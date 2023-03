Cande Tinelli le pegó a Guillermina Valdés por la relación con su padre y esta fue su respuesta

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés compartieron una relación de diez años, durante los que además tuvieron un hijo en común, Lorenzo. Un año después de la separación en buenos términos, Cande Tinelli, la hija mayor del conductor y empresario argentino se refirió a su vínculo con la actriz y afirmó que Valdés "le hizo mal" a su padre, lo que motivó la respuesta de la expareja del responsable de Showmatch y Canta conmigo ahora.

Como panelista invitada del programa argentino LAM, Cande Tinelli fue consultada por su relación con Valdés, y dijo "nunca conecté mucho con ella". Luego cargó contra ella: "Somos diferentes. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo, si no ves bien a tus padres o a un familiar...", lanzó la influencer.

"La respeto pero nunca tuve mucha piel con ella, con mi hermana Mica se llevaba mejor porque ella es mucho más tranquila", agregó. Consultada sobre si sentía que Valdés le había hecho mal a su padre, Tinelli respondió "Yo creo que un poco sí. No quiero meter la pata pero no sé, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas por su relación, por ella".

"Yo sentía que capaz no lo apoyaba tanto, que no le gustaba el programa, que no le gustaba esto, creo que se metía en el programa", dijo en referencia a Showmatch. "Es más, yo creo que fue jurado para estar ahí controlando. Ella desconfiaba de todas y mi viejo es bravo, pero yo le decía a mi papá que no estaba siendo gracioso, que había perdido la chispa", concluyó Tinelli.

Las declaraciones de la hija del conductor llevaron a que Valdés se refiriera al tema en su cuenta de Twitter. La actriz escribió "Triste la información que me está llegando, sobre todo, porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenia con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido, escuchar esto".