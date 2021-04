Cappuccio, el candidato del presidente Decurnex, para ser el próximo técnico de Nacional

Alejandro Cappuccio es uno de los dos candidatos que la directiva de Nacional maneja para ser el nuevo entrenador tricolor en la temporada 2021, la cual se pondrá en marcha este lunes con la nueva pretemporada en Los Céspedes.

El entrenador revelación del Uruguayo 2020, campeón del Apertura y finalista del Uruguayo con Rentistas, dejó su cargo en los “bichos colorados” este miércoles y su nombre está en la mesa de los dirigentes albos, que en los próximo días definirán entre él y Álvaro Gutiérrez, un DT de la casa tricolor, dos veces campeón del Uruguayo.

Nacional busca “una persona que tenga una cierta identificación con Nacional, que tenga capacidad de llevar un plantel altamente dotado de jóvenes”, dijo el presidente del club, José Decurnex, tras la reunión de directiva de este jueves en la que se analizaron los nombres de los candidatos.

Inés Guimaraens

Cappuccio en el Gran Parque Central

Cappuccio es el candidato del presidente, y ese no es un detalle menor en la definición.

¿Cumple con ese perfil Cappuccio?

El hoy entrenador de 45 años fue futbolista de Nacional en inferiores, donde jugaba como zaguero, hasta que el entrenador argentino Humbertito Grondona le dijo que no le veía futuro debido a su baja estatura para ese puesto. Así se truncó su carrera como futbolista.

“Me dijo: ‘Sos muy chiquito para jugar de zaguero’, y de a poco me fue sacando y no me puso más. Tenía 18 años. Entré en una depresión grande, no quería nada. Sentir que de un día para el otro dejar de ser prescindible, fue muy duro. En esa época no había psicólogo deportivo”, explicó a Referí.

Pese a eso, luego volvió a jugar en Nacional, pero en el fútbol universitario, donde fue compañero de Decurnex, quien era arquero del equipo. Esa etapa reforzó el vínculo entre ambos.

Hizo el curso de preparador físico, de entrenador, como también el de abogado y escribano, funciones que desempeña en su oficina a la par de su carrera como técnico. Además, es docente en el curso de entrenador de la Asociación Cristiana de Jóvenes donde está al frente de la materia "Planificación".

Camilo Dos Santos

Cappuccio en su estudio

El buzo de DT se lo comenzó a poner entre 2011 y 2012 cuando dirigió en las inferiores de Wanderers. Un año después, lo hizo en Juventud y en 2014 pasó a Fénix. Luego, le llegó el llamado de Peñarol para dirigir en Sexta en la que dirigió a Facundo Pellistri, Ezequiel Busquets y Facundo Torres.

En 2017 volvió a Wanderers, para dirigir en Cuarta, y coincidió con Jorge Giordano, quien lo sumó a su equipo de trabajo.

Hasta que en 2018, Nicolás López, presidente de la SAD de Rentistas, con quien jugó en inferiores de Nacional, lo contactó para ofrecerle el equipo, logrando el ascenso en 2019 y su gran campaña en 2020, con el título del Apertura y la clasificación a la fase de grupos de la Libertadores.

Los hinchas bolsos y el gran público del fútbol lo conocieron cuando le ganó 2-0 a Nacional en la primera fecha del Apertura, una sorprendente victoria ante el equipo de Gustavo Munúa que sería un aviso de lo que lograrían los colorados en el primer torneo de la temporada.

Luego, los albos volvieron a padecerlo en la final del Apertura, en la que Rentistas logró su histórico título al ganarle por 1-0 en el alargue.

Tras esa final, su nombre sonó para los albos cuando fue destituido Munúa, pero el club optó por Giordano.

Si bien lleva un año como DT en Primera y nunca dirigió a los tricolores, Cappuccio, que tiene una butaca en el Gran Parque Central, sabe cómo es la interna del club y tiene el apoyo del presidente.

Inés Guimaraens

Cappuccio en el Gran Parque Central

Con respecto a la conducción de un equipo de juveniles, tiene varios años de experiencia en formativas y en Rentistas dirigió a varios jugadores jóvenes.

El proyecto que le ofrece Nacional son juveniles y un plantel con figuras internacionales como Gonzalo Bergessio o Andrés D’Alessandro. Al respecto, Cappuccio ha manifestado que lleva varios años preparándose para que se le dé un desafío de esa magnitud.

Tras despedirse de Rentistas luego de la final de este miércoles, el entrenador se fue a la playa a descansar, pero debe tener el teléfono encendido a la espera de un posible llamado desde La Blanqueada.