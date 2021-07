Cabildantes y colorados plantean dudas sobre quitar exclusividad del Brou en depósitos de instituciones públicas

La Rendición de Cuentas ingresó al Parlamento el miércoles 30 y ya comenzó a generar movimientos en la coalición. Los socios del oficialismo esperan por las explicaciones acerca de algunos artículos sobre los que no tenían conocimiento que estarían en la normativa y empiezan a mirar al detalle algunos pasajes del proyecto.

Uno de esos puntos es el artículo 281 del texto enviado por el Poder Ejecutivo que termina con la exclusividad del Banco República (BROU) para recibir depósitos de instituciones públicas. El texto abre la posibilidad a que el Estado deposite su dinero en cualquier banco autorizado para operar en el país, ya sea público o privado.

Mientras los colorados reclaman más información sobre este tema, en Cabildo Abierto aseguran tener diferencias aunque esperan por las explicaciones de las autoridades.

El líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos dijo a El Observador que en su partido tienen una “posición distinta” a la del proyecto de ley pero no quiso adelantar más detalles hasta no conocer los argumentos del gobierno para impulsar este cambio. “Nosotros no estábamos al tanto”, señaló.

El asesor en temas económicos de Manini Ríos, Eduardo Ache, cuestionó la disposición impulsada debido a que no fue informada en las reuniones previas y también porque entiende que es una "medida aislada" que no va a beneficiar al consumidor.

“Fue un tema que nunca fue hablado por lo que hay una diferencia de fondo pero también de forma”, dijo en diálogo con El Observador. Ache participó junto Manini Ríos de una reunión con la ministra de Economía Azucena Arbeleche, mientras los líderes de la coalición se reunieron con la jerarca y el presidente Luis Lacalle Pou en la residencia de Suárez, en ambos casos para hablar de la Rendición de Cuentas, y este tema nunca fue mencionado según los cabildantes.

Para Ache es necesario discutir este asunto en contexto y no tomar medidas aisladas. “Si vamos a abrir, discutamos cómo”, aseguró. El asesor de Cabildo Abierto, que aun no había hablado de este tema con Manini Ríos, insistió en la necesidad de discutir el “tema de fondo” para generar más competencia y también reclamó analizar quién se beneficia con este cambio.

“¿Es realmente el bolsillo del consumidor o son rentas que cambian de un lado a otro del oligopolio?”, se preguntó en referencia a los bancos privados.

El economista que asesora a Cabildo Abierto dejó claro que no se trata de “estar en contra” de este artículo pero aseguró que es necesario “ser más cuidadosos en la forma de abrir”. “Se debe estudiar la globalidad y no la medida aislada. Nunca nos lo comentaron, capaz nos convencen y estamos de acuerdo”, dijo.

Al ser un mercado oligopólico, Ache entiende que “cualquier medida aislada” no termina en beneficios para el consumidor. En ese contexto, mencionó la discusión ocurrida cuando el gobierno intentó desmonopolizar los combustibles en la Ley de Urgente Consideración (LUC). En aquella oportunidad, tanto Cabildo Abierto como el Partido Colorado decidieron no acompañar la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Diego Battiste

Eduardo Ache asesora a Cabildo Abierto en temas económicos

“Por suerte en aquel momento se dijo que no. No es 'no quiero la apertura', lo que no quiero es abrir sin evaluar los costos que tiene Ancap”, explicó y dijo que haber tomado esa medida en aquel entonces "sin sacarle ninguna carga a Ancap" hubiese generado un "problema enorme".

Para explicar su posición, Ache hizo referencia a la denominada Escuela de Chicago que se rige por la libre empresa en una situación óptima. Sin embargo, la economía de Uruguay, de acuerdo a la visión del economista, está en el “subóptimo” y, por lo tanto, antes de abrir hay que tomar medidas para llegar al óptimo.

“Tomás una medida suelta que pareciera ir en la dirección correcta pero al final generás el efecto contrario. Esto traspasa renta de una parte a otra del oligopolio”, aseguró.

El economista aseguró que en términos de apertura del mercado “no le cede la derecha a nadie” pero dijo que es necesario que se “abra bien”.

Distintos diputados de Cabildo Abierto consultados por El Observador adelantaron que tienen una postura contraria a este artículo pero el tema todavía no fue tratado en su bancada.

Colorados piden más información

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado definió este lunes pedir más información al gobierno para fijar una postura sobre este tema.

“Se resolvió recabar información sobre la propuesta de la Rendición de Cuentas que derogaría la preferencia del Banco de la República en los fondos públicos”, dice el comunicado difundido este lunes por el partido.

El diputado colorado Conrado Rodríguez explicó a El Observador que se planteó “una inquietud” por este tema y que desconocen los fundamentos de esta decisión. “Históricamente los fondos públicos están en el Brou ¿Por qué este cambio? Hay que analizar eso y conocer los motivos”, aseguró.

Los colorados quieren conocer el “impacto” de esta medida, porque al quitarle recursos en los depósitos el Brou va a perder liquidez, y también conocer “cuáles son los beneficios”.