Bustillo sobre plazos de TLC: “Quedamos rehenes” de la “ambición” china para iniciar negociaciones

El Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, hizo referencia a la posibilidad de que Uruguay inicie las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la República Popular China y reconoció que los plazos se extendieron más de lo previsto inicialmente.

"Lamentablemente, en su momento, cuando pusimos en conocimiento de la opinión pública el eventual futuro acuerdo con China, nos hicimos eco de la respuesta de ese país en cuanto a la inquietud de culminar el estudio de factibilidad en el mes de diciembre próximo pasado", explicó el canciller este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

Y siguió: "En realidad, quedamos rehenes de esa situación en que China se había planteado ambiciosamente esa posibilidad para comenzar enseguida las negociaciones. En razón de esa experiencia, hoy en día preferimos decir que seguimos avanzando, estamos trabajando bien, pero no nos animamos a plantearnos un plazo porque, en definitiva, no depende solo de nosotros; si así fuera, ya tendríamos firmados muchos acuerdos", aclaró después.

Bustillo volvió a insistir en la necesidad de "modernizar" el Mercosur y negociar con países por fuera del bloque y si bien dijo que Uruguay "no está inhibido" de mantener conversaciones bilaterales con terceros para alcanzar acuerdos, recordó que el ánimo de los socios no es el mismo. "No hay una voluntad explícita de avanzar en la modernización, más allá de que el otro día tuvimos una espléndida conversación, un encuentro con el canciller de Brasil (Carlos Alberto França), y aceptó que tenemos que modernizar y sincerar al Mercosur".

El ministro lo ejemplificó con el caso de China: "Obviamente, la primera opción de ellos –y así nos lo han manifestado– es que negociemos los cuatro, pero no han inhibido la posibilidad de mantener conversaciones con terceros y, eventualmente, avanzar".

"Creo que es clara la posición de Uruguay con respecto al hecho de que no se haya internalizado la famosa decisión 32 y de que Uruguay no está inhibido de negociar con terceros. De eso han tomado nota tanto China como Turquía y otros países con los que hemos estado conversando y nos hemos dado la posibilidad de avanzar. Reitero que, más allá de las inquietudes de Uruguay y del camino trazado con esos países, eso no significa que no estemos atentos a que el día de mañana se sumen el resto de nuestros socios en el Mercosur", añadió.

Negociaciones con Turquía

Además de China, la cancillería se mantiene en conversaciones con Turquía con las expectativas de llegar a un TLC, aunque sería un acuerdo "menos ambicioso" que con Beijing, según las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. A fines de abril, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Mevlüt Çavuşoğlu, firmó los términos de referencia para un acuerdo con Uruguay junto con Bustillo. En este caso, el gobierno uruguayo también procura avanzar junto al Mercosur, en la medida que el bloque ya se había planteado la negociación en 2008 y que ahora Brasil también manifestó su voluntad de avanzar, aunque no cierra la puerta bilateral si el bloque sigue caminando tan lento.

El canciller uruguayo destacó al país como uno los principales destinos de exportación para Uruguay y citó un informe que subraya los beneficios de un eventual TLC entre ambas naciones: "En síntesis: en materia de acceso al mercado, los principales productos que exporta Uruguay –como ganado en pie, celulosa y soja– ya ingresan con un arancel bajo. Sin embargo, un TLC sería positivo para que otros productos –como ser el arroz, alimento para animales, lana y tejidos y subproductos cárnicos–, puedan posicionarse con una mayor representatividad en el total de las exportaciones, así como por los beneficios para los potenciales productos que Uruguay pueda exportar en el futuro", graficó.

El año pasado Uruguay exportó al mercado turco por US$ 200 millones, incluyendo zonas francas, siendo el 10° destino más importante para el país. Desde Turquía, en tanto, llegaron importaciones por US$ 74 millones.

El canciller uruguayo anunció en la sesión de este miércoles que trabaja firmemente en gestiones para que la compañía Turkish Airlines llegue a Montevideo via Barcelona, retomando las gestiones que inició el gobierno anterior.

"Cuando me han escuchado hablar en reiteradas ocasiones de política exterior de Estado, entre otras cosas me he referido a la necesidad de involucrarnos todos, pero, además, al reconocimiento de que esto no es propio de un gobierno, sino que, en el caso de Uruguay, las cosas se van logrando por sucesivas acumulaciones. Aquí hago referencia a la posibilidad de que eventualmente algún día llegue Turkish Airlines y desarrollemos un hub, y, al hablar del Mercosur, a la posibilidad de inserción internacional".

"Acá nadie tiene espíritu refundacional ni nada que se le parezca. Es simplemente retomar en algún caso muchos temas, incorporar algún otro y, en definitiva, avanzar en lo que nosotros entendemos debe ser siempre una política exterior de Estado cuando se trata de Uruguay", concluyó Bustillo.