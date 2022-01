Café y libros en el este: cinco lugares que integran ambas propuestas en un mismo espacio

El ritual del café implica hacerse una pausa. Ese momento puede ser un excelente pretexto para, además, perderse entre libros. Es una combinación ideal para frenar en tiempos de vacaciones.

Varios emprendedores del este decidieron conjugar estas dos actividades y abrir espacios que revaloricen el encuentro y la conversación, una tendencia que en Montevideo también va ganando más adeptos (Escaramuza, Amazonia y Macoco, Club Cultural Charco, entre otros).

En este recorrido una selección de rincones para perderse entre letras y tazas de café.

Primera parada: Las Grutas

Ganarse un lugar

Al principio era un casa. Una gran propiedad que se construyó en 1986 y que con el tiempo quedó abandonada. Pasaron los años y la vivienda siguió allí, temporada tras temporada fue testigo de los autos que ingresaban al balneario esteño a vacacionar. Y mientras tanto, esperó por alguien que la rescatara.

En 2020, a pesar de ser un año pandémico, un equipo de uruguayos la encontró y en ocho meses la convirtieron en 3 Musas. La zona de Las Grutas por ahora carece de comercios, por eso cuando decidieron abrir un espacio de diseño que integra librería y cafetería, los miraron con cautela. “Nos han tratado de osados o de que era un locura estar acá”, afirma Matías Casco, uno de los dueños.

Camila Casas

La librería se especializa en libros de arte, arquitectura, diseño, fotografía, música, moda.

Y frente a todas las complejidades ahora quienes se acercan les agradecen que llegaran al barrio. “Todas las propuestas estaban para la península o las que están cerca de Solanas son de la temporada”, cuenta Casco.

¿Qué es 3 Musas? Su esencia radica en la heterogeneidad de conceptos (café, libros, decoración), pero principalmente es un espacio de diseño en el que se puede encontrar desde una mesa de industria uruguaya hasta un mate de alpaca con detalle en cobre, también de diseño nacional. Casco lo define como una concept store abocada a elevar el valor del diseño. Se enfocan en el rubro home y la selección de productos a la venta incluye desde textiles como mantas, almohadones hasta macetas, mobiliario de diseño, iluminación y accesorios de decoración.

Camila Casas

Vajilla artesanal de Barona.

El lugar invita a ser un punto de encuentro: te podés tomar un café, recorrer la librería y apreciar el diseño de autor nacional. Conocer el espacio es un paseo en sí mismo. Es el primer bastión de la zona y llegó para quedarse, ya que no está pensada como una propuesta únicamente de verano. Y si bien reconocen que no va a ser fácil, tienen propuestas para atraer al público durante todo el año.

El ojo en el detalle

Cada rincón de 3 Musas bien podría ser un fotograma de una película de Wes Anderson. Todo está pensado, cada espacio está centrado y repleto de detalles. Una planta en una esquina, un mural en el baño, un cuadrito en una pared inesperada.

Al momento de reciclar, la casa los fue guiando y, siempre con el fin de no transformarla completamente, se fueron abriendo espacios. La idea era generar amplitud. En el frente del lugar se levantan unas estructuras cuadradas de hierro que guían la vista hacia un pequeño olivo que luce perfecto y queda ubicado en el centro de la bonita imagen que se crea. De fondo, un extenso jardín que incluye una huerta de Huerta en casa.

Camila Casas

3 Musas, un nuevo espacio que integran diseño de autor, libros y café.

Es un ambiente que está acorde a su locación, que no pierde la magia de la casa que fue y que termina de sobresalir por la arquitectura de vanguardia. Las baldosas calcáreas añejadas se ensamblan con estructura original de la casa. El paisajismo también es un elemento protagonista: no hay esquina en la que no haya una flor, una planta.

“Lo que buscamos es que cada sector tuviera detalles. Donde te pares y enfoques vas a encontrar algo súper instagrameable: la fachada, el fondo, las galerías”, cuenta Casco.

Libros y delicias

La librería es la protagonista del primer gran espacio. Es lo primero que uno ve al entrar y es imposible que no llame la atención. Grandes estanterías de hierro y madera cobran vida con una cuantiosa variedad de libros de diseño, arquitectura, gastronomía. Los libros, que se intercalan con ocasionales objetos de decoración, se pueden encontrar con facilidad. Para los amantes de las categorías de moda, cine, música y fotografía, también hay ejemplares para elegir.

La apuesta a la industria nacional se refleja en varios productos que se exponen. Está Barona, una línea de vajilla artesanal con tazas, cucharas, set de platos, bandejas, de cerámica; el Taller Troccoli -textiles y alfombras a medida-; Mezcla que crean mobiliario en concreto, Boa que diseñan y producen mobiliario y objetos; Casa cruda (decoración del hogar) y Jurema, macetas y jarrones de colores.

Camila Casas

Los libros se intercalan con objetos de diseño.

Durante el año la idea es realizar distintos talleres (de restauración, arte, huerta, literarios), y presentaciones de libros.

La cafetería y restó Mansalva comparte las galerías y los espacios exteriores con 3 Musas. La especialidad es la pastelería y la carrot cake es la estrella de la carta. Además, tienen un menú amplio en el que ofrecen ensaladas, pescado y tapas, todo elaboración propia. "Es una carta simple, pero de una cocina muy noble”, afirma Casco. ¿Los platos preferidos hasta ahora? Las bocatas.

Camila Casas

La carrot cake es una de las estrellas del menú.

Dónde: Calle El criticón s/n, sobre ruta Interbalnearia, Las Grutas, Punta Ballena.

Cuándo: De lunes a domingo. La tienda y librería abre de 9:30 a 21:30; el café de 9:30 a 00

Segunda parada: Gorlero

Una esquina franco italiana

Esta pastelería en el corazón de Gorlero es la perfecta combinación entre la panadería francesa y la italiana. En el menú de Frances.co destacan los croissant (caprese y jamón y queso), el pain au chocolat, el pan genovés (con frutos secos o de naranja) y el panettone. También tienen opciones saladas como focaccias, baguette y distintas opciones de quiche

Si bien no hay libros a la venta, sí tienen un rincón con varios títulos para poder leer mientras se disfruta de un expresso o un affogato.

Dónde: Entre la calle 20 y 25, Punta del Este.

Cuándo: De martes a domingo de 7 a 21.

Tercera parada: La Barra

El arte de lo simple

Crecieron en Maldonado, frecuentaban los mismos grupos de amigos y años después se reencontraron en Australia, donde vivieron un tiempo. Allí conocieron la cultura del café que luego intentarían reflejar en su rincón de La Barra.

Emiliano Morales y Carolina Berriel es la pareja detrás de Calmer Books & Coffee. Cuando volvieron a Uruguay surgió la idea de hacer algo juntos y de volcar lo que habían asimilado en los países que visitaron. Querían transmitir el estilo de vida minimalista, slow-living y construir un espacio que fusionara la ceremonia del café y los libros, dos actividades que admiran.

Silvana Fernández

Calmer se ubica en La Barra.

El nombre del local surge del libro The Art of Simple: Recipes and Ideas for a Calmer Way of Life, de Eleanor Ozich, que los inspiró a adoptar una vida más tranquila, apreciar la belleza de lo simple y disfrutar los pequeños placeres de la vida. Y ese estilo es el que Calmer intenta plasmar. La convivencia de plantas, la decoración minimalista, los decks de madera son algunos de los detalles que le dan una tinte de hogar.

El contenido de la librería lo hacen junto a la distribuidora de Escaramuza. Hay títulos de narrativa, cine, fotografía. Además, tienen una selección de libros más personal que se inclina por el arte, diseño, decoración, lifestyle.

Silvana Fernández Parte de la librería de Calmer.

El menú de la cafetería se sostiene en dos grandes pilares: el café de especialidad y los sándwiches. Ofrecen medialunas, scones, budines, alfajores. Además del café, también tienen cervezas artesanales y vermouth. La reina de la carta es el sándwich con pan de masa madre, tomate y palta.

Esta es la tercera temporada de Calmer, pero este año se mudaron a un local más amplio. En la temporada de invierno fue el único café abierto de la zona, señala Morales. Durante el año aprovecharon el espacio para hacer Dejá que te cuente, un ciclo audiovisual de entrevistas a músicos. La serie de videos se puede ver en su canal de YouTube.

Silvana Fernández

Algunos detalles de Calmer.

El espacio se termina de compartir con la tienda hermana Badook Store, un proyecto que Berriel tiene con su madre. Ofrecen piezas de lino italiano con diseños minimalistas, que también se adaptan al estilo de vida que fomenta la pareja.

Dónde: Ruta 10, esquina Los Silencios, La Barra

Cuándo: Todos los días de 10 a 21.

Universos heterogéneos

El café y restaurante El Tesoro se integra al espacio 3 Mundos que se encuentra en la entrada de La Barra. La idea surge de unir en un mismo lugar una tienda, un estudio de arquitectura y diseño y una cocina.

“Gustos simples y suculentos en un menú concentrado que varía según las opciones que se encuentran en el mercado y la huerta”, resumen en la web de El Tesoro que tiene una amplia variedad gastronómica con opciones sin gluten y para veganos. Los panes y la pastelería son de elaboración propia y tienen café de especialidad.

La colección de libros se centra en títulos de arte, diseño, gastronomía y moda.

Dónde: Jose María Aguilar y Costanera, La Barra

Cuándo: Todos los días de 12:30 a 23.

Cuarta parada: José Ignacio

Con una arquitectura deslumbrante, el verano pasado Rizoma sorprendió al instalarse en el barrio La Juanita. El emprendimiento familiar que conjuga libros, café, cerámicas, es además un hotel boutique.

Sin carteles que indiquen las secciones de libros, la magia de la librería invita a perderse entre los libros. Hay un importante volumen de títulos de narrativa, poesía, historia, clásicos y las últimas novedades. Hay libros de gastronomía, arte, fotografía, diseño, libros objeto. No falta la sección infantil para los más pequeños.

En el café ofrecen desayunos, almuerzos, meriendas y en la tarde tienen picadas para degustar al regreso de la playa. La especialidad de la casa: el chipá.