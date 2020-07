Caso Ursec: indagan sobre expediente vinculado a transferencia de acciones de un medio

La presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Mercedes Aramendía, informó este martes en la comisión de Industria de Diputados que el fiscal Diego Pérez, que indaga la presunta destrucción de documentos en el organismo, cuenta en la carpeta de la investigación con la reconstrucción del número de un expediente tramitado entre el Ministerio de Industria y la Ursec sobre una transferencia de acciones de un medio de comunicación audiovisual.

Según la titular de la Ursec, la investigación permitió de momento reconstruir al menos dos de los papeles destruidos en una máquina trituradora por el abogado de la Ursec indagado en la causa por ingresar a la oficina el 1° de junio pese a que ya no integraba el organismo.

La Dirección de Inteligencia policial también reconstruyó una "firma original" de una funcionaria del Ministerio de Industria, según dijo Aramendía en el Parlamento. Según supo El Observador, todavía no quedó establecido si hay una vinculación entre esos documentos, pero se sabe que la firma es de una funcionaria del área documental del ministerio.

El Observador informó el 3 de julio que el número del expediente detectado en primera instancia remitió a otro correspondiente a una denuncia por irregularidades. El expediente estaba en poder del abogado indagado en la causa, quien había decretado enviarlo a la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca), comisión que no llegó a formarse todavía, por lo que había quedado en la bandeja de entrada del funcionario sin que nadie más pudiera acceder.

Aramendía dijo este martes que ese documento está vinculado a otro donde un particular anunciaba que denunciaría a la Ursec por el artículo 302 del Código Penal. Ese artículo tipifica el delito de revelación de secreto profesional, y castiga a quien, "sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión".

Por otra parte, la presidenta de Ursec informó que el abogado indagado por destruir papeles en una trituradora había dejado 80 expedientes "trancados" en su carpeta del sistema APIA (el sistema de gestión de expedientes electrónicos) a los que "nadie" podía acceder.

El ministro Paganini y la presidenta de Ursec fueron convocados por el oficialismo para conocer detalles del caso por el que también es indagado el exdirector frenteamplista del organismo, Nicolás Cendoya. El abogado, cuya venia para la designación como director de Antel está en suspenso, comparecerá este miércoles ante la Comisión de Industria de Diputados.

El diputado nacionalista Omar Lafluf dijo en conferencia de prensa que "hay temas muy graves" en la gestión anterior de la Ursec. "Se habla de mil expedientes, de expedientes trancados, otros encajonados. Se habla de una subasta mal hecha", señaló.

En tanto el diputado del MPP Gabriel Tinaglini dijo que hay "muchas zonas que todavía no están muy claras" y que esperarán a "escuchar las dos campanas", en referencia a la comparecencia de Cendoya. "Este tema lo va a laudar la Justicia. Es un caso complejo. Fiscalía está demorando porque le está llevando mucho trabajo dilucidar todo esto. Pero fue muy constructiva la venida del ministro y de la presidenta (de Ursec). Mañana vamos a cerrar el caso y vamos a tener las dos campanas. Para tomar un juicio de valor hay que escuchar", afirmó.

El legislador frenteamplista destactó que "todos" los expedientes que aparecieron en los papeles triturados "están digitalizados". "Los que aparecieron rotos están digitalizados", dijo Tinaglini.

Respecto a las acusaciones de "desprolijidades" por parte del oficialismo, el diputado del MPP dijo que la oposición quiere "ver si esas desprolijidades son tal cual (dicen las autoridades) o son procedimientos que no se terminaron". Tinaglini remarcó que "no hubo una transición" completa ya que en ese momento Aramendía "no estaba en el país". "No se dio una transición como se tiene que dar. Ahí puede estar una de las (razones) por las que se cree que hay desprolijidades", agregó.