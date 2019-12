Cannabis medicinal será incluido en la canasta básica de los prestadores de salud

La "Ley integral para el fomento y acceso al cannabis medicinal y terapéutico" fue aprobada este martes en el Senado con el voto de los 21 legisladores presentes en sala. Esta norma incluye una serie de medidas para facilitar la compra de los fármacos que ya se comercializan en el mercado legal, ampliar las opciones de tratamiento e impulsar la formación de los médicos y de los pacientes.

En las farmacias actualmente solo se vende un producto, disponible en sus dos variaciones (concentración de 2% y 5% de cannabidinol). La presentación de 30 mililitros cuesta $ 5.600 y –aunque depende de la patología, el peso y la respuesta del pacientes– es consumida por la mayoría de los usuarios en menos de una semana, explicó la doctora Julia Galzerano, referente de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología.

Este producto será incluido en el Formulario Terapéutico de Medicamentos, lo que significa que las instituciones estarán obligadas a incluirlo en la canasta básica de fármacos que le ofrecen a sus usuarios.

Pero a su vez, el proyecto de ley presentado por el sector Ir del Frente Amplio propone el uso de "recetas magistrales", lo que es una ampliación de lo ya dispuesto en cuanto a la obligatoriedad de presentar recetas médicas convencionales en las farmacias.

Las recetas magistrales permiten hacer un seguimiento exclusivo de cada paciente, atendiendo las particularidades de su evolución al tratamiento. En el documento el médico indicará la concentración exacta de cannabinoides que necesita, cuya preparación luego será hecha en farmacias identificadas y controladas por el Ministerio de Salud Pública.

Galzerano explicó que si bien las dos presentaciones que ya se comercializan son eficaces para varias enfermedades, hay cerca de 140 cannabinoides que no están siendo aprovechados.

Sin embargo, dado que el primer medicamento disponible en farmacias se aprobó en diciembre de 2017, casi tres años después de la reglamentación de la ley, en estos años se desarrolló un mercado irregular de productos de cannabis de forma artesanal sin controles de calidad. Su uso se generalizó entre quienes no podían acceder a los costosos productos importados.

Por eso, en conjunto con la inclusión de los fármacos a la canasta básica de los prestadores de salud, la ley aprobada este martes propone formas de informar a la población y capacitar a los médicos. De este modo, aseguran, será posible desestimular el mercado irregular.

Hay algunos aspectos que serán definidos cuando la norma sea reglamentada, pero de todos modos, la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología está capacitando a médicos de todas las especialidades, ya que los tratamientos basados en el cannabis medicinal no se reducen a una de ellas.

"La ley tiene cosas perfectibles, habrá que ver cómo se regula, pero me parece importante resaltar la voluntad política que demostraron todos los partidos al aprobarla", valoró la doctora Galzerano. A pesar de que los senadores del Partido Nacional votaron la norma en general y no en particular, con el respaldo de los 21 legisladores presentes el Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley este martes.