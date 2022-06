Cartelera semanal de remates

Miércoles 8

Local comercial en el centro. Canelones 1023. Sin base en $. En Anrtci. Hora 15:30. Molina. Tel: 099634318.

Unidad Sanatorial Casa de Galicia – Edificio y Equipamientos. Millán 4480. Base US$.12.800.000. En Rincón 454. Hora 15. Bavastro. Tel: 29155801.

San Bautista: Fracción de campo y linda casa. Ruta 6 km 58.500. Sin base en US$. En Anrtci. Hora 14:30. Assad. Tel: 29003099.

Jueves 9

Excavadoras y Retroexcavadoras Caterpillar. Sin base en US$. Camino Juan Burghi 2646. Ruta 1 y Con. Cibils. Hora 15. Da Fonseca. Tel: 091362270.

Dos inmuebles en Canelones. Fracción de campo en Paraje Capilla de Sella (ruta 8 km 67,100) y casa esquina en localía catastral Piedra del Toro (a 50 metros de ruta 8. Sin base en US$. En Paysandú 896. Hora 15. Milton Berardi Tel: 099252100.

Apartamento en Malvín Norte. Iguá e Hipólito Irigoyen. Sin base en US$. En Anrtci. Hora 15:30. Gomes de Freitas. Tel: 099635635.

Viernes 10

Espectacular apartamento en Punta del Este. Edificio Vanguardia. Sin base en $. En Centro Español de Maldonado. Hora 14:30. Álvarez Alzugaray. Tel: 099817621.

Semanales y otros

Martes 7

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Bavastro e Hijos (Misiones 1366) 9 y 13:30 horas. Tradicional de los jueves.

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario de oficina.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Bazar, menudencias y objetos vintage.