Caída del apoyo a la democracia en Uruguay es “potencialmente grave”

En 2016 la encuesta del Latinobarómetro mostró un dato preocupante: el apoyo a la democracia en Uruguay había caído a 68%. Por ese y otros factores el sociólogo y director de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnabar, dijo que se habían encendido “luces amarillas” para la democracia uruguaya.

Dos años después, la situación luce peor. La encuesta que se hace en todo el continente delató que el apoyo de los uruguayos a la democracia alcanzó en 2018 su punto más bajo desde que ese indicador es medido por el Latinobarómetro. Solo 61% de los encuestados respondió que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. Para Zuasnabar no hay duda que la situación es “más complicada” que hace dos años.

“El apoyo a la democracia es el más bajo desde que hay registro, y se produce en un contexto donde también están afectados elementos evaluativos: la satisfacción con la democracia es la más baja en mucho tiempo, y la confianza en las instituciones y los partidos políticos también ha disminuido. Como toda América Latina ha caído, Uruguay sigue en muchos casos liderando los rankings, pero la tendencia de Uruguay es también a la baja, al igual que en el resto del continente”, dijo el analista político a El Observador.

La medición se realiza desde el año 1995 y en Uruguay la encuesta es realizada por Equipos. En 2016 había sido el punto más bajo cuando cayó a 68%, un año después creció dos puntos y en 2018 cayó nueve.

La pregunta realizada fue: “¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?: La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático”.

Zuasnabar entiende que la democracia en la región “está amenazada” –según el informe 2018 también es el punto más bajo en apoyo a la democracia en todo el continente– porque “algunos dirigentes políticos parecen contribuir poco a sostenerla” y porque los “cimientos de la democracia (la cultura política, que radica en los valores y creencias de los ciudadanos) están disminuidos”.

Uruguay no escapa a este contexto, aunque gracias a que sus “reservas en materia democrática eran tan altas”, la caída no provocó terremotos “y probablemente no los provocará en el corto plazo”, según Zuasnabar.

Sin embargo, para el analista esa caída en el apoyo a la democracia “es potencialmente grave”, aunque no “urgente” en el sentido que no se avisora un “colapso democrático” como en otros países de la región.

Uruguay es el tercer país con más valoración por la democracia. Arriba de Uruguay están Venezuela (75%) y Costa Rica (63%). Lo sigue Argentina con 59%.

En un análisis adicional a la publicación de las cifras, realizado por la directora del Latinobarómetro, Marta Lagos, la experta afirma que 2018 fue un “annus horribilis” para América Latina.

“Desde el inicio de la transición a la democracia, América Latina pocas veces había vivido un período más convulsionado de su historia como el actual”, escribió la analista, que a la vez es directora de Mori en Chile.

El factor educativo y las FFAA

Al igual que en el resto del continente, el apoyo a la democracia en Uruguay aumenta a medida que aumenta el nivel educativo, mientras que entre los sectores de menor educación el apoyo es significativamente menor.

“Esto demuestra que la educación de un país es importante no solo para proporcionarle a las personas mejores horizontes de desarrollo social y económico, sino que además es un factor contributivo de la solidez democrática”, dijo Zuasnabar.

Otra tendencia que muestra la reciente encuesta es la confianza que los uruguayos depositan en las Fuerzas Armadas. En este sentido, se destaca que Uruguay es el país con mayor confianza en las Fuerzas Armadas.

Zuasnabar explica esta situación en base a dos factores: el rol que cumplen y una situación coyuntural. “ En general cuando las FFAA son noticia es por su contribución a la solución de emergencias climáticas o sanitarias, elementos que la población valora significativamente. Adicionalmente, el contexto de sostenida preocupación por la inseguridad ciudadana puede favorecer la mejora de imagen de instituciones que estén asociadas con la autoridad, el control y la inseguridad”.

Ficha técnica

La encuesta de Latinobarómetro fue realizada en Uruguay por Equipos Consultores. La muestra de 1.200 casos es aleatoria, estratificada según tamaño de población, polietápica y con control de cuotas en la selección del entrevistado. Representa al 100% del país y el margen de error es del +/- 2,8%.

En total se aplicaron 20.204 entrevistas cara a cara en 18 países entre el 15 de junio y 02 de Agosto 2018.