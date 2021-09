Cabildo vuelve a apuntar contra Jorge Díaz y Lust lo acusa de lavado de activos

Las diferencias de Cabildo Abierto con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, no son nuevas. A mediados de 2020 dos representantes del partido presentaron una carta en Torre Ejecutiva en la que pedían su destitución. Sin embargo, el tema había quedado en segundo plano hasta que en los últimos días varios dirigentes volvieron a señalarlo.

“A esta altura a nadie sorprende, si digo que mientras se mantenga al fiscal Jorge Díaz y al establishment que hábil e inteligentemente el propio Díaz diseñó y armó, ningún corrupto del FA irá preso. Irán otros”, escribió este miércoles en Twitter el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano.

El legislador fue un poco más allá y aseguró que los socios de la coalición “siguen jugando a la mosqueta” y “pierden”.

El senador publicó este tuit luego de que la Justicia enviara a prisión al alcalde blanco de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, y lo condenara por asociación para delinquir, falsificación ideológica por funcionario público y fraude. Junto al alcalde fueron condenados ocho personas entre familiares y funcionarios del municipio que habían montado una red de corrupción para beneficiarse.

Pero Lozano no fue el único que apuntó contra el fiscal general. El diputado Eduardo Lust lo acusó, durante la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de lavar US$ 11 millones del sindicalista argentino Marcelo Balcedo.

“A Balcedo le lavó US$ 11 millones el fiscal. Trajo 15 (millones) de Argentina, le dio US$ 4 millones a Fiscalía y se quedó con los otros 11”, dijo durante su intervención en el plenario. Balcedo y su pareja Paola Fiege llegaron a un acuerdo con la fiscalía, luego de tres intentos fallidos, por el que a cambio de reconocer sus responsabilidades se les reduce la pena y el Estado le decomisó más de US$ 8 millones, un chalet en Maldonado y tres autos de alta gama –dos Porsche, un Chevrolet Camaro y una camioneta Rover Range– como garantía.

Lust aseguró que Díaz “negocia” con los presos. Con los ricos, según Lust, negocia por plata y con los pobres “negocia con prisión”.

El diputado se refirió al fiscal durante la interpelación porque, según su visión, la mitad de las cosas por las que se acusaba a Heber deberían ser atribuidas al fiscal Díaz. El diputado cabildante aseguró que cuando Díaz deje el cargo, en abril de 2022, junto con el legislador colorado Gustavo Zubía van a presentar un proyecto para reformar la Fiscalía.

“Todas las denuncias de los defensores de oficio y las señoras que entran 10 gramos de marihuana a la cárcel están presas por Díaz”, aseguró Lust. Este tema surgió luego de que algunos legisladores frenteamplistas vincularan este tema con la Ley de Urgente Consideración que Heber defendió en el Parlamento.

Cabildo Abierto es, además, el único partido que ya se pronunció en contra de votar la designación de Jorge Díaz en la Suprema Corte de Justicia una vez que se termine su período al frente de la Fiscalía General. “Cabildo Abierto nunca va a apoyar la designación de Díaz para la Suprema Corte de Justicia”, dijo Manini Ríos en una entrevista con El País en julio de este año.

En otros partidos de la coalición hay algunos legisladores que tienen dudas pero Cabildo Abierto es el único que se ha pronunciado formalmente en contra de esa designación.

Además de Lust y Lozano, días atrás fue el senador Guillermo Domenech el que criticó indirectamente a Díaz.

“Entiendo que la creación de la Fiscalía General de la Nación es inconstitucional, que el procedimiento penal instaurado en nuestro país colide con normas constitucionales vigentes y que, en definitiva, constituye un avasallamiento de los sistemas jurídicos grecolatinos de los cuales somos herederos por nuestra tradición hispánica. Es una imposición del globalismo que avasalla a los pequeños países y a la cultura mal llamada latinoamericana –debería llamarse hispanoamericana–, con un modelo jurídico que es totalmente ajeno a nuestras tradiciones”, dijo en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto cuando compareció la Fiscalía.

Díaz fue el impulsor de la última ley de reforma de la Fiscalía que la transformó en un servicio descentralizado.

En esa oportunidad era Juan Gómez quien estaba representando al Ministerio Público en el Parlamento y se limitó a contestarle con referencia a las leyes que respaldan la Fiscalía.

“Puedo asegurarle al señor senador Domenech que no percibo la violación que señala; por el contrario, advierto un estricto respeto a los seres humanos que, en definitiva, son las personas indagadas de delito, pero también un estricto deber de los fiscales de asistir y proteger a las víctimas y los testigos”, aseguró Gómez.