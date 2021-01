Brotes de covid-19: los 38 reportes en que Sinae repite texto "por defecto"

Los últimos 38 reportes con datos sobre el covid-19 que el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) divulgó entre el 14 de diciembre y el 20 de enero dicen: "En cuanto al trazo epidemiológico se mantienen los brotes informados en los últimos días. En todos los casos se trabaja en un estricto seguimiento epidemiológico", aunque no especifica a qué día hace referencia o a qué ámbito pertenecen los focos de contagio.

Los últimos brotes reportados por el Sinae en los informes que se publican cada tarde son del 13 de diciembre y corresponden a "12 brotes nuevos en instituciones y nuevos brotes intrafamiliares en todos los departamentos". Ese día el Sinae no especificó si se mantenían los brotes reportados en los informes anteriores.

Si se mira más hacia atrás, el 10 se informó que "a los focos ya informados se suma un brote en un establecimiento carcelario y casos intrafamiliares", y el 8 de diciembre dice "focos en empresas, comercios, centros educativos y deportivos".

En tanto, el 6 y 7 de diciembre dice que "a los focos ya informados se suman varios casos intrafamiliares, aumento de casos en focos activos, tres centros de salud y una empresa de servicios telefónicos como brotes nuevos" (el mismo texto en ambos días).

Entre el 1 y el 5 de diciembre el Sinae no mencionó que se mantuviera ningún brote ni que se sumaran nuevos en sus reportes. Sin embargo, el pasado 4 de diciembre el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que había 52 brotes en Montevideo: diez en colegios, nueve en clubes deportivos, cuatro en locales gastronómicos y tres en residenciales, además de "numerosos casos intrafamiliares".

A su vez, el 11 de diciembre el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que solo en Montevideo había 186 brotes de covid-19 activos, la mayoría se registraron en el ámbito familiar (78 brotes y 290 personas infectadas), seguido por contagios en los lugares de trabajo (40 brotes y 292 contagios), entre otros.

Consultado sobre cuáles son los brotes informados en los últimos días a los que hacen referencia los últimos reportes, el director del Sinae, Sergio Rico, dijo a El Observador que no contaba con esa información y que el texto se escribe "por defecto". Rico explicó que "hoy en día no aparecen nuevos brotes, aparece un caso en una casa de familia, en otra casa de familia. No es que aparezca un brote en un hospital, el 70%, 80% de los casos son muy puntuales".

"A pesar de que lo ponemos por defecto (el texto del reporte) no hemos tenido noticias o el MSP no me ha avisado a mí que estén ocurriendo (los brotes)", dijo Rico.

El Observador consultó con el MSP sobre si hay brotes puntuales o intrafamiliares, pero al cierre de esta edición no tuvo respuesta.

Desde que inició la emergencia sanitaria el 13 de marzo hubo 633 brotes de covid-19, según informó el ministro Daniel Salinas a la Comisión de Salud del Senado el pasado 5 de enero. De ese total un 78% responde a los desarrollados en Montevideo y Canelones entre el mes de diciembre y el 3 de enero.

"Hemos tenido un pico en las semanas epidemiológicas cincuenta y cincuenta y uno, que –aclaro– no son las mismas que las semanas calendario, sobre todo en Montevideo y en Canelones", expuso Salinas. "​Desde diciembre al 3 de enero en Montevideo hemos tenido 464 brotes, que explicaron 2.188 casos. Mientras tanto, en Canelones, desde el 1º de diciembre al 3 de enero, tuvimos 31 brotes, que explicaron 238 casos", repasó y añadió que del total de 633 desde el inicio de la emergencia sanitaria "la mayoría han sido intrafamiliares".

A su vez, ha ido aumentando el porcentaje de casos en los que se perdió el hilo epidemiológico, es decir que se desconoce como se contrajo el virus. Según el último reporte del 3 de enero ese porcentaje llegaba al 38%.