Calabria habló de su renuncia: “No dudé ni un minuto, busqué cuidar mi familia, mi gobierno y mi dignidad”

“Yo al presidente (Lacalle Pou) fui a renunciarle, no fui a un repechaje”, advierte Luis Calabria, el ex número tres del Ministerio del Interior, graficando que su alejamiento del cargo no tenía vuelta atrás porque, fundamentalmente, había quedado en el medio de la discusión su familia, además de su “dignidad” y la imagen de su gobierno.

Calabria, exdirector general de secretaría del MI, renunció a su cargo luego de que TV Ciudad informara que junto a su familia y a otros integrantes del ministerio se había atendido en el Hospital Policial, en medio de críticas políticas cruzadas por el uso que el senador Charles Carrera había hecho de esa atención médica cuando ocupaba el mismo cargo durante la pasada administración frenteamplista. Finalmente, Calabria reconoció que en una oportunidad había realizado una consulta oftalmológica en el Hospital Policial y renunció sin más vueltas. Integrantes del gobierno y de la oposición elogiaron su actitud: los blancos dijeron que su renuncia dejó bien alta la vara de la ética, la oposición lo reconoció como un jerarca muy competente y dijeron que su renuncia fue exagerada.

“No se puede rebajar a la política a la caricatura de la reyerta, ni dejar que a la política la secuestren los berretas que dictan veredictos basados en la ruindad. Y no sé si fue exagerado o no, yo era el dueño de mi reacción y las consecuencias las corro yo. ¿Quién tiene un “reaccionómetro”? En todo caso exagerado fue usar a la familia para equiparar cosas que no son equiparables”, responde Calabria consultado por El Observador.

Quien fuera mano derecha del fallecido líder blanco Jorge Larrañaga dice que no sabe si en el futuro tendrá algún cargo político y que, por ahora, está refugiado en sus afectos.

“Estoy preocupado por la política, no quiero que sea un escenario para la villanía ni para que se la bastardee deformando su sentido y haciéndola un emporio de bajezas”, señaló Calabria.

¿Qué fue lo que realmente detonó su repentina renuncia al ministerio del Interior?

No fue repentina, es una decisión que tiene 42 años, que son mis años de vida, que también tiene los años de los que me formaron, que tiene los años de mis convicciones. Fue la respuesta a mi manera de ver la vida y la política. Cuando vi que había expuesto a mi familia, que había expuesto mi historia de vida, mi vocación, que podía exponer a mi gobierno, no dudé ni un minuto, con la renuncia busqué cuidar lo que tenía que cuidar: mi familia y mi gobierno, y mi propia manera de ver las cosas y la dignidad de mi vocación.

¿La exposición de su familia ante la opinión pública fue determinante para su decisión?

Si. Me dolió no haberlos podido cuidar y haberlos expuesto; bueno, con la renuncia busqué cuidar para adelante. La renuncia fluyó naturalmente según el diseño de mis principios.

Pero, finalmente, fue la respuesta a un error que usted cometió. ¿Usted admite que actuó mal?

Se juntaron dos planos. Uno es el hecho, y el otro es el del uso político del hecho. El hecho es si la autoridades del Ministerio tenemos derecho o no a utilizar el Policial. Aún si fuera normativamente posible, la opinión política que tiene el gobierno es que está mal. El Presidente lo dijo el lunes pasado en Rocha: “espero que no”. Por tanto, el único paso congruente fue el que di. Y no me permití exponer al gobierno a vivir una contradicción. No me lo hubiera perdonado y no me lo perdoné. Hice lo máximo que podía hacer. En otro plano, que era concurrente con el anterior, es cómo se manejan los hechos. Y en el manejo del hecho tocaron a mi familia y no lo admito.

¿Por qué lo dice?

La forma de la presentación de la noticia por el medio oficial de la Intendencia de Montevideo me marcó que iba a venir un uso político del hecho -que dentro de todo está dentro de la lógica-, pero lo que me indignó fue que se evidenciaba que no habría escrúpulos. Porque metieron familia. Se vio que no iba a haber límites; bueno, el límite lo puse yo. Me salí de la cancha, no estaba dispuesto de exponer ni a mi familia, ni al gobierno ni a mí mismo al veredicto de nadie. No estaba dispuesto a validarles su mezquindad. La sola posibilidad de que eso pasara reafirmó una decisión ya resuelta.

Pero, ¿no fue exagerada su renuncia?, ¿no forma parte de la política el manejo político de los hechos?

No. No es parte de la política. La política es una actividad noble. No se puede rebajar a la política a la caricatura de la reyerta, ni dejar que a la política la secuestren los berretas que dictan veredictos basados en la ruindad. Y no sé si fue exagerado o no, yo era el dueño de mi reacción y las consecuencias las corro yo. ¿Quién tiene un “reaccionómetro”? En todo caso exagerado fue usar a la familia para equiparar cosas que no son equiparables.

Algunos dicen que puso la vara alta con su renuncia, ¿no cree que con su renuncia, y este precedente, también quedó embretado el gobierno?

En todo caso sería un brete bueno, el problema es si fuera al revés, si la vara estuviera baja ¿no? Y si embreta, ¿embreta solo al gobierno?

Heber dijo que intentó disuadirlo para que no renunciara.

Nadie pudo disuadirme porque yo lo tenía decidido. Esa mañana me reuní con el Ministro Heber y le pedí que me escuchara y que me permitiera empezar con el final: “esto termina en que me yo me voy”, algo así fue lo que le dije.

¿Y con el Presidente habló?

Sí

¿Y qué dijo?

Lo que el Presidente dijo lo tiene que decir el Presidente. Yo le puedo decir lo que yo sentí de la charla con el Presidente, y me sentí respetado, valorado y contenido, tanto humana como profesionalmente. Fue una muy humana y para mi muy reconfortante charla. Entendió mi posición y yo le estoy muy agradecido.

Pero le aceptó la renuncia.

Es que yo fui a renunciarle, no fui a un repechaje. Estoy tranquilo con lo que hice. Orgulloso estoy de la valoración de mi trabajo y del respeto que se me manifestó.

¿Y cómo sintió las repercusiones de su renuncia?

Me emocionaron algunas reacciones porque marca que lo que uno le dedicó al Ministerio fue reconocido. Recibí muchos mensajes de policías, de funcionarios; me emocionó mucho que el Sindicato se expresara en los términos que lo hicieron. Yo estoy muy orgulloso de mi trabajo en el Ministerio y obviamente que eso sea reconocido gratifica el alma.

¿Cuál va a ser su futuro político y profesional?

Por el momento estoy refugiado en los afectos, en la familia. Y estoy organizando la existencia. Luego vendrá lo que tenga que venir en lo profesional.

¿Va a ocupar algún otro cargo político?

No lo sé.

¿Cómo evalúa su paso por el Ministerio del Interior?

Creo que da para hacer un balance positivo, se lograron cosas. Y se van a seguir logrando resultados en la lucha contra el delito. Hay cosas para mejorar, hay compromiso en seguir mejorando pero hay resultados positivos que confirman que la línea de trabajo que fijaron en marzo de 2020 Jorge Larrañaga con el Presidente Lacalle y continuada por el Ministro Heber, es la línea de trabajo adecuada.

¿Está dolido con la política?

No. Dolido no. A la política le estoy agradecido, me ha permitido desarrollar lo que uno siente como vocación que es tratar de cambiar la vida de los compatriotas. Sí lo que estoy es preocupado por la política, no hay que dejar que ganen los que vuelan los puentes; la política es diálogo, es la administración de los conflictos, desde el diálogo. La política no puede ser un campo de batalla, la política está para que no haya campos de batalla. Entonces sí estoy preocupado por la política, no quiero que sea un escenario para la villanía ni para que se la bastardee deformando su sentido y haciéndola un emporio de bajezas.