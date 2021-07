Cambió una moto por sus primeras ovejas y en unas horas unos perros le mataron casi toda la majada

Juan Velázquez siempre estuvo vinculado al campo. Es alambrador, criador de ovinos y también doma caballos. Todo lo que sabe lo aprendió en el ámbito familiar y después de trabajar como peón rural. Y cuando conoció a quien hoy es su esposa se puso la meta de explotar un campo.

Hace siete años, instalado en un campo en el paraje La Macana, en Florida, Juan cambió una moto por dos ovejas. Así comenzó su majada Corriedale, que hasta el pasado miércoles se componía de más de 20 animales, antes de que una jauría de perros las atacara y dejara solo siete con vida.

“Hace siete años que venimos en este sacrificio, agrandando cada vez más la majada. Ahora, el trabajo de siete años se fue en tres horas y media”, comentó Juan a El Observador, recordando que la majada comenzó con un carnero mellicero y se fue agrandando con el tiempo y el trabajo de la familia.

Juan Velázquez es productor rural en la zona de Paraje La Macana, en Florida.

El segundo ataque

Esta es la segunda vez que la majada de Juan sufre un ataque de cuatro perros, que viven en un monte cerca de su campo. En el primer ataque uno de los perros logró matar a una sola oveja, hirió al perro de la casa y también atacó a Juan, cuando salió a defender a sus animales.

Según contó, los perros llegaron con una cuadrilla de monteadores, que los criaron un tiempo mientras trabajaron y cuando se fueron los dejaron allí. Ahora, los canes “parecen entrenados, ven cuando uno apaga las luces, conocen los movimientos de los vecinos, se esconden y atacan”, indicó.

En este segundo ataque murieron 20 ovejas y nueve corderos, que tenían 20 días de vida. Las ovejas que lograron escapar con vida, igual están heridas.

Juan no es el único productor afectado por esta jauría en la zona. Según indicó, días atrás estos mismos perros mataron un vaca en otro campo, también han atacado a ovejas y equinos en la zona, y si bien han salido a buscarlos, no los han podido encontrar.

Lo ayudarán con animales

Ahora, este criador, que trabaja con su majada para vender lana, recibió la ayuda de varios productores, que se movilizaron en las redes sociales para solidarizarse y le donarán animales, según informaron a El Observador.

“Estoy muy agradecido, sin palabras porque no me esperaba esta ayuda, ha sido una mano muy grande que me han tendido. El que da una mano se da cuenta que uno es un miniproductor que tiene ganas de salir adelante y para que también sigan los hijos de uno. Como mi viejo me enseñó a mí yo quiero que mis hijos aprendan y tengan lo suyo, porque nosotros arrancamos de la nada y ahora teníamos algo”, sostuvo el criador.

Los ataques de perros son algo que lo preocupa, no solo por los animales, sino también por la afección que pueden tener con los humanos. Según contó, hace pocos días su hija fue atacada por un perro que soltaron en las calles de la zona.