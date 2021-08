Carta abierta al ministro Salinas

Dr. Daniel Salinas,

Me comunico con usted debido a una inquietud como ciudadana respecto a las vacunas y el pase verde que imponen. Estoy en un grupo que el Ministerio de Salud Pública no contempla –de hecho no se habla, no se informa a la prensa y ciudadanos–, ese grupo de personas que tenemos varias enfermedades y que el propio Ministerio de Salud Pública aconseja en su página no vacunarse debido que se desconocen los efectos secundarios.

En mi caso estoy en manos de seis especialistas médicos que no me dan garantías sobre la vacunación debido a mis enfermedades. Entonces, le pregunto: ¿seremos discriminados en la sociedad y en los lugares donde se pida el pase verde?

He pedido que mi mutualista me haga un certificado y lo he plastificado para presentar en los lugares que exijan el pase verde y no se nos discrimine. Espero pronta respuesta y que este grupo de ciudadanos sea contemplado y no discriminado.

Sandra Gallini