Campaña sucia: hubo llamadas en la madrugada con jingle de la lista 71

"Es posible esperar la realización de llamadas a nombre de los rivales políticos (en este caso Jorge Larrañaga o Luis Lacalle Pou) que se hacen en horas de la madrugada para causar la molestia de los electores", había adelantado el 13 de junio el consultor político Luis Costa Bonino a El Observador, mientras narraba lo que consideraba la predecible estrategia de Juan José Rendón, asesor del novel precandidato blanco, Juan Sartori. Y el tiempo le dio la razón. La madrugada de este viernes, en plena veda electoral, fue la elegida.

Internautas denunciaron en redes sociales haber recibido llamadas en horas inusuales de la madrugada a teléfonos fijos de sus hogares. Al atender, se escuchaba el jingle de la lista 71, una de las más representativas del favorito en las encuestas nacionalistas, Lacalle Pou. Eso, como era esperable, generó malestar en muchos usuarios que se volcaron a la redes para denunciar lo sucedido.

Ya empezaron con más de la campaña sucia, llamando de madrugada para pasarte el jingle de otro candidato. Es el mismo call center de JS. — Pablo Ordóñez (@PabloOrdonez50) June 28, 2019

El teléfono fijo de mi casa es casi que un teléfono de emergencia, ya no se usa. Hoy a las 0:51 sonó y era una grabación de @LuisLacallePou y la @lista71. Además de despertar a dos niñas chicas pregunto donde habrá quedado el respeto? Se ve que vale todo... — Rodrigo Saldías #95.075 (@RoloMagia) June 28, 2019

2.40 am...suena el telefono...corres asustado pensando que algo paso y lrpmqlp ...llamada automatica de @lista71 👹👹

Sentido comun cero!!! — Mariela Pereira (@MARIEAPER) June 28, 2019

Llamadas de madrugada con grabación de la voz de Luis, a las 3 am y otra a las 5 am... 🤔 extraño — marianahour (@marianahour) June 28, 2019

Gustavo Penadés, uno de los principales dirigentes de la agrupación, aseguró a El Observador que ellos no fueron los promotores de esta iniciativa y adelantó que emitirán un comunicado en las próximas horas.

https://www.elobservador.com.uy/nota/cruces-de-acusaciones-en-una-campana-con-la-sombra-del-rey-de-la-propaganda-negra--201961220722

Luis Lacalle Pou, aunque aún no se ha pronunciado al respecto, retuiteó a un militante de la lista 71 que informó que su sector no fue responsable de las llamadas en la madrugada y denunció una página de Facebook falsa.

¿Quién es Juan José Rendón?

Nacido en Caracas, Juan José Rendón es un estratega político conocido a nivel mundial como el “rey de la propaganda negra” y un experto en “rumorología”. Ha participado en diversas campañas electorales en toda América Latina, de las cuales se jacta de haber ganado 34 de 40 y ha asesorado entre otros a los presidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo (Honduras), Juan Manuel Santos (Colombia) y Enrique Peña Nieto (México). Rendón es considerado uno de los 10 mejores consultores políticos del mundo, lo que lo ha transformado en uno de los más temidos.

Budista férreo y confeso, es amante del feng-shui y de que sus clientes se saquen los zapatos al entrar a su oficina ubicada en el distrito financiero de Miami, según una entrevista que le realizó la revista Campaign and Elections en su versión en español. En su página web se define como el “consultor mejor pagado, más reconocido, más atacado, pero también el más solicitado y eficiente” que posee “las herramientas necesarias para combatir en el terreno que sea, siempre que sea indispensable y cuando el momento político lo amerita. Sus actuaciones muestran a un hombre que se rige con discreción absoluta y con la conciencia de todos sus movimientos”.

En 2018, durante una entrevista con la Revista Líder de México, desarrolló los motivos por los que los candidatos debían hacer “más campañas negativas”. “Destacar las características negativas de algo que es ilegal, si votaste en contra de lo que propones, te contradices, tienes aliados incorrectos o te aliaste con gente que tiene pasado oscuro o que son culpables de lo que la gente rechaza, eso no solamente creo que es válido, creo que hay que hacerlo más”, dijo.

Rendón también explicó cuál es su estrategia para evitar que se conozcan los puntos flacos de sus candidatos. “Si sé que no es bueno manejando tal tema, voy a tratar de que se exponga lo menos posible a situaciones donde se le note su debilidad”.

En una entrevista que le realizó el semanario Búsqueda a Sartori, el precandidato admitió haber contratado a Rendón. "Yo he dicho siempre: voy a contratar los mejores del mundo para hacer campaña y mañana para gobernar".

"Y no tenga ninguna duda de que he contratado asesores para defenderme de esa guerra sucia que me vienen haciendo desde hace meses", agregó en esa oportunidad el empresario devenido en político, que a su vez negó que cuente con el extranjero para realizar ataques a sus rivales en la interna blanca.