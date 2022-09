Cacho de la Cruz y una confesión: "Era adicto a la televisión, y me iba a matar"

Cacho de la Cruz reapareció en los medios y ahora su rostro, en los últimos años algo ausente, volvió a ser frecuente.

En el marco de una gira de entrevistas por la publicación de su biografía, Todo esto es mentira, escrito por Joaquín Doldán, el conductor de El Show del Mediodía y Cacho Bochinche no ha parado de recordar algunas de sus mejores épocas en la televisión, pero también ha tenido tiempo para hablar de los otros momentos.

Esta semana, por ejemplo, en una entrevista con el programa Algo Contigo, de Canal 4, De la Cruz participó mediante una entrevista grabada que se emitió en simultáneo a la visita en piso de Doldán, y allí repasó, entre otras cosas, cómo fue mutando su relación con la televisión y hasta qué punto se había vuelto dependiente de ella.

"Era un adicto a la televisión, y me iba a matar. Capaz que ya ni existía ¿Y por qué? Porque trabajaba mucho", confesó Cacho. Más tarde, contó alguno de los sentimientos que se le cruzaron cuando decidió que la televisión ya no era para él. "No sentía (que me pudiera seguir quedando). Y no lo siento. Ya no pertenecía más. No soy más para la televisión", aseguró.

Un mano a mano de lujo entre Cacho de la Cruz y @LuisCarballo4💣 Habló de lo importante que fue su padre en su carrera y, además, de los rumores que surgieron sobre él. "Inventaron que abusaba de niños y que tenía SIDA. Los rumores son temores de gente que no tiene valores" pic.twitter.com/CLoAKX67Tb — Algo Contigo (@AlgoContigo4) September 27, 2022

"Fue un cansancio corporal, no mental –agregó luego–. Yo metía la mano y la cuchara en todo: en el decorado, la pintura, el vestuario. Agarraba el serrucho, el pincel, martillaba y dormía en el sillón en el que después hacía la entrevista".

En entrevista con El Observador en agosto, el conductor también había hecho referencia a que el momento del retiro le llegó muy claro.

"Te das cuenta (cuando retirarte). Si no te das cuenta es porque sos un estúpido. Vos no terminás con la televisión, te das cuenta de que se te acabó la cosa. Fuerza tengo para seguir si quiero, pero se me acabó el diálogo, el estilo, el tipo de canción. Me dije “retirate a tiempo, mejor”, y me fui.", había dicho.