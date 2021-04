Cappuccio comienza en Nacional con siete refuerzos y una carrera espejo a la de Carreño, que terminó en el tricampeonato

Este lunes de tarde en Los Céspedes asumirá Alejandro Cappuccio como nuevo entrenador del plantel principal de Nacional. Será el sexto entrenador en la gestión de José Decurnex, quien fue elegido por los socios en diciembre de 2018.

En 2019 nombró al argentino Alejandro Domínguez, tres meses después lo destituyó y le dio el equipo a Álvaro Gutiérrez, quien sacó campeón a Nacional y se alejó del club.

En 2020 eligió a Gustavo Munúa y le ofreció un proyecto a dos años. Tras perder la final del Apertura, lo destituyó, nombró a Jorge Giordano, a quien a dos fechas del final de la temporada también despidió para terminar el año con Martín Ligüera como técnico interino.

Cappuccio, quien fue jugador de Nacional y luego compañero de equipo del presidente Decurnex en Nacional Universitario, iniciará este lunes un ciclo que tiene como objetivo para los tricolores retener el título y llegar al tricampeonato en el Uruguay, y buscar éxitos en la Copa Libertadores, en la que fueron emparejados en el grupo F con Universidad Católica, Argentinos Juniors y Libertad de Paraguay o Atlético Nacional de Colombia.

Con el técnico también quedan habilitados para jugar en la temporada 2021 siete jugadores que ya fueron confirmados como refuerzos. Ellos son Andrés D'Alessandro, Leandro Fernández, Patricio Gregorio, Angelo Gabrielli, Christian Almeida, Maximiliano Cantera y Facundo Píriz.

Nacional espera anunciar en estas horas la incorporación del lateral Camilo Cándido. Depende de las gestiones que lleva adelante el propio presidente para la adquisición del 70% de la ficha del jugador, que pertenece a Liverpool (30%), Rampla (30%) y Juventud (40%).

Cándido tiene contrato con Liverpool hasta el 30 de junio y el presidente de los negriazules no estaba dispuesto a desprenderse de la ficha del jugador, por eso negocian para convencer a Palma para que Cándido juegue Copa Libertadores con los albos y forme parte del negocio de una futura transferencia.

Las semejanzas de Cappuccio y Carreño

La llegada de Cappuccio a Nacional tiene puntos en común con la de Daniel Carreño a los tricolores en 2002.

La comisión directiva, presidida por José Decurnex, tomó el viernes la decisión de contratar al exentrenador de Rentistas para sustituir a Martín Ligüera al mando del plantel principal.

En 2001, Hugo De León se fue de Nacional tras coronarse tres veces campeón uruguayo en cuatro temporadas: 1998, 2000 y 2001. De manera que en 2002 el equipo iba por el tricampeonato, marca que no alcanzaba desde la década de 1970 cuando fue tetracampeón entre 1969 y 1972.

El elegido por la directiva que presidía Eduardo Ache para sustituir a De León fue Carreño.

En la lista de candidatos también figuraron Víctor Espárrago y Darío Pereyra. En aquella directiva de Nacional estaba Alejandro Balbi, que actualmente es el vicepresidente del club tricolor.

Daniel Carreño seguirá en 2021 al frente de Wanderers.

Si bien poseía antecedentes como jugador albo (integró el plantel campeón de las copas Libertadores e Intercontinental de 1988), la experiencia de Carreño como entrenador no era vasta.

Comenzó como DT en las divisiones juveniles de Wanderers y las primeras dos temporadas en el plantel principal lo catapultaron a Nacional. Un camino similar al que actualmente está recorriendo Cappuccio.

En 2000 Carreño logró con los bohemios el ascenso a Primera división y comenzó 2001 con la meta de mantenerlos en Primera, pero se transformaron en la revelación del año.

Le costó adaptarse a Primera en el torneo Clasificatorio, pero luego hizo una gran campaña en el Apertura y Clausura, y fue campeón de la Liguilla y clasificó a los del Prado a la Copa Libertadores después de 14 años.

La carrera de Cappuccio es parecida. Fue jugador de Nacional en juveniles (se alejó cuando tenía 18 años), y no alcanzó la gloria que tuvo Carreño. Comenzó a dirigir en juveniles (entre ellos a Wanderers y Peñarol) y tomó a Rentistas en la Segunda división en el cierre de la temporada 2018. Ascendió a Primera en 2019 y en 2020, ganó el Apertura, título histórico para los rojos, venció a Liverpool en la semifinal del Uruguayo y clasificó al equipo a la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Aunque perdió las finales del Uruguayo contra Nacional, el pasaje del Complejo Rentistas a Los Céspedes ya lo tenía asegurado por el trabajo de todo el año.

Cappuccio, un entrenador que además es preparador físico, abogado y escribano, llega a la dirección técnica de Nacional, solo después de haber dirigido 76 partidos en Primera divsión.

Carreño dijo en aquella oportunidad que se había preparado para llegar a Nacional, aunque no lo pensaba hacer tan pronto. Entonces tenía 38 años y un número similar de partidos, en las dos temporadas dirigió 56 encuentros.

El entrenador hizo debutar en Primera división a Gonzalo Castro con 17 años en la primera fecha del Apertura frente a Central Español. Después de un extenso pasaje por Europa el Chory regresó a Nacional en 2018, pero en diciembre último el club no le renovó el contrato, lo que generó molestia entre los hinchas.

Gonzalo Castro en su primer etapa como jugador de Nacional.

Nacional con Carreño fue campeón Uruguayo en 2001 y 2002, logrando el tricampeonato. Cappuccio tiene ahora la responsabilidad de ir por el tercer título tricolor, tras ganar en 2019 y 2020.

“Jugué en Nacional, dirigí en Peñarol (en juveniles) y conozco ambos clubes y la inmediatez del resultado, también la crueldad y violencia de las redes si no te va bien, pero es un desafío que estoy dispuesto a pelear el día que me toque, si es que me toca”, dijo el técnico antes de saber que sería el elegido.

Este lunes Cappuccio es presentado oficialmente como técnico tricolor y comenzará su ciclo al frente del plantel. Empieza un desafío grande para el técnico, que además de defender el título local, dirigirá por primera vez en un torneo internacional. En la intimidad, los hinchas esperan que le vaya tan bien como a Carreño, ya que tienen tantos puntos en común.

Los técnicos en los últimos 18 años