Cardoso y Pérez Banchero estarán cara a cara este lunes en la investigadora

El exministro de Turismo y actual diputado Germán Cardoso se enfrentará este lunes al exdirector nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, cuyas denuncias a través de la prensa derivaron en la caída del exjerarca. Pérez Banchero comparecerá en la comisión investigadora que indaga la gestión de Cardoso y en la que el exministro actúa como denunciante y denunciado.

Pérez Banchero confirmó su presencia, pese a que inicialmente le había planteado a la comisión una serie de inquietudes sobre el "careo" con Cardoso al que irá a ser sometido. De todos modos, declinó el ofrecimiento de declarar por escrito.

El exdirector nacional ratificará allí todas sus denuncias sobre una serie de compras y adjudicaciones directas impulsadas por Cardoso que no respetaron los procedimientos administrativos previstos.

Fuentes cercanas al exministro señalaron a El Observador que Cardoso defenderá que todas las compras objetadas fueron ratificadas por Pérez Banchero con su firma. También que la destitución del exdirector estuvo motivada en que mantenía 120 expedientes atrasados y por haber actuado en su cargo con desidia, lo que provocó que por primera vez en 30 años el Ministerio de Turismo se quedara sin su clásico stand de la Expo Prado.

Este martes, en tanto, irá a la comisión el actual ministro Tabaré Viera, y el jueves será el turno del subsecretario Remo Monzeglio y del director general del ministerio, Ignacio Curbelo.

Los diputados de la coalición de gobierno querían convocar para la segunda semana de este mes la exministra Liliam Kechichian y al ex subsecretario Benjamín Liberoff, mencionados en la denuncia presentada por Cardoso. El planteo generó el rechazo del Frente Amplio, que reclamó que los exjerarcas no sean convocados hasta que no lleguen del ministerio todos los expedientes relacionados.

Es que en su denuncia Cardoso, con una "amplitud brutal", pidió respuesta sobre 13 puntos distintos. Así lo señaló el diputado Gustavo Olmos. Por ejemplo, todas las compras directas ordenadas por Liberoff durante su gestión.

"Ahí pueden venir desde cosas que tengan cierta materialidad y relevancia hasta la compra de un viaje a Maldonado o dos paquetes de hojas A4", señaló. El Frente Amplio no le encuentra sentido a recibir a los ex jerarcas frenteamplistas sin poder estudiar los documentos que los involucran.

Kechichian y Liberoff irán finalmente cuando el Frente Amplio lo entienda pertinente.

Entre el lunes 18 y el jueves 28 la comisión pretende acelerar la presencia de otros convocados. En la lista figura el exasesor Daniel Rieta, el excoordinador técnico del ministerio, Oscar Iroldi y el exasesor honorario de Cardoso, Elbio Rodríguez.

También los titulares o responsables de las agencias de publicidad que trabajaron con el ministerio: Álvaro Moré (Young & Rubicam), Gonzalo Praderio (Wavemaker), y Diego Fábregas (Netcom).

La comisión pretende recibir además el testimonio de Jackub Cerny, media manager de Kirma Services, la empresa que Cardoso pretendió contratar por US$ 280 mil para realizar publicidad digital.

Lo mismo sucederá con Cisneros Interactive Panamá SA, aunque en este caso los legisladores desconocen el nombre del o de sus responsables.

El ministro Viera designó a Beker, encargado de la División de Contralor de Prestadores de Servicios Turísticos, como uno de los funcionarios técnicos del ministerio que relevará las decenas de expedientes vinculados a la investigación abierta por la comisión parlamentaria formada a partir de las denuncias cruzadas entre Cardoso y el Frente Amplio que este lunes a recibir invitados.