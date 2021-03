Burnout: cuando el cerebro llega al límite a causa del trabajo

Mariela Marenco había dado una conferencia y estaba agotada, no por el viaje puntual, sino por la vorágine de trabajo en la que estaba metida. Quería llegar al éxito y haber publicado un libro, trabajar en radio y dar charlas por el mundo parecía no alcanzar. Ese día volvía de Colombia, tenía 38 años y una hija chica. Cuando descendió del avión no sabía para dónde tenía que ir, sentía que la cabeza le explotaba y tenía una sensación de despersonalización que la hizo parar. Había sufrido un burnout.