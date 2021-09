Cárceles: sencillamente, no da para más

No da para más. La mejor democracia de América Latina, un país que se considera a sí mismo, por buenas razones y desde hace más de cien años, una sociedad de vanguardia en el terreno de los derechos humanos, no puede seguir aceptando el pavoroso statu quo en materia de cárceles. No podemos seguir admitiendo secuestros, extorsiones, violaciones y torturas de todo tipo. No podemos seguir tolerando que las cárceles agraven todos los problemas que deberían contribuir a solucionar, en particular, el de la seguridad pública.