Cartelera semanal de subastas

Martes 24

50% Indiviso de importante inmueble en Progreso - Canelones. Con frente a Camino Rosello y República Argentina. Área 18.209 m2. 70 dm. - Padrón No. 2681 – Urbano. Sin base en dólares. En calle Garibaldi 587 – ciudad de Las Piedras. Hora 14. John Fleitas. Tels.: 2364 0014 – 099332706.

25 % Indiviso de 242 hectáreas, divididas en cuatro padrones próximo a Rio Branco. A una distancia de 7 km. de la ciudad por Ruta 26. Padrones: - 14053: 1 ha 6211 metros – nro. 14054: 92 has. 6111 metros – nro. 15021: 112 has. 9140 metros – nro. 15022: 35 has 5377 metros. Sin base. En Virrey Arredondo 1054 (juzgado letrado de Río Branco). Hora 14. Escritorio Francisco Daleira. Tel.: 099853900 - 099944049.

Local en departamento de Maldonado. En Avenida José Batlle y Ordóñez 1148 esquina Gutierrez Ruiz - Padrón: 3096/001. Superficie edificada propia: 49 m2 74 dm² - Uso exclusivo Jardin A: 57 m2 58 dm². Sin base en dólares. Sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 14.30. Assad Hajjoul. Tel.: 2900 3099.

Flota de vehículos. Venta extrajudicial por liquidación concursal. - Seis camiones Volkswagen 8120 -del año 2012 con furgón de 2,20 mts., tres camiones Hyundai H45 - año 2012 con furgón, un automóvil Chevrolet Corsa de cuatro puertas del año 2014 y una camioneta Fiat Fiorino furgón del año 2013Sin base en dólares. Hora 14.30. Bavastro e hijos. Tel.: 2915 58 01.

Bien inmueble en departamento de Salto. En calle Rivera 1155 (entre 25 de Agosto y 18 de Julio – Padrón nro. 5651. Área de terreno: 626m² – Frente de 14,40mts – profundidad: 48mts. (Plano inscripción N° 129 del 4/8/1949). Sin base en dólares. En calle Treinta y Tres esquina Artigas (Hall del 3er. piso del edificio de las Oficinas Públicas). Hora 15. Julio César Pérez Castellanos. Tel.: 099 699 941.

Propiedad en el Centro de Montevideo. En avenida 18 de Julio esquina Branzen. Cuenta con 32,23 metros internos y un formato amigable, versátil y adaptable tanto para vivienda como para oficina o consultorio. Edificio con pocos años de construcción - seguridad y vigilancia las 24 horas. Sin base en moneda nacional. Sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 15.30. Juan Pablo Carrau. Tels.: 24011267 – 093880943.

Vehículo. Camión Tractor marca Volvo modelo NL 10340 6x2, motor diésel de 6 cilindros, cabina con techo alto, año 1998. Sin base en dólares. En calle Wilson Ferreira 940 – ciudad de Pando. Hora 13.30. Luis Camejo. Tel.: 098 717 214.

Miércoles 25

Inmueble en el Centro de Montevideo. En Plaza Cagancha 1356 – Unidad nro. 403 del edificio “Plaza de Cagancha” - Superficie de la Unidad: 141,19 m². Sin base en moneda nacional. En Peatonal Sarandí 518 – Ciudad Vieja. Hora 14.30. Vanoli-Brun Rematadores. Tel.: 2916 3131.

Dos casas y un local comercial en el mismo padrón en barrio Colón. Casa nº 1: Camino Vidiella 5539 - Local comercial: Camino Vidiella 5539 Bis - Casa nº 2: calle Federación 2145. Padrón n°: 44774. Superficie del terreno: 207 m² - Área edificada estimada: 181 m². Según lo relevado exteriormente la casa de Federación está en proceso de reforma, en el local comercial funciona un almacén estando el local en muy buen estado, y la casa sobre Cno. Vidiella tendría un dormitorio, baño, cocina y saña de estar. Sin base en moneda nacional. Sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 15.30. Assad Hajjoul. Tel.: 2900 3099.

Bien inmueble en departamento de Artigas. Terreno con mejoras ubicado en la localidad catastral Artigas, con frente a calle Eliseo Salvador Porta, superficie aproximada: 225 m². Sin base en moneda nacional. En calle Aparicio Saravia 230 (Juzgado de Paz Departamental de Artigas). Hora 15. Rafael Cámara. Tels.: 4772 3062 - 099771457.

Propiedad en departamento de Artigas. Fracción de terreno con construcciones ubicado en zona urbana, con frente a calle Garibaldi, superficie aproximada: 240 m². Sin base en moneda nacional. En calle Aparicio Saravia 230 (Juzgado de Paz Departamental de Artigas). Hora 15.30. Rafael Cámara. Tels.: 4772 3062 - 099771457.

Jueves 26

Propiedad en zona comercial de La Paloma – departamento de Rocha. Con frente a calles 4 y 34 - superficie aproximada: 1025 m². En Gral. Artigas n.º 83 (Juzgado Letrado de la Ciudad de Rocha). Hora 14. Manuel Cardoso Olid. Tels.: 4472 2842 – 099 870 134.

Maquinaria de panadería. 1) Batidora marca Food Machineri Universal Mixer, modelo Mix 20 F - 2) Amasadora chica marca Panei LM30m Spiral Mixer - 3) Cortadora de fiambre “Galatro” eléctrica - 4) Selladora 2HW – 450, Food Hand Wrapper - 5) Ralladora de pan WMP 80. Sin base en moneda nacional. Retiro: Desde finalizado el remates hasta 48 hs. (plazo máximo). En calle Washington Beltrán 1857. Hora 11.30. Pablo Lakierovich. Tels.: 29017324 - 29013886.

Chalet próximo a la barra de Maldonado. Con frente a Camino del Cerro Eguzquiza entre Cayetano Silva y Artigas Milans Martínez - Padrón Nº 2061 - Manzana 149. Área total: 710 mts. 86 dms. Superficie construida: 198 mts. Sin base en dólares. En Paysandú 896 entre Andes y Convención – Club Libanés. Hora 14.30. Carlos Abdala Souto. Tels.: 2916 6391 – 094436573.

Casa en barrio Cerrito de la Victoria. En calle Hum 3625 entre Norberto Ortiz y Basilio Araújo – Padrón n.º 181.697. Área de terreno: 515 m² – Superficie edificada: 86 m² – Frente: 12 metros. Comodidades: Living - comedor, estufa a leña, cocina, baño, tres dormitorios, garage y fondo. Sin base en dólares. Sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 14.30. Mario Molina Alonso. Tel.: 099 634 318.

Bien inmueble en barrio Pocitos. En calle Julio Cesar 1222 entre Luis Lamas y Avda. 26 de Marzo. Superficie terreno: 380 m² - Área construida: 270 m². Desarrollado en dos plantas. Planta baja: living recibidor, living, cocina, comedor, pequeña habitación de despensa, baño y dos dormitorios. Planta alta: cuatro dormitorios y dos baños. Patio con habitación de usos múltiples. Sin base en dólares. Sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 15.30. Lorenzo Javier Hernández. Tel.: 099 706 414.

Terreno en zona del Faro de José Ignacio - Maldonado. Padrón N.º 990 – Ubicado en la 7ma. Sección de Maldonado (antes 741,742,743 y 744). Sin base en dólares. Sede de Anrtci – Avenida Urugua 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 15.30. Gustavo Álvarez Alzugaray. Tel.: 099 817621.

Bien inmueble en departamento de Paysandú. Fracción de campo con sus mejoras anexas situado en la undécima sección catastral del departamento, en zona rural. De frente a Camino Vecinal; superficie aproximada: 44 hás. Sin base en dólares. Hall del Juzgado Letrado (calle Zorrilla 942 - 1er. Piso). Hora 14. José Ignacio Ruíz Díaz.

Bien inmueble en barrio Aguada: Unidad de propiedad horizontal, Local N° 001, con frente a Avda. Gral. Flores y a calle Libres, superficie aproximada: 489 m². Sin base en dólares. En calle Galicia 1069 esquina Paraguay. Hora 14.30. Santiago Castells. Tel.: 099 747 796.

Viernes 27

Vehículos. Son 75 unidades que pertenecieron al Ministerio del Interior (MI). Camionetas y automóviles con documentación al día. Se remtará 19 Nissan D-22 Frontier 4 X 2 Die. 2007 - 2012 – Una camioneta Nissan D-22 Frontier 4 X 4 DIE. 2007-2012 – 12 camionetas Mazda BT 50 4 X 4 – 2.5 Diesel Full 2012- 2014 – dos Mitsubishi L 200 de doble cabina Diesel 2009 - 10 Hyundai H1 Furgón C/ VID. Diesel 2010/2011 – ocho camionetas JAC Reni de doble cabina 4X2 NAFTA 2012 Full – cuatro camionetas Mahindra

Cimarron P.U Y D.C. 4X4 – Diesel – dos coches ZX Auto Grand Tiger 4X2 de 2011 – un camioneta Chevrolet C 10 Diesel 1980 Furgón - dos coches Renault Clio sedán Expression 1.5 Diesel - cuatro Great Wall Florid 1.5 Full – un automóvil Geely CK 2 1.3 2011 – dos Change Ideal II de 2012 – un coche Honda Civic LXS MT Sedán de cuatro puertas de 2012. Todos con base en dólares. En ruta 5 y Camino Fauquet. Hora 10. Carlos Arias. Tels.: 097 238327 - 097 999967.

Solar con construcciones en departamento de Maldonado. En calle Yerbal casi Treinta y Tres - Padrón N° 4644 – Superficie: 320,85 m². Casa habitación con dos dormitorios, cocina comedor, baño, garage con parrillero. Al fondo en planta alta una habitación con baño y cocina independiente. planta baja habitación con baño y cocina. Sin base en moneda nacional. Hora 14. Gustavo Álvarez Alzugaray. Tel.: 099 817621 .

Remate judicial. Por convenio entre Poder Judicial – Ministerio del Interior – Junta Nacional de Drogas. Automóviles, motos, camionetas -unidades sin empadronar.-, muebles de oficina y artículos de computación. Exposición de lotes: Días hábiles del viernes 20 al jueves 26 de 10 a 16 horas. -Día del remate no se exhiben ni se entregan bienes-. Sin base. Hora 11. Tel.: 1907 – 4709.

SEMANALES Y OTROS

Martes 24

Castells (Galicia 1069 - Centro) 9 hrs. Materiales para construcción.

Castells (Galicia 1069 - Centro) 14 hs. Máquinas y herramientas.

Remates Yaro (Yaro 1121 - Palermo) 13 hs. Mobiliario, adornos, menudencias y antigüedades.

Miércoles 25

Castells (Galicia 1069 - Centro) 14 hrs. Mobiliario y objetos de arte.

Bavastro e Hijos (Misiones 1365 – Ciudad Vieja) 14 hrs. Antigüedades, mobiliario, platería criolla y documentos.

Jueves 26

Bavastro e Hijos (Misiones 1366) 9 y 13:30 hs. Remate tradicional de los jueves.

Castells (Galicia 1069 - Centro) 9 hs. Electrodomésticos y mobiliario de oficina.

Castells (Galicia 1069 - Centro) 14 hs. Bazar, menudencias y objetos vintage.

Domingo 29

Escritorio Asdrubal Z. Cabrera (Rincón del Pino – Ruta 1 – Km. 72 – Rafael Peraza, local de Eicor SA) 9 hs. Tres liquidaciones conjuntas – Por cuenta de Eicor S.A, Grupo Colonia Damont y Artigas Pirotto: Vehículos, maquinaria, herramientas y repuestos.

Remates González (Washington Beltrán 127 – Santa Lucía, Canelones) 14 hs. Mobiliario antiguo de noble -de estilo y rustico del campo, aparadores en roble - mesas de cocina, salón y ratonas, bibliotecas, cristaleros, alacenas, juego de comedor luis XVI, mesa circular, aparador renacimiento en roble, mesas grandes, heladera antigua restaurada con equipo completo para servir cerveza, herramientas antiguas, tablas de piso de pinotea, chapas de zinc, banco de plaza y más.