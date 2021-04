Nacional anunció a Alejandro Cappuccio como nuevo entrenador

Alejandro Cappuccio es el nuevo técnico de Nacional para la temporada 2021, reemplazando a Martín Ligüera, quien prefirió seguir en Tercera división.

El club anunció este viernes la contratación de Cappuccio, extécnico de Rentistas, después de que Alvaro Gutiérrez declinara el ofrecimiento.

¡Alejandro Cappuccio es el nuevo Director Técnico del Bicampeón del fútbol uruguayo! 🏆🏆

Su presentación en Los Céspedes ante el plantel principal y su primer entrenamiento de cara a la temporada oficial 2021 será el próximo lunes.



¡Bienvenido y éxitos Alejandro!

Tal como pretendía la directiva tricolor con quien fuera designado nuevo técnico, Cappuccio asumirá el próximo lunes en Los Céspedes, cuando comience la pretemporada para la actividad 2021.

El entrenador de 45 años llega a los albos tras una gran campaña con Rentistas en el último uruguayo, club con el que había logrado el ascenso en 2019. En el pasado campeonato logró el título del Apertura al ganarle la final a Nacional, en la definición del 1-0 en el alargue que le costó el cargo a Gustavo Munúa; luego fue finalista del Uruguayo, también ante los tricolores, cayendo por un global de 4-0; y clasificó por primera vez al club del Cerrito de la Victoria a la Copa Libertadores, directamente a fase de grupos, obteniendo un premio de US$ 3 millones.

Cappuccio volverá al Parque, ahora como DT de Nacional

Este jueves por la mañana, la directiva tricolor realizó una reunión para definir los nombres de los candidatos. En la misma, los que tuvieron más fuerza fueron los de Cappuccio, con el aval del presidente José Decurnex y los dirigentes más afines a él, y el de Gutiérrez, que también tuvo el apoyo de dirigentes que manifestaron públicamente que preferían el DT dos veces ganador del Uruguayo en el club, como Antonio Palma, Raúl Giuria y José Fuentes.

Tras esa reunión, el Guti quedó con el número uno y por la noche el titular de los tricolores se encontró con él para ofrecerle el cargo, pero el DT señaló que con su cuerpo técnico no tenían el convencimiento suficiente para volver en este momento.

El vicepresidente del club, Alejandro Balbi, contó anoche a Hora 25 de radio Oriental lo que pasó en ese encuentro. "El presidente fue a hablar con Alvarito, un hombre de la casa, un hombre de bien, un ganador absoluto, pero declinó el ofrecimiento ante la imposibilidad que que el profe Giarrusso pudiera asumir la dirección de la parte física del plantel. Nacional es demasiado grande para andar esperando por un candidato y ahora iremos por un plan B".

Gutiérrez y Cappuccio

Esas declaraciones no le cayeron nada bien al Guti, quien este viernes decidió salir a dar su versión. "No me pareció bien que nos tiraran a la hinchada arriba", dijo el DT en respuesta a lo que había dicho Balbi.

Luego, explicó que "el cuerpo técnico" tenía sus peros y no estaba dada "la convicción de todos" como para volver al club tricolor, señaló a Tirando Paredes de radio 1010AM.

Cappuccio y su gran oportunidad

El no del Guti dejó a Cappuccio con vía libre para llegar a los tricolores y este viernes por la mañana el club lo anunció como nuevo entrenador.

Cappuccio en su estudio

De esta forma, el presidente Decurnex tendrá a su candidato al frente del primer equipo.

Cappuccio retornará a Los Céspedes, donde fue jugador de formativas de Nacional hasta que el entrenador argentino Humberto Grondona lo dejó de tener en cuenta al considerar que era demasiado bajo para ser zaguero.

A pesar de ese golpe, volvió al fútbol para jugar en Nacional Universitario, donde fue compañero de Decurnex, quien era golero del equipo.

Mientras jugaba, también estudiaba. Hizo los cursos de preparador físico y de entrenador, como también los de abogado y escribano. Además de su carrera deportiva, tiene un estudio en el que lleva adelante su trabajo de escribanía. Y también es docente en el curso de entrenador de la Asociación Cristiana de Jóvenes donde está al frente de la materia "Planificación".

El DT vuelve a Nacional

Luego de dirigir en formativas de Wanderers, Fénix, Peñarol y nuevamente en los bohemios, en 2018 la SAD de Rentistas le ofreció el primer equipo, logrando el ascenso al año siguiente y su gran temporada en este último Uruguayo.

Ahora Cappuccio tendrá su gran desafío, en uno de los grandes del fútbol local, con la obligación de ganar siempre, que en este 2021 irá por el tricampeonato, con actividad en Copa Libertadores, donde el DT debutará, y con un plantel con figuras de renombre como Gonzalo Bergessio o Andrés D’Alessandro.