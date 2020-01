Cabildo Abierto no tendrá candidato en Salto, tras división de dirigentes locales

Cabildo Abierto, el novel partido político liderado por el general retirado Guido Manini Ríos, resolvió que no tendrá un candidato a intendente en el departamento de Salto, luego que los dos sectores que lo conforman se dividieran respecto a la estrategia electoral a desarrollar para las elecciones de esa comuna.

La agrupación “Salto Oriental” encabezada por el diputado electo Rodrigo Albernaz emitió este martes un comunicado en el que señala que al no prosperar la “coalición multicolor” declinan presentar un “candidato propio” en el lema Cabildo Abierto. En el texto también anuncian que no apoyarán a ningún partido político y que dejan en libertad de acción a su militancia.

Albernaz dijo a El Observador que tomaron la decisión para “reducir daños” ya que Cabildo Abierto se dividió “mucho” en el departamento.

“Nuestros votantes están volviendo a sus tiendas. Nuestra opción era presentar nuestro candidato, estábamos muy preparados e íbamos a lograr ser la tercera fuerza política, pero eso sería dividir aún más el partido y como no queremos participar de esa división nos vamos a ausentar para reducir los daños”, señaló.

El legislador electo considera que la alianza del otro sector de Cabildo Abierto es un error que debilita a la coalición de gobierno. “Aliarnos con una fuerza política socia de la coalición es ir en contra del otro. No podemos ir contra la comunidad del Partido Colorado. No aceptamos esa alianza, no fuimos partícipes y creemos que es una mala resolución”, sentenció.

La agrupación Guayabos, encabezada por Óscar Muller, acordó competir con un candidato propio dentro del Partido Nacional, una resolución que molestó a los dirigentes colorados que impulsan a Germán Coutinho. Los colorados también tendrán como competidores a Gonzalo Leal y Miguel Feris.

El candidato será el ingeniero agrónomo César Mari, que representará a Cabildo Abierto, con lista propia de ediles. De este modo "se mantendría la identidad del partido", dijo Muller a El Observador. Los otros dos candidatos del Partido Nacional serán Carlos Albisu y Francisco Blardoni.

La división en Cabildo Abierto se hizo evidente a mitades de enero, cuando una "preconvención" –como la denominaron– terminó con una fracción de los convencionales proclamando la candidatura de un cabildante bajo el lema del Partido Nacional, mientras que la otra mitad (el sector de Albernaz) ni siquiera fue al encuentro y denunció la "falta de garantías" y "carencia de validez" del proceso.