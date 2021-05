Cabildo Abierto presentó proyecto de ley para evitar juicios al Ministerio de Vivienda

Cabildo Abierto (CA) presentó este martes un proyecto para evitar juicios al Ministerio de Vivienda, al entender que las resoluciones judiciales “están interfiriendo con las políticas que debe trazar el Poder Ejecutivo”, según declaró el líder y senador del partido, Guido Manini Ríos.

Se trata de un proyecto de ley firmado por los tres senadores de CA, bajo el nombre “Ley interpretativa del artículo 45 de la Constitución de la República”, y que será tratado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. “Nos oponemos a que organismos internacionales tomen determinadas disposiciones y que acá nuestros magistrados las hagan suyas a pesar de que van en contra de lo que establece la Constitución”, dijo Manini Ríos al semanario La Mañana este miércoles.

Agregó que “si este tipo de fallos prosperan, sin lugar a dudas genera un efecto desestabilizador en el sistema democrático, porque las políticas públicas van a ser remplazadas por fallos judiciales”.

Basándose en el artículo 45 y en convenciones internacionales, la Justicia lleva dictadas tres sentencias –y hay otras once en camino– que obligan al Ministerio de Vivienda a otorgar viviendas a familias desamparadas, consignó el medio. Y a partir de estas acciones surgió el proyecto, el 6 de abril de 2021 cuando un fallo obligó a la cartera de Irene Moreira –esposa del líder de CA–, ante una acción de amparo, a proveer una solución habitacional a una familia que había ocupado en el asentamiento Nuevo Comienzo.

“Si estos fallos pasaran a ser frecuentes, estos programas quedarían totalmente alterados. Porque se estaría asignando una solución habitacional a quien disponga la Justicia y no a quienes sigan los protocolos establecidos por el Poder Ejecutivo. Con este criterio y contemplando que en la Constitución está el derecho a la vida, también se podría obligar al Ministerio del Interior a que no se produjeran más asesinatos, y si eso no se cumpliese, imponerle multas”, consideró Manini Ríos.

El senador afirmó que tuvo conversaciones con las bancadas del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado (PC), y que “también” espera tener apoyos dentro del Frente Amplio. Prevé que el texto sea apoyado por la mayoría en comisión, para que pase al plenario y que el proceso sea “lo más rápido posible”, en días o semanas. “A medida que pasa el tiempo se van generando nuevas situaciones y para evitar eso debe ser aprobado lo antes posible. Somos optimistas de que será aprobado en un muy corto plazo para lo que son los tiempos legislativos”, añadió.

El proyecto

Artículo 1º. Declárase, conforme lo establece el artículo 85 numeral 20º de la Constitución Nacional que confiere a la ley la potestad de interpretar la Constitución y a la potestad del legislador de dictar nuevas leyes interpretando las preexistentes, lo siguiente:



1. El artículo 45 de la Constitución Nacional no establece el deber del Estado de proveer de viviendas a las personas que carezcan de ella, sino le asigna el poder-deber de fijar políticas públicas a través de la ley, que propenderán a la obtención de una vivienda decorosa, higiénica y económica de todos los habitantes, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales, estableciendo criterios de justicia social para su distribución.



2. Las leyes vigentes, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por Uruguay mediante Ley No 13.751, de 11 de julio de 1969, y la Convención de Derechos del Niño ratificada por nuestro país mediante Ley No 16.137, de 28 de setiembre de 1990, no establecen una obligación a cargo del Estado de proveer, de inmediato y en forma gratuita, una vivienda adecuada a las personas que lo necesiten y no puedan acceder a ella por sí mismos en lo inmediato.