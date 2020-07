Cabildo Abierto solicitó la destitución del fiscal de Corte Jorge Díaz

Los legisladores de Cabildo Abierto Eduardo Lust y Guillermo Domenech se reunieron este lunes con Heber Paguas, el director general de Presidencia, para entregar un escrito en el que solicitan la destitución del fiscal de Corte, Jorge Díaz.

"Vinimos a pedir en aras de la independencia de los fiscales y en aras del prestigio de nuestra Justicia que se tomen medidas dada la debida intromisión del señor fiscal general de la Nación en la independencia de los fiscales que de él dependen", dijo el senador Domenech luego del encuentro. El motivo del rechazo de los legisladores es la investigación administrativa que Díaz inició contra la fiscal de Carmelo Natalia Charquero, quien junto con la fiscal Paola Nebot ratificó este viernes el archivo de la indagatoria contra el exintendente blanco Carlos Moreira por su vinculación a una serie de audios viralizados en los que ofrecía pasantía a cambio de sexo.

El sábado se supo que Charquero había militado en el Partido Nacional durante la campaña de 2014 y, ante la posible vinculación con el indagado, Díaz resolvió el sábado realizar una investigación a los efectos de otorgar todas "las garantías" a Charquero para que diera "sus fundamentos" y al mismo tiempo evitar "que fuera crucificada públicamente", según señalaron a El Observador fuentes del organismo descentralizado.

"Creemos que esta investigación es la gota que rebasó el vaso. Hay un cúmulo de irregularidades cometidas que afectan la independencia de los fiscales", agregó Domenech, para quien los fiscales son víctimas de persecución política.

"No he sido yo si no los propios fiscales que han señalado que el doctor Díaz elige a quién adjudicarle los asuntos y es claro que en este caso lo que se está buscando es de alguna forma condicionar la opinión de la fiscal (Charquero)", añadió.

El diputado Eduardo Lust, por su parte, dijo que entendía la investigación administrativa iniciada por Díaz como una "advertencia al fiscal que le toque" atender la denuncia que presentó días atrás contra el expresidente Tabaré Vázquez por el contrato firmado con la finlandesa UPM para la instalación de la segunda planta de celulosa.

Lust también dijo que en el escrito presentado al Poder Ejecutivo este lunes, se solicita "que se ponga en marcha los artículos 197 y 198 de la Constitución, por los cuales el Poder Ejecutivo suspende el procedimiento disciplinario y destituye al fiscal" de Corte.

Luego de conocida la decisión de Díaz tomada este sábado, varios legisladores de la coalición de gobierno criticaron la investigación administrativa.

El senador nacionalista Jorge Gandini dijo este lunes en diálogo con Radio Carve que calificaba de "intervención poco feliz" lo resuelto por Díaz, y la senadora blanca Graciela Bianchi aseguró a La Diaria que se debe "estudiar" lo ocurrido al haber "mostrado demasiado cuál es su filiación política".

En paralelo, el diputado colorado Felipe Schipani tramitó un pedido de informes a la Fiscalía para conocer "los elementos que justifican la instrucción de la investigación administrativa", qué es lo que "lleva a pensar que puedan existir actos o hechos irregulares o ilícitos", y en qué año ingresó exactamente la fiscal Charquero al Ministerio Público.

Por su parte, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, solicitó a Díaz una reunión formal para "tener conocimiento de lo que está pasando con este caso y otros varios más", según declaró a Radio Universal.