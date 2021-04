Buenos Aires, de las ciudades más caras para comprar en ranking: en qué posición se ubicó Montevideo

El Cronista | RIPE

Con un salario promedio anual en Uruguay es posible comprar 2,9 metros cuadrados de un apartamento en un barrio céntrico de la Montevideo, lo que coloca a la capital en una de las ciudades más caras de la región para comprar, según un relevamiento de la consultar Online Mortgage Adivsor.

La ciudad de Buenos Aires se ubica como una de las más caras de la región para comprar un departamento. Y es que el valor de las propiedades está en dólares, mientras que los salarios, se devalúan cada vez más en la moneda argentina. Así, por ejemplo se desprende que, con un sueldo neto promedio, se puede adquirir 2,2 metros cuadrados. Mientras que, en 2016, esa cifra era de 3,9 metros cuadrados. En consecuencia, cuatro años, el poder adquisitivo cayó casi a la mitad.

En Uruguay, en cuatro años el poder adquisitivo para la compra de la vivienda se mantuvo estable.

Según un relevamiento de la consultora Online Mortgage Advisor, Buenos Aires es la ciudad que experimentó el peor cambio en la asequibilidad de viviendas en toda América del Sur. En el ranking, sitúa como la más cara después de Bogotá, Colombia.

En Bogotá, con un salario promedio anual del país se puede comprar 2,0 metros cuadrados de un apartamento céntrico; en Buenos Aires, 2,2; en Belo Horizonte, 2,4; en Lima, 2,5; en Recife, 2,7; en Montevideo, 2,8; en Porto Alegre y en Santiago, 3,0; y en Curitiba, 2,4.

El informe detalla que las ciudades sudamericanas en donde es más accesible la vivienda propia son las de Brasil. En Curitiba, un ciudadano que gana el salario anual promedio puede comprarse 3,4 metros cuadrados. En Florianópolis, la relación es de 3,1 metros cuadrados y, en Porto Alegre, 3 metros cuadrados.

Mientras que Caracas, Venezuela, tuvo el mayor cambio respecto a la compra de propiedades. Un trabajador que gana el salario anual promedio puede permitirse comprar 3,08 metros cuadrados más de espacio en 2020 comparado al 2016, cuando ese número era de 0,2 metros cuadrados.

Alquiler en Argentina

Pero no solo Buenos Aires es una de las ciudades más cara para comprar un departamento: se convirtió, también, en una de las más costosas para alquilar una propiedad.

"Buenos Aires clasifica como la novena ciudad que se ha convertido, en los últimos años, en la menos asequible para alquilar una propiedad (respecto al salario mensual promedio de su población)", resalta el informe.

En 2020, el precio promedio del alquiler de una propiedad en la ciudad de Buenos Aires aumentó a un 52% del salario promedio mensual de un habitante, un incremento del 3% con respecto a 2016. Es la más cara, después de Campinas (Brasil).

Si se toma como ejemplo a un matrimonio, ambos empleados de comercio, en septiembre, abonaban por un departamento de dos ambientes de 50 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires 17.640 pesos argentinos (US$ 160 aproximadamente, de acuerdo al cambio paralelo), datos del índice de Zonaprop. Cada uno tenía un sueldo de 38.261 pesos argentinos (US$ 273); es decir, contaban con un ingreso de poco más de 76 mil pesos argentinos (US$ 543). La renta de la vivienda significaba el 23%

Ahora bien, al actualizar los números, la ecuación sorprende. El salario en 2020 llegó a 50.698 pesos argentinos (US$ 362). En esa familia, hay un ingreso mensual de 101.396 pesos argentinos (US$ 724) y el alquiler, según los datos de Zonaprop, se elevó a 30.683 pesos argentinos (US$ 219). Hoy destinan, sólo en vivienda, el 30,2% de sus salarios. En el caso de una persona que vive sola, esa cifra pasó de significar el 46% al 60% de su ingreso mensual.

"Hoy hay menos stock disponible y eso hace que los precios, también, se incrementen. La realidad es que el propietario no bajará los valores de publicación. Hoy, se alquila muy rápido", explica Daniel Bryn, titular de Invertire Real Estate.