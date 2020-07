Caso Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell: qué revelan los documentos desclasificados en el proceso por tráfico sexual contra la confidente y mano derecha del fallecido multimillonario

"Ellos me traficaron a muchas personas".

Getty Images Ghislaine Maxwell niega las acusaciones de tráfico sexual que existen contra ella.

Este testimonio pertenece a Virginia Giuffre, una presunta víctima de Ghislaine Maxwell, la millonaria británica acusada por las autoridades estadounidenses de tráfico de menores junto a su expareja, el magnate estadounidense Jeffrey Epstein, que murió en prisión el año pasado.

Esta declaración, junto a varios correos electrónicos y otros documentos, fueron publicados el jueves y son parte de la investigación por tráfico sexual que está en curso contra Maxwell.

Epstein le escribió a Maxwell que ella no había hecho "nada malo" en un intercambio de mensajes correspondiente a 2015, lo que contradice afirmaciones anteriores de que no habían estado en contacto en la última década.

En otro documento, Giuffre (que entonces se apellidaba Roberts) asegura que Maxwell estaba tan involucrada en el tráfico sexual como Epstein.

El juicio contra Ghislaine Maxwell, acusada de ayudar a Epstein a reclutar y preparar a menores de edad para que mantuvieran relaciones sexuales con el financiero y a veces también con ella, está previsto para julio de 2021.

Maxwell se declaró no culpable en una comparecencia en la que solicitó la libertad bajo fianza, petición que le fue denegada.

Getty Images Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell mantuvieron una relación amorosa en el pasado.

Epstein murió en prisión el 10 de agosto de 2019 mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual. Las autoridades determinaron que su muerte fue por suicidio.

¿Qué documentos fueron publicados?

Un tribunal de Nueva York ordenó el jueves la publicación de docenas de documentos relacionados con el caso de la presunta red de tráfico sexual de Maxwell y Epstein.

Hay un documento de casi 350 páginas que contiene el testimonio ofrecido en 2016 por Virginia Giuffre, quien alega que fue forzada a tener relaciones sexuales con Epstein y sus amigos.

La declaración proviene de su demanda civil por difamación -que ya fue resuelta- contra Maxwell.

Reuters Epstein iba a ser juzgado por tráfico sexual y delitos de conspiración, pero fue encontrado muerto en su celda en agosto de 2019.

También hay un intercambio de correos electrónicos de 2015 entre Maxwell y Epstein, que muestra cuán preocupada estaba por las posibles consecuencias del caso y que detallaremos más adelante.

Entre los documentos publicados están además informes policiales y registros de vuelo de los aviones privados de Epstein.

Los abogados de Maxwell intentaron infructuosamente que los documentos permanecieran clasificados, pero lograron obtener un bloqueo temporal para otros dos papeles: una declaración del 16 de abril relacionada con la vida sexual de Maxwell y otra declaración de una persona no identificada que acusa a Epstein.

Reuters Un bosquejo de Ghislaine Maxwell, a quien se le negó la libertad bajo fianza el 14 de julio.

¿Qué hay en el intercambio de correo electrónico?

Un correo electrónico enviado por Epstein a Maxwell el 21 de enero de 2015 contiene lo que parece ser una declaración para ser utilizada por ella en defensa de cualquier acusación en su contra.

Como respuesta, Maxwell envía un correo electrónico el 24 de enero para tratar de distanciarse de cualquier relación romántica con Epstein, diciendo: "Agradecería que Shelley saliera a la luz y dijera que era tu novia, creo que lo era desde finales de 1999 hasta 2002".

La identidad de Shelley no está clara, pero Epstein le responde un día después: "Bien por mi parte".

Y agrega: "No has hecho nada malo y yo te exhorto a que comiences a actuar así. Ve afuera, con la cabeza alta, no como un convicto (…). Ve a fiestas".

Getty Images Epstein, Maxwell y Trump en una fiesta, cuando el presidente de Estados Unidos era un conocido empresario de Nueva York.

En su pedido de libertad bajo fianza el pasado 14 de julio, los abogados de Maxwell dijeron que no había estado en contacto con Epstein desde hace más de una década.

¿Qué hay en la declaración de Giuffre?

Otro de los principales documentos publicados esta semana es el testimonio de Virginia Giuffre, quien denunció que fue reclutada por Maxwell "para ser traficada" cuando trabajaba en la finca Mar-a-Lago del ahora presidente Donald Trump, hace unos 20 años.

Giuffre testificó que tuvo encuentros sexuales en la isla privada de Epstein en el Caribe y en sus domicilios en Palm Beach (Florida) y Nueva York.

Muchos de los nombres de personas señaladas por Giuffre aparecen tachados en negro en la transcripción divulgada.

En la declaración, dijo: "Jeffrey y Ghislaine están unidos el uno con el otro, ¿de acuerdo? Así que ambos me traficaron. Ghislaine me trajo con el propósito de ser traficada. Me traficaron a muchas personas".

Reuters Ghislaine Maxwell fue detenida tras meses en paradero desconocido.

Y agregó: "Ghislaine Maxwell (es) la que abusaba de mi regularmente. Ella es la que me reclutó, me dijo qué hacer, me entrenó como esclava sexual, me maltrató físicamente, me maltrató mentalmente. Ella es la única que yo creo en el fondo de mi corazón que merece dar un paso al frente y que la justicia caiga sobre ella más que a nadie. Siendo una mujer, es repugnante".

Giuffre también alegó que participó en actividades sexuales con Maxwell en una piscina en las Islas Vírgenes, con "muchas chicas".

Getty Images Maxwell (derecha) era la compañía frecuente de Epstein en eventos sociales.

En una declaración de 2016, Maxwell negó todas las acusaciones hechas contra ella por Giuffre.

"Virginia es una mentirosa absoluta y todo lo que ha dicho es mentira", dijo. "Por lo tanto, en base a esas mentiras, no puedo especular sobre lo que alguien más hizo o no hizo... todo lo que dijo es falso".

Los fiscales alegan que entre 1994 y 1997, Maxwell ayudó a Epstein a reclutar a niñas de tan solo 14 años.

La acusación judicial contra Maxwell dice que "ayudó, facilitó y contribuyó al abuso de Jeffrey Epstein de niñas menores de edad, entre otras cosas, ayudando a Epstein a reclutar, preparar y finalmente abusar de víctimas conocidas por Maxwell y Epstein de menos de 18 años".

Cronología del caso de tráfico sexual contra Epstein *

2005: una de las presuntas víctimas de Jeffrey Epstein, de 14 años, lo denuncia a la policía en Palm Beach.

2006: Epstein es acusado de actos sexuales ilegales con una menor.

2007: se llega a un acuerdo judicial por el que en lugar de enfrentar cargos federales de tráfico sexual, Epstein se declara culpable de dos cargos de solicitar servicios sexuales, incluyendo una menor.

2008: Epstein recibe una condena de 18 meses tras el acuerdo de culpabilidad.

Noviembre de 2018: el diario The Miami Herald publica una investigación explosiva sobre Epstein, el acuerdo alcanzado con la fiscalía y las docenas de mujeres que denuncian abuso.

6 de julio de 2019: arrestan a Epstein nuevamente y lo acusan de tráfico sexual de niñas menores de edad durante varios años.

10 de agosto de 2019: encuentran a Epstein muerto en su celda mientras espera el juicio.

2 de julio de 2020: el FBI arresta a Ghislaine Maxwell en su casa de New Hampshire, Estados Unidos.

14 de julio de 2020: Maxwell se declara inocente de los cargos de tráfico de menores por Epstein pero se le deniega la libertad bajo fianza.

* Cabe señalar que las principales acusaciones contra Maxwell datan de años anteriores, el período 1994-97, cuando, según la fiscalía, la mujer era una de las socias más cercanas a Epstein y estaba involucrada en una "relación íntima" con él. Las otras dos acusaciones son de perjurio por declaraciones de 2016.

