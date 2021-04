¿Por qué Colón perdió protagonismo con Nacional y Peñarol en el fútbol femenino?

Antonio Siriani, un técnico de las formativas de Colón le tiró la pelota a Romina Chaves, que miraba el entrenamiento de sus dos hermanos. La niña la durmió en el empeine. Siriani pensó que era casualidad y se la tiró otra vez. Pasó lo mismo. Entonces el técnico le preguntó si quería jugar al fútbol y ella, después del sí de su padre Paulo y el "ni" de su madre Adriana, comenzó a practicarlo en un equipo mixto. Así, en esta anécdota, se puede resumir el nacimiento del equipo femenino de Colón que copó el fútbol uruguayo entre 2013 y 2016: fue tetracampeón de Primera división, venciendo los cuatro años a Nacional. Sin embargo, en los últimos años perdió ese protagonismo y en 2020 dejó de competir.

En 2017, nueve jugadoras titulares de Colón se fueron a Peñarol, y el conjunto aurinegro comenzó una racha de tres títulos consecutivos, que Nacional cortó el año pasado. En las finales de 2017 y 2018, Peñarol le ganó las finales a Colón: “Parecía un partido de Colón contra Colón”, dijo Paulo Chaves, el papá de Romina y presidente de la rama femenina de ese club durante toda la vida. Se refería, claro está, a que el conjunto aurinegro estaba integrado por la mayoría de futbolistas surgidas en Colón. “No hay plata, entonces vienen los clubes y se llevan las jugadoras. Tienen mejor infraestructura, más dinero y el peso de la camiseta”, dijo Chaves a Referí.

Romina le dijo a su papá que solo quería jugar al fútbol en Colón. Para eso había que armar un equipo y conseguir una cancha. “Nos abocamos a la tarea de acondicionar el Parque Suero, que estaba en estado de abandono. Cortar el pasto y arreglar todo”, recordó el presidente. Así fue que en el escenario ubicado en la avenida Instrucciones, en el barrio Casavalle, comenzaron a participar en AUF con la categoría sub 15.

En 2009, Colón empezó a competir en Primera división. Para el Mundial sub 17 de Azerbaiyán, en 2012, había 13 jugadoras nacidas en Colón en la selección uruguaya. Entre ellas Carolina Birizamberri, hoy figura en River argentino, Keisy Silveira, actualmente en Portugal, y Ximena Velazco que está en Peñarol. En 2013, Colón ganó su primer título uruguayo en mayores. La cantera daba sus frutos.

Chaves señaló que Colón fue el primer equipo uruguayo en pagarle a las futbolistas.

Llegaban a defender los colores rojo y verde jugadoras del interior y también del exterior. “En mi casa teníamos dos o tres jugadoras venezolanas. La primera fue Oriana Altuve, a la que le pagamos el pasaje, le dábamos casa y comida, y US$ 250 o US$ 300 por mes. En 2016 fue la goleadora a la Copa Libertadores jugando para Colón. Al año siguiente se fue al Santa Fe de Colombia y también fue goleadora de la Libertadores. Ahora está en Real Betis”, graficó el dirigente.

Pero a la larga el esfuerzo económico se sintió. Los únicos que aportaban eran la familia Chaves y el presidente de la institución, Héctor Chaine. “Antes era gratis. Ahora, poner tres categorías en competencia sale entre $ 200.000 y $ 300.000. No podíamos más y hay mucho desgaste y estrés. Y en 2017 fue una desilusión porque Peñarol nos llevó nueve jugadoras”.

Yamila Badell, surgida en la cantera de Colón

Fue así que en 2020 Colón abandonó la competencia en la principal categoría y solo compitió en sub 16, logrando el tercer lugar en la Anual.

Chaine dijo a Referí que el deterioro se fue dando de a poco: “Nos fuimos desgastando. No podíamos contra los demás. Los equipos más fuertes se llevaban las jugadoras como si nada, a Yamila Badell y Pamela González se las llevaron al exterior y el club no recibió nada. Con gran esfuerzo competimos dos años más, pero no hay ingresos. Otro motivo que nos llevó a dejar fue que durante un año y medio estuvimos negociando con un empresario brasileño y mientras tanto seguíamos haciendo esfuerzos personales y dimos pasos en falso porque el hombre desapareció”.

Colón, un club de 114 años de vida, se transformó en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), pero a raíz de la pandemia los empresarios apostaron de lleno al equipo masculino (el año pasado perdió el repechaje a Segunda división contra Albion), dejando de lado al de mujeres.

Los nuevos fuertes y el campeonato que viene

Con el surgimiento con fuerza del fútbol practicado por mujeres en Uruguay, Peñarol y Nacional decidieron apostar con más fuerza en los últimos años, aunque la AUF organiza el campeonato de liga desde 1997 y el primer equipo fuerte fue Rampla Juniors, que ganó el sexenio entre 2001 y 2006. Los tricolores comenzaron el año pasado a profesionalizar a sus jugadoras. A la organización de los grandes se le sumó Defensor Sporting, que también brinda la infraestructura necesaria para los entrenamientos y mantiene un plantel competitivo.

@Nacional

Nacional, campeón Uruguayo 2020

Para la temporada 2021, si la pandemia de covid-19 lo permite, la comisión de fútbol femenino de la AUF tiene previsto conformar en mayores una tercera categoría ya que para este año hay 26 equipos. La idea es armar dos divisionales de 10 equipos cada una y una tercera con los seis más nuevos, para que se vayan adaptando a la competencia.

"La idea es mantener los niveles deportivos, que los equipos sean competitivos entre ellos", expresó la presidenta del Femenino en AUF, Valentina Prego, y que no haya tanta diferencia en la cancha que luego se traduce en resultados abultados. Los 10 equipos que participarán en la Primera divisional A son Nacional, Peñarol, Defensor Sporting, Liverpool, River Plate, Atenas de San Carlos, Racing, Náutico, Fénix y Danubio.

Además, este año se agregará la categoría sub 14, que consta de 10 equipos ya preinscriptos. Esta nueva divisional se sumará a las categorías de mayores, sub 19 (20 equipos) y sub 16 (16 equipos), por lo que se cumplirá el objetivo de que la competencia femenina tenga cuatro divisionales.

Todo a pulmón

La inversión de Colón en los equipos masculino y femenino era de entre US$ 50 mil y 60 mil al año. Sin ingresos de ninguna índole, ni siquiera de patrocinadores, es difícil de sostener dijo Héctor Chaine, quien califica que lo de Colón durante los últimos años fue un milagro. "Todo es a pulmón" expresó. El club intentó unirse con clubes que no tenían femenino (como por ejemplo Defensor Sporting en su momento) pero no lograon el resultado esperado. En 2018 se quedó afuera de la Copa Libertadores por primera vez, por lo que ya dejó de recibir US$ 10 mil por la participación en la primera ronda. "En otras épocas cometimos locuras para conseguir satisfacciones como las que tuvimos. Con mucho esfuerzo de trabajo y de dinero. Pero el tiempo pasa", expresó Chaine.