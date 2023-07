Carpas con código y baño con contraseña, el glamping que creó un informático

Muchas veces la idea de viajar al campo se relaciona con la desconexión de lo digital, pero el acercamiento a la naturaleza también se puede dar de la mano de la tecnología, y así lo demostró Juan Suárez, un desarrollador de software que en el medio del campo, en Rivera, creó un glamping tecnológico.

¿Qué es un glamping? Es un camping con glamour, dicho de otra manera, un alojamiento en el campo con los amenities de un hotel, y que en este caso tiene un complemento digital: para abrir los portones, entrar a las casas, a las carpas y al baño hay que utilizar un código.

Analía Pereira

Juan vive en Montevideo, pero se animó a emprender en el medio del campo, en Rivera.

Juan vive en Montevideo, pero cuatro años atrás comenzó a vincularse junto a su empresa Arkano Software (reciente ganadora de Partner of the Year de Migrosoft Latam) con la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) en la sede riverense.

De tanto viajar al departamento de los caminitos de tierra colorada para trabajar, vio en la zona del Valle del Lunarejo un predio que estaba en venta, y con la mira puesta en varios desarrollos turísticos que tras la pandemia tomaron fuerza en el lugar, se animó a emprender. "Me dieron ganas de invertir", comentó a Café & Negocios.

De a poco y con la idea de formar un glamping con tres propuestas que atacaran a diferente público es que nació Villa Pancha, un predio en el que hay lodges (pequeñas casas con baño y cocina privada), tipis (carpas con camas adentro) una cocina compartida dentro de un domo, baños, y un estacionamiento con diversos servicios para quienes viajan en motorhome, como lugar para descargar las aguas grises y negras, lavamanos y una mesada.

Analía Pereira

Servicios digitales

La tecnología siempre ha estado en la vida de Juan, y no fue la excepción cuando se puso a pensar cómo emprender.

Si una característica tiene su emprendimiento es que es "bastante independiente", indicó. "No es como una posada tradicional, utilizamos mucho lo digital", dijo.

Cuando una persona reserva un lodge, una tipi o cuando quiere ir a Villa Pancha es su motorhome o casa rodante recibe una contraseña numérica que luego puede utilizar para abrir los portones, las puertas de las casas, del baño o los candados de las tipis.

Además, a través de la web se puede contratar la propuesta de gastronomía de desayuno, almuerzo, merienda o cena, que se recibirá en la casa todos los días que se solicite; y también se podrán coordinar diferentes propuestas turísticas de la zona, como excursiones al Valle del Lunarejo, a la Cascada del Indio o paseos en camión sobre el arroyo Lunarejo, iniciativas de otros operadores turísticos que trabajan en el lugar.

Villa Pancha está ubicado dentro del paisaje protegido Valle del Lunarejo, en el que se dispone de varias actividades de turismo aventura.

Analía Pereira

Los lodges tienen baño y cocina privada.

Todas las propuestas del glamping cuentan con electricidad y calefacción, y en el centro del predio hay una sala de juegos con cocina compartida y una estufa a leña. Juan explicó que la idea del emprendimiento es desarrollar el turismo de parejas o de grupos de amigos, aunque también se reciben muchas familias. Según destacó, la propuesta está pensada para descansar luego de hacer las diferentes actividades que hay en la zona.

Las tarifas en este camping van desde US$ 30 a US$ 130 la noche, dependiendo de qué se trate. Los lodges cuestan US$ 90 por noche de lunes a jueves y US$ 130 los fines de semana; las tipis US$ 40 y US$ 50 respectivamente; y en el caso de ingresar en un motorhome el costo del estacionamiento es de US$ 30 cualquier día de la semana.

Analía Pereira

Juan en la cocina compartida.

Trabajo en equipo

El emprendedor contó que trabajadores de la zona fueron los encargados de la construcción de las tipis y lodges, así como del armado del domo, y recordó que parte de la decoración, como algunos cuadros en los que se pueden ver animales, fueron realizados por un ex compañero suyo de primaria.

El trabajo en equipo rodea a este emprendimiento, no solo desde su construcción sino también ahora, durante su desarrollo, ya que el glamping forma parte de los lugares que la iniciativa de empresarios, emprendedores y operadores turísticos Destino Binacional, que tiene como objetivo destacar las ventajas de vacacionar en un lugar como el departamento de Rivera, con fácil acceso a Santana del Livramento, y varias ventajas a la hora de hacer turismo.

Analía Pereira

Cada casa se abre con un código que se le envía al cliente al momento de la reserva.