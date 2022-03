Carolina Bellocq, la periodista uruguaya que cubre la evacuación ucraniana en la frontera con Polonia

Carolina Bellocq es una periodista uruguaya, que trabajó en El Observador y actualmente está radicada en Roma, donde se encuentra estudiando. Fue mediante Rome Reports, la agencia de noticias privada que se especializa en cubrir al Papa y al Vaticano y con la que ella suele colaborar, que le llegó el pedido de hacer una corresponsalía para Telemundo, la cadena de televisión estadounidense con base en Miami.

Fue así que el pasado domingo llegó a la ciudad de Przemyśl, Polonia, que se encuentra a 10 kilómetros de la frontera con Ucrania, y donde, en principio, se quedará hasta el viernes. "Sobre todo, desde el canal nos pidieron hacer historias y cuestiones humanas, y nos estamos centrando en eso", contó en conversación con El Observador.

Bellocq calificó a la experiencia como "muy enriquecedora" a nivel humano. "No voy a negar que es muy duro, por supuesto, se ve mucho dolor, pero también es muy aleccionador". Las conversaciones con los ucranianos que debieron abandonar su hogar transmiten resiliencia, mucho dolor y fortaleza, según comentó.

Destacó además los "gestos de grandeza" de la población polaca y reflexionó que lo mejor que le pudo haber pasado a los ucranianos fue tener a los polacos de vecinos. "Cómo los están acogiendo es impresionante", expresó.

Además de una muy buena organización, destacó que se ve una gran cantidad de voluntarios, y que son las cosas pequeñas las que evidencian la calidad de la atención y el buen recibimiento al pueblo ucraniano. "A cada niño que llegaba a la estación, un médico le daba un chupetín y otro le daba un osito de peluche. Si se quiere, no son cosas necesarias, porque un niño puede vivir sin un oso de peluche", pero consideró que ese detalle marca la diferencia.

Carolina Bellocq

Una niña elige un peluche en su llegada a la Polonia

Explicó que estar en la situación ateniéndose a su rol de periodista es duro. "Si me dejara llevar por lo que quisiera hacer, me dedicaría a conversar con la gente, me iría con ellos, dejaría el micrófono y me pondría a acompañar de otra forma, me quedaría a consolarlos, a llorar con ellos", explicó.

Bellocq contó también cómo la barrera del lenguaje la "protege", ayudándola a atravesar la situación porque al no entender el idioma, es mediante una traductora polaca que realizan las entrevistas. "Ella entiende perfectamente cuando la gente le dice 'me bombardearon la casa', pero yo no le entiendo", explicó.

Expresó también cierta culpa de dormir en el hotel, con cama y calefacción, mientras que "hay gente que está durmiendo en la estación, a 100 metros de donde estoy yo, con una temperatura de -1 °C".

Carolina Bellocq

La estación de trenes de Przemyśl recibió a evacuados

Agregó que, en lo profesional, pasar de cubrir noticias internacionales desde la redacción a estar donde realmente suceden los hechos es una gran experiencia. Explicó además que, desde Uruguay, "muchas veces te da impotencia y ganas de estar ahí para hacer las notas", pero ahora está trabajando junto a los equipos de las agencias internacionales AP y AFP.

Recordó, además, haber cubierto temas como los refugiados sirios y la crisis de Crimea de 2014 en los años que trabajó en El Observador, y disfruta la posibilidad de regresar a esos temas que "en cierta medida" les tiene cariño.