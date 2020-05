Cabrera, el juvenil uruguayo promesa para la Bundesliga y carta de Schalke 04

Al pie del Veltins-Arenas, el enorme estadio del Schalke 04, entrena Juan Ignacio Cabrera. En las canchas de las juveniles del club alemán, y con la vista del lugar que anhela pisar como jugador, el uruguayo de 17 años se prepara para poder llegar al primer nivel del fútbol mundial y cumplir el sueño de niño de vestir la celeste de Uruguay, el país en el que solo vivió sus primeros dos años de vida.

Por el trabajo de su padre, Cabrera también vivió en Argentina y en Brasil, y desde hace ocho años está radicado en Alemania, donde comenzó a crecer como futbolista.

Empezó a jugar en un cuadro de barrio y pasó a un equipo de la tercera división alemana hasta que llegó el interés del Schalke 04, uno de los equipos más grandes del fútbol germano y en el que habitaron en los últimos años los pocos uruguayos que jugaron en ese mercado.

El mediopunta lleva cuatro años en el club minero, en un ambiente que definió como familiar y cariñoso. “Desde que llegué a Schalke mi rendimiento como jugador subió a mil. Juego diferente: soy mucho más explosivo, rápido, me muevo mejor con la pelota, tengo mucho más gol que antes. Creo que mejoré en todo”, dijo a Referí desde Münster, que está a 45 minutos de Gelsenkirchen, la ciudad del Schalke 04.

Las juveniles de Schalke 04 todavía no regresaron a los entrenamientos tras la suspensión por la pandemia del coronavirus, pero en Alemania de a poco se retomaron las actividades. El sábado 16, por ejemplo, volvió la Bundesliga, la primera gran liga europea en reanudarse.

“La gente está súper contenta de que el fútbol vuelva, acá son muy fanáticos. A todo el mundo le gusta mirar fútbol, jugarlo. Ahora hay algo para hacer de nuevo, para mirar, algo dé que hablar después de tanto tiempo sin hacer nada, sin tener noticias de otra cosa que no fuera el virus”, resaltó Cabrera aunque aclaró que hubo voces en contra de la vuelta del deporte.

Instagram cabjuani

Juan Ignacio Cabrera en un partido de la sub 17 del Shalke 04

El futbolista de a poco también vuelve a su rutina habitual: las clases en el colegio ya se retomaron y está previsto que en las próximas semanas comiencen de nuevo los entrenamientos en el club, aunque el campeonato fue suspendido.

En la cuarentena, Cabrera se puso como objetivo mejorar su físico pensando en la próxima temporada, cuando ascenderá a la sub 19 del Schalke 04 y le tocará enfrentar a jugadores mayores que él. Durante el confinamiento salía a trotar y hacía ejercicios en los aparatos de gimnasio que tiene en la casa para poder “aguantar más tiempo corriendo en los partidos”.

Cuando termine el colegio –está cursando el penúltimo año– el mediapunta se tomará un año sabático en los estudios para concentrarse en el fútbol porque estará en un una etapa clave: será el último en la sub 19, un año decisivo para pasar a primera división o para ser trasferido a otro equipo.

La convocatoria a la selección

El entrenador de las selecciones juveniles uruguayas Alejandro Garay se enteró de que había un uruguayo jugando en Alemania. La esposa de Mario Rebollo, integrante del cuerpo técnico de la selección mayor, coincidió en un local con una familiar de Cabrera que comentó que lo habían convocado para la selección alemana.

“Entonces ella paró la oreja, buscó el contacto y enseguida empezamos a rastrearlo porque siempre estamos buscando hijos de uruguayos en el exterior”, relató Garay a Referí, quien se puso en contacto con el padre del jugador.

Ese fue el comienzo del vínculo de Cabrera con la uruguaya sub 17, a la que fue invitado para algunos entrenamientos en 2018 y 2019 y para una gira en Paraguay. Garay admitió que iba a estar convocado al Mundial sub 17 de Brasil 2019, pero Uruguay finalmente no clasificó.

Twitter @Uruguay El entrenador de las juveniles uruguayas Alejandro Garay conversa con el jugador del Shalke 04 Juan Ignacio Cabrera en enero de 2019

Cabrera definió estas participaciones en la selección uruguaya como una “experiencia increíble”, y agregó: “Para mí siempre fue un sueño jugar en Uruguay, desde chiquito seguía a la selección en los mundiales, en las eliminatorias, en la Copa América”.

El mediapunta antes había sido convocado por la selección alemana, pero cuando lo llamaron para la uruguaya no tuvo que pensar cuál de las dos elegir: “Fue una decisión fácil”, dijo. “Me siento uruguayo. Nací en Uruguay, tengo sangre uruguaya, corazón uruguayo. Voy a Uruguay de vacaciones, todos los años. Para mí soy uruguayo y no alemán”.

El calendario de la liga regional en la que juega el Schalke 04 y el de las clases del colegio plantea obstáculos para que Cabrera pueda entrenar en la selección uruguaya. Garay explicó que lo que se intenta en estos casos es coordinar con los padres para invitarlo a un proceso de selecciones que esté en marcha.

Twitter @Uruguay Juan Ignacio Cabrera en un entrenamiento con la selección uruguaya sub 17 en el Complejo Celeste

El entrenador dijo que ya le pasó los datos del juvenil a Gustavo Ferreyra, el técnico de la selección sub 20, para que lo tenga en cuenta para futuras convocatorias.

“A Juani hay que seguirlo. Tiene las características para ser un volante de nivel. Además es un gurí con una sencillez y una modestia espectacular”, definió Garay.

Cabrera y su familia –sus padres y sus tres hermanas– viajan cada año a Uruguay a pasar las fiestas. El juvenil aprovecha esas semanas de verano para hacer surf junto a sus primos en las playas de Punta del Este. “No soy bueno, pero me divierte”, se sinceró.

La experiencia celeste

Cuando volvió a las prácticas de la sub 17 del Schalke 04, después de pasar por la selección uruguaya, Cabrera entraba más fuerte en las pelotas divididas, metía más el cuerpo, daba pases más largos. Su experiencia en Uruguay le hizo conocer un fútbol distinto al de los toques y pases cortos al que estaba acostumbrado en Alemania.

Garay contó que al juvenil le sorprendió el roce, el contacto y la fricción del fútbol uruguayo y recordó que se adaptó bien al jugo celeste cuando jugó contra Paraguay. “Era un equipo durísimo y todavía nos expulsaron a un jugador. Él se fajó notable y dio la talla como para seguir viniendo a los procesos de selecciones”, halagó.

Cabrera destacó que esta experiencia en Uruguay lo ayudó a crecer como jugador porque aprendió sobre “ese otro fútbol”. “Ver esas cosas me ayudó a adquirirlas, aprender de ellas para poder usarlas acá, ser cada vez un jugador más completo y jugar un poco más robusto”, contó.

El mediapunta se identifica con el juego de Diego Forlán, el exjugador de la selección a quien de niño miraba con admiración. Para Cabrera, el actual entrenador de Peñarol es un ídolo y es su ejemplo a seguir.

Cabrera se prepara para rendir a partir de los próximos años en la sub 19 del Schalke 04, el paso previo a llegar a la Bundesliga. Su anhelo es poder dar ese salto y debutar en la primera división de una liga grande, pero su mayor sueño sigue siendo el mismo que cuando era un niño: jugar un mundial con Uruguay.