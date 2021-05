Carta abierta a Zuckerberg explica por qué no debe crear una red social para niños

En una carta abierta remitida a Zuckerberg, este lunes 10 de mayo, la Asociación Nacional de Fiscales Generales de Estados Unidos se ha mostrado completamente en contra de la idea de crear un Instagram para menores de 13 años. Los magistrados consideran que una plataforma en la que se anime a los menores de 13 años a publicar contenido es contraria a su protección. "Facebook no responde a una necesidad, sino que crea una, ya que esta plataforma atrae principalmente a los niños que de otra manera no tendrían una cuenta de Instagram", denuncian en la carta.

Además, los 44 fiscales generales firmantes de la carta y representantes de la mayoría de estados y territorios estadounidenses, alertan que "el uso de las redes sociales puede ser perjudicial para la salud y el bienestar de los niños, que no están equipados para afrontar los desafíos de tener una cuenta en las redes sociales".

Por otra parte, los magistrados estadounidenses han denunciado que Facebook "históricamente ha fallado a la hora de proteger el bienestar de los niños en sus plataformas". Un ejemplo que utilizan para dar cuenta de esto es la falla que hubo en la versión de Facebook Messenger para niños en 2019 que permitió a los usuarios contactar con extraños.

Para apoyar sus peticiones, la carta ha citado diferentes estudios académicos que apuntan a que el uso de redes sociales "puede ser dañino para el bienestar físico, emocional y mental de los niños". De hecho, algunos de los estudios llegan a señalar que el uso de redes sociales por parte de personas jóvenes "incrementa la angustia mental y el comportamiento autolesivo y suicida" o incluso que, en concreto, Instagram "ha sido alertado frecuentemente por conducir a ideas suicidas, depresión y preocupación por la imagen corporal".

Una mala #saludmental afecta en las conductas de riesgo de los jóvenes:



❌autolesión

❌consumo de tabaco, alcohol y drogas

❌comportamientos sexuales de riesgo

❌exposición a la violencia



Debemos movernos por la salud mental e invertir en servicios de atención de calidad pic.twitter.com/CvGhNg2DWi — OPS/OMS (@opsoms) October 10, 2020

Los fiscales generales también argumentan que los niños no están preparados para gestionar una cuenta de Instagram, ya que "no tienen una comprensión desarrollada de la privacidad" y pueden no estar preparados para manejar el contenido inapropiado o amenazas que existe en esta plataforma.

Entre los motivos de los magistrados estadounidenses para situarse en contra de esta idea se encuentran también las preocupaciones del uso de Instagram para el acoso y cyberbullying entre los propios niños.

Basado en Europa Press