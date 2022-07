Brittney Griner: la estrella del baloncesto de EE.UU. se declara culpable de posesión y contrabando de drogas en Rusia

La estrella de baloncesto estadounidense Brittney Griner, acusada en Rusia de posesión y contrabando de drogas, se declaró culpable de todos los cargos este jueves, pero negó haber infringido la ley deliberadamente.

Getty Images Brittney Griner apareció esposada mientras la conducían a la corte en Khimki, en las afueras de Moscú.

"Me gustaría declararme culpable, señoría. Pero no hubo intención. No quería infringir la ley", dijo Griner en su comparecencia ante el tribunal de Jimki en inglés. Añadió que le gustaría ofrecer su testimonio más tarde y que necesita tiempo para prepararse. La próxima vista del juicio, en la que se espera la sentencia, se celebrará el próximo 14 de julio.

La medallista de oro olímpica fue detenida en febrero en un aeropuerto cerca de Moscú, cuando las autoridades encontraron cartuchos de cigarrillos electrónicos con aceite de cannabis en su equipaje.

"Tenía prisa por empacar y los cartuchos accidentalmente terminaron en mi bolso", admitió ante el tribunal ruso.

El juicio comenzó el pasado 1 de julio y las acusaciones pueden llevarla a una condena de 10 años en prisión.

Presión diplomática

La encargada de negocios de la embajada de EEUU en Rusia, Elizabeth Rood, entregó a la baloncestista una carta del presidente de EE.UU., Joe Biden, según declaró a la prensa.

"Logré conversar con la señora Griner en la sala del tribunal. Me dijo que se alimenta bien, tiene la posibilidad de leer libros y aseguró que, tomando en cuenta las circunstancias, todo le va bien. Lo más importante es que logré entregar a la señora Griner una carta del presidente Biden, ella logró leer esa carta", señaló Rood.

El lunes 4 de julio, la deportista le envió una carta a Biden diciendo que estaba aterrorizada de quedarse en Rusia para siempre.

Tras recibir críticas por no haber respondido antes a la carta, Biden telefoneó el miércoles a la familia de Griner.

Según informó la Casa Blanca, Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris, conversaron por teléfono con la esposa de Griner, Cherelle, para garantizarle que están trabajando para liberar a su mujer lo antes posible, así como a otros estadounidenses arrestados "injustamente" en Rusia.

Reuters La doble campeona olímpica juega la temporada baja de la NBA femenina (WNBA) en Rusia.

Funcionarios del gobierno ruso han advertido a Estados Unidos que no "haga ruido públicamente sobre el caso".

"Tenemos mecanismos de negociación de estos temas establecidos desde hace tiempo. Comprendemos los intentos de la parte estadounidense de atizar esta situación, hacer ruido en el espacio público, pero no ayudan a la solución práctica de este asunto", dijo el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Ryabkov.

Detenida desde febrero

Griner es una de las jugadoras más exitosas de la liga profesional femenina en EE.UU., con el equipo Phoenix Mercury de la WNBA. Había viajado a Rusia para jugar baloncesto durante la temporada baja y compite en el equipo UMMC Ekaterinburg de la Euroliga desde 2014.

La deportista, de 31 años, doble campeona mundial y olímpica con su país, fue detenida en febrero en el aeropuerto de Sheremétevo en Moscú tras hallar los funcionarios de aduanas entre sus pertinencias aceite de cannabis.

Seguidamente, la baloncestista, fue arrestada por posesión y contrabando de drogas y se encuentra desde entonces en prisión preventiva.

El aceite de cannabis es ilegal en Rusia.

El arresto se produjo una semana antes de la invasión rusa a Ucrania.

"No queremos que Griner se convierta en un peón en la batalla política que se libra en todo el mundo en este momento", indicó en junio el congresista estadounidense John Garamendi, miembro del comité de servicios armados de la Cámara de Representantes.

