apoyo y acumular información. Cuando lleve un tiempo de funcionamiento completo se podrá empezar a mirar la globalidad y no el caso individual”, dijo.

Allí, el análisis de los datos permitirá conocer cuáles son las patologías más frecuentes y generar estadísticas por zonas o departamentos. También observar si un especialista otorga más certificaciones que otros.

“Si se encuentran desvíos permitirá auditar con un conocimiento más preciso de la situación”, indicó el presidente del BPS:

En noviembre, el BPS recibió 145 mil solicitudes de certificaciones médicas y abonó 44.414 subsidios por enfermedad por un total de $ 769 millones (algo más de US$ 19 millones).Cuatro de cada 10 certificaciones fueron por 60 días o más.

En el organismo son conscientes que posiblemente se encuentren con una enfermedad que tenga una media de tiempo de recuperación y también casos aislados que se salgan de ese parámetro. Allí será el momento de auditar contando con la información de la Historia Clínica Electrónica Nacional, como quedó previsto en la Rendición de Cuentas.

El acceso a esos datos será exclusivamente con la finalidad de recabar información sobre las causas que justifican el amparo a una prestación o como una auditoría de los actos que la acreditan, según el texto. “Se otorga la potestad al BPS de auditar las causas médicas. Y para respetar el derecho a la privacidad de la historia clínica se deja la posibilidad de que la persona pueda oponerse”, indicó Cabrera.

“Naturalmente, si la persona solicita una prestación económica en función de invocar una enfermedad sería lógico que no se opusiera, porque la consecuencia es que no tendría la prestación si no se puede constatar el origen”, complementó.

“Se podrán encontrar diferencias en los tiempos de recuperación y corregir. Los temas médicos no son definitivos nunca. Lo que seguramente pase es que encontremos casos llamativos por desvíos”, señaló.

En la primera etapa el sistema de certificaciones abarca al sector privado.