Bustillo dijo que la "mal llamada diplomacia de cóctel", criticada por Talvi, es "fundamental"

El flamante canciller Francisco Bustillo reivindicó este viernes la "mal llamada diplomacia de cóctel", reiteradamente criticada por su antecesor en el cargo, el colorado Ernesto Talvi, quien dijo en más de una oportunidad que quería terminar con los diplomáticos que van "de cóctel en cóctel".

Bustillo, en cambio, considera que entre las herramientas "fundamentales" de la diplomacia están los almuerzos, cenas y reuniones con empresarios, inversores y representantes del servicio exterior, según afirmó esta mañana a la salida de un encuentro con la vicepresidenta Beatriz Argimón.

"El mal llamado cóctel es fundamental. Probablemente yo sea producto de ese mal llamado cóctel, que no es otra cosa que muchas horas de esfuerzo, muchas horas de almuerzo, muchas horas de cenas, muchas horas de cafés, y muchas horas de dejar a la familia de lado", afirmó, en declaraciones recogidas por radio Monte Carlo.

"Yo soy padre de familia, soy padre de dos hijas, soy papá gallino además, me preocupo mucho por ellas, me desvelo por ellas y la verdad que el mal llamado cóctel son horas que pierde mi familia. No hay nada más lindo para todos nosotros que volver a nuestras casas a almorzar, a cenar, a compartir tiempo. El mal llamado cóctel son horas que se pierden de estar con la familia. El mal llamado cóctel no se trata de otra cosa que los almuerzos con distintos empresarios, con distintos actores de la realidad donde a uno le toca actuar", argumentó.

"Son los tantos esfuerzos que uno hace para desarrollar relaciones serias, de dar a conocer el país, interactuar, e intentar captar inversores extranjeros. Hay todo un trabajo que se da a partir de la presencia de uno con la otra parte. Eso se da precisamente cuando uno toma un café con una persona, cuando uno almuerza con una persona y las relaciones no se gestan de un día para otro y mucho menos a través de un Zoom", agregó Bustillo. Añadió que extraña "el abrazo, el contacto y el beso, donde uno va construyendo relaciones".

"En la procura de conseguir lo mejor para el país es fundamental, más allá de respetar los intereses, procurar las buenas relaciones también, porque es esencial cuando uno quiere avanzar con el empresario, y quiere mostrar las virtudes del país y quiere interesarlo en que se acerque a Uruguay. Lo voy a responder clarísimo: todos los aspectos técnicos que involucra la relación son fundamentales y trascendentes", concluyó el nuevo ministro, para quien "la Cancillería es la mayor y mejor multinacional que tiene el país".

"Tenía ganas de responder esta pregunta, ¿no es verdad?", le repreguntó un periodista. "Me encanta responder esta pregunta, pero no para contraponer la posición de terceros, sino para que la gente descubra de qué se trata la Cancillería, el servicio exterior y la tarea nuestra", contestó Bustillo.