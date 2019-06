Cartelera semanal de remates

MARTES 25

Depósito en barrio Tres Cruces. En calle La Paz 2028/2030 entre Democracia y Defensa. Superficie del padrón: 674 m² - Edificación: 824 m². Parámetros urbanísticos: Altura de edificación 16,5 m admite gálibo - Cero retiro frontal - Factor de Ocupación del Suelo 100%. El inmueble se puede visitar previa coordinación con el rematador. Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 13:30. Enrique Stajano Pereira. Tel.: 26199465.

Solar con construcciones en pueblo de Joaquín Suarez – Departamento de Canelones. Sobre calle José Pedro Varela - Padrón N° 6816 – Superficie de terreno: 371 m². Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 15:30. Rodrigo Abásolo Cabrera. Tels.: 099245222 - 24022165.

Solar con construcciones en barrio Sayago. En calle Covandonga 1162 entre Bulevar Batlle y Ordoñez y Avenida Parque. Padrón N° 190.567 – Superficie de terreno: 507 m². Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 15:30. Rodrigo Abásolo Cabrera. Tels.: 099245222 - 24022165.

Remate por liquidación judicial - vehículos. Chevrolet Cruze (año 2015) base de US$ 10 mil, Fiat Fiorino (año 2006) base de US$ 3.500, camión Jack (año 2012) base de US$ 6.500, Chery QQ (año 2013) base de US$ 4.500. Todo en excelente estado y funcionando. En calle Cerro Largo 828. Hora 10:00. Estudio Fain Rematadores. Tel.: 29164731.

MIÉRCOLES 26

Inmueble frente a planta Veracierto de empresa de transporte CUTCSA. En calle Dr. Pantaleón Pérez 4788. Padrón N°: 62.296. Superficie de terreno: 352 m2 - Área edificada: 61 m2. Sin base en moneda nacional. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 13:30. Assad Hajjoul. Tel.: 29003099.

Maquinaria completa textil de empresa Welcolan SA. En buenas condiciones y de reconocidas marcas. Sin base en dólares. En calle Vera 2688 casi avenida 8 de Octubre. Hora 11. Enrique Stajano Pereira. Tel.: 26199465.

Solar de terreno con construcciones en Ciudad de la Costa – Departamento de Canelones. En localidad de Solymar norte, (calle N° 34, manzana 264). Padrón N° 21521. Terreno: 1.260 m2 con 161 m2 construidos con un bien inmueble y piscina. Padrón N° 21.520: terreno de 630 m2. Sin base en dólares. En calle Galicia 1069 esquina Paraguay. Hora 14:30. Castells. Tel.: 29007300.

Casa en PH en barrio Punta Gorda. En calle Ciudad de Guayaquil 1457 entre Caramurú y avenida Gral. Rivera. Superficie de Unidad N° 001: 72,32 m² más uso exclusivo de Jardín – Padrón N° 149.551/001. Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 15:30. Mario Stefanoli Pescetto. Tel.: 099619141.

Mitad indivisa de un solar con construcciones y mejoras en departamento de Maldonado. Con frente a la calle Bulevar Gral. Artigas, a 100 metros de distancia de avenida Aiguá. Padrón N° 10.184 – Superficie: 307,5 m2. Sin base en dólares. En Centro Español de Maldonado – calle 18 de Julio esquina Arturo Santana. Hora 14:30. Gabriel Adolfo Etcheverry Balbi. Tel.: 099279772.

Fracción de campo de 328 hectáreas en paraje Mariscala – departamento de Lavalleja. Padrón rural N° 15.380. Sin base en dólares. En sede del juzgado ubicado en calle 33 esquina Artigas – ciudad de Salto. Hora 15. Enrique Parentini. Tels.: 473 30646 - 099 730 316.

JUEVES 27

Bienes inmuebles en barrio Prado. En calle Bernardo Susviela 4447 entre Mazangano y Camino Molinos de Raffo. Padrón N°: 141723. Superficie de terreno: 222 m2 - Edificación: 118 m2. Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 13:30. Assad Hajjoul. Tel.: 29003099.

Casa apartamento en barrio Ciudad Vieja. En calle Zabala 1264 entre Buenos Aires y Reconquista. Unidad N° 001, superficie: 42,41 m², Padrón N° 4104/001, uso exclusivo del patio "B". Sin base en moneda nacional. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 14:30. Francsico Fassanello. Tel.: 099101197.

Casa en barrio Piedras Blancas. En calle Luis Gerona Casales 4906 entre Artilleros Orientales y Eduardo Salterain Herrera. Padrón Nº 156.127 - Área de terreno: 540 m² - Superficie edificada: 40 m² según Dirección de Catastro. Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 15:30. Mario Santiago Molina Alonso. Tel.: 099634318.

Industria y comercio. Sobre Ruta 5 km. 24 – ciudad de Las Piedras – posee entrada sobre Camino Pattarino. Área de terreno: 12.370 m²

133 metros de frente sobre ruta 5. Total de área edificada: 953 m². Local principal: 600 m², entrepiso y oficina: 223 m² y vivienda: 130 m². Base de US$ 390 mil. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 12. Mario Santiago Molina Alonso. Tel.: 099634318.

Propiedad en localidad de Bella Vista - departamento de Maldonado. 50% de una casa. En Calle Los Cisnes entre Los Teros y Carpinteros (a poco más de 300 metros de la costa). Padrón N° 7722 - Superficie de terreno: 797 m2 - Edificación: 117 m2. Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 13:30. Assad Hajjoul. Tel.: 29003099.

Local comercial en barrio Brazo Oriental. En avenida Gral. Flores 3163 esquina Consulado. Gran portón de entrada - oficina con baño – espacio de trabajo (hoy un taller mecánico) – Área edificada: 220 m² – Frente de 10 metros. Padrón N° 101.798. Sin base en dólares. En calle Paysandú 896 entre Andes y Convención – instalaciones del Club Libanés. Hora 14. Milton Berardi. Tel: 099252100.

Vehículos en departamento de Rivera. Camión VW Modelo 17310 (año 2008) – Camión Scania Modelo T113 H 4X2 360 (año 1995) – Camión VW modelo 17220 (año 2008) - remolque marca Coore (año 2007). Sin base en dólares. En calle Socorro Turnes 448 – barrio Mandubí. Hora 15. Enrique Eduardo Díaz. Tels.: 4622 5699 - 099 821 244.



SEMANALES Y OTROS

MARTES 25

Castells (Galicia 1069 - Centro) 9 hs. Materiales para construcción.

Castells (Galicia 1069 - Centro) 14 hs. Máquinas y herramientas.

Remates Yaro (Yaro 1121 - Palermo) 14 hs. Piezas de mobiliario, juguetes, menudencias, adornos, electrodomésticos y antigüedades.

MIÉRCOLES 26

Castells (Galicia 1069 - Centro) 14 hs. Muebles y objetos de arte.

Bavastro e Hijos (Misiones 1365 – Ciudad Vieja) 17:30 hs. Pinacoteca Nacional.

JUEVES 27

Bavastro e hijos (Misiones 1366 – Ciudad Vieja) 9 y 13:30 hs. Remate tradicional de los jueves.

Castells (Galicia 1069 - Centro) 9 hs. Electrodomésticos y mobiliario de oficina.

Castells (Galicia 1069) 14 hrs. BAZAR, MENUDENCIAS Y OBJETOS VINTAGE.