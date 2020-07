Castaingdebat "mintió o pecó de ignorancia" según ex secretario del Sistema de Cuidados

Desde el Frente Amplio lanzaron una catarata de críticas hacia la decisión del gobierno de fusionar el Sistema Nacional de Cuidados -creado durante la segunda presidencia de Tabaré Vázquez- con un organismo dedicado a los discapacitados, y se acusó a la actual administración de estar desinformada sobre el funcionamiento de dicho sistema y de "mentir" o, en todo caso, de actuar "con ignorancia".

Por Ley 19.353 se creó en el país un Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) a fines de 2015, en una apuesta del entonces gobierno del Frente Amplio por articular todas las propuestas ya existentes de instituciones del Estado y empresas dedicadas a la atención de personas dependientes.

El SNIC está constituido por tres partes: primero, por una Junta Nacional, encabezada por el titular del Ministerio de Desarrollo Social (en este caso, Pablo Bartol), que trabaja en conjunto con otros nueve organismos, desde ministerios hasta INAU, BPS e Inmujeres, con alguna competencia en materia de cuidados.

Segundo, por un Consejo Consultivo que asesora y evalúa las políticas, formado por representantes de organizaciones sociales -como el PIT-CNT y la Red Pro Cuidados-, universidades y empresas vinculadas al rubro.

Y tercero, por una Secretaría liderada por una figura de designación política encargada de ejecutar las políticas definidas para el SNIC. El titular de esta parte, el ex diputado por el Partido Independiente Daniel Radío, renunció al cargo desconforme con la, según consideró, poca importancia que se lo otorga a ese sistema.

Ante este escenario, el Mides resolvió fusionar la Secretaría con el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) de la cartera, lo que implica que pase a ser dirigida por la directora Gabriela Bazzano. “Habrá una sola dirección con dos áreas temáticas en donde el eje son los derechos y el bienestar de las personas”, se explica en un comunicado emitido en la tarde de este martes.

El subsecretario del Mides, Armando Castaingdebat, declaró el martes pasado que la reestructura “va en línea con la idea de achicar los costos de funcionamiento” y “racionalizar los recursos”. También sostuvo que es un “muy buen programa de países ricos”, y que “el sistema político a futuro va a tener que tomar una definición de cuál es el sistema de cuidados que queremos y hasta dónde le vamos a seguir votando recursos”.

Las explicaciones de Castaingdebat no cayeron bien entre autoridades de la pasada gestión, y la decisión de la cartera generó rispideces con actores involucrados en el SNIC.

“Aparentemente las autoridades no están bien informadas sobre lo que es el Sistema de Cuidados, porque hablan de él como si fuera un programa”, dijo a El Observador el ex secretario de Cuidados, Julio Bango, en referencia a los dichos de Castaingdebat. El ex jerarca consideró que hacer tal identificación supone “una decisión muy importante partiendo de una autoridad nacional”.

“Es una política conjunta: si ahora se focaliza solamente en la parte de discapacidad, perdemos la integralidad”, sostuvo Margarita Percovich, exsenadora frenteamplista e integrante de la Red Pro Cuidados, que publicó una carta abierta al ministro Pablo Bartol, como presidente de la Junta del SNIC. La activista refirió a la necesidad de que los cuidados sean otro “pilar dentro de las políticas sociales del país”.

Julio Bango también replicó los dichos de Castaingdebat sobre que es un “muy buen programa para países ricos”. “Otra vez tiene un desconocimiento absoluto de la realidad, lo que no debería suceder luego de más de tres meses de gestión de gobierno”, afirmó. “El Sistema de Cuidados ha tratado de llegar a todas las posiciones sociales, no solo a la pobreza, porque el derecho al cuidado es universal”, aseguró.

“El subsecretario mintió, o nuevamente peca de ignorancia y debería tener mucho cuidado sobre lo que afirma si no sabe, al decir que el Sistema de Cuidados no había hecho nada con los residenciales”, sostuvo.

En un hilo que difundió a través de su cuenta de Twitter, el exjerarca defendió su gestión y alegó que se hizo “nueva regulación, programas de mejora de calidad y capacitación de los trabajadores/as”. “Sería importante saber qué es lo que se está haciendo ahora, porque la gente no sabe cómo se va a hacer, ni en base a qué metas”, expuso.

Decisión a solas

Uno de los reclamos por parte de la Red Pro Cuidados, que integra el Consejo Consultivo del SNIC, es que la decisión vino de arriba y sin previa puesta en común. “Esta es una medida que toma el Mides por sí sin consultar. La Junta Nacional no fue convocada y tampoco el Consejo”, aseveró Clara Fassler, integrante de la Red. “Todo nos toma por sorpresa y además con la sensación de que están destruyendo algo que ha sido pionero en América Latina”, añadió.

“No sabemos nada y por eso le hemos pedido la entrevista al ministro”, contó Percovich, y apuntó que aún no ha habido respuesta de parte del Mides.

Incertidumbre

Bango, explicó que no hubo transición para la toma de mando de la nueva gestión. “Estuvimos esperando tres meses para hablar con alguna autoridad entrante. Daniel Radío fue designado la tarde del 28 de febrero y yo le ofrecí juntarnos el 29, un sábado de mañana, en la oficina. Eso fue lo único que pude hacer: contarle algunas cosas sobre el SNIC”, relató.

Asimismo, todavía no hay definido un Plan Nacional que, entre otras cosas, comience a delinear el presupuesto para el quinquenio. La ley de creación del SNIC prevé que sea presentado a 120 días de asumido el nuevo gobierno, plazo ya excedido a la fecha.

Una de las incógnitas es qué pasará con los equipos técnicos de la Secretaría, los cuales las Red Pro Cuidados pide mantener en su carta abierta a Bartol, destacando su experiencia y formación en materia de cuidados.

Según explicó Bango, son alrededor de 50 funcionarios de esta repartición cuyo contrato vence el 31 de agosto, y “no está tan claro” qué hará la nueva gestión con ellos.

“Esa secretaría prácticamente va camino a deshacerse”, declaró Isabel Pérez, también integrante de la organización. “En su mayoría eran contratos de unipersonal y de servicios de consultoría a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que están haciendo es desarticular toda la experticia técnica que se desarrolló a lo largo de estos años”, afirmó.

Sobre el presupuesto por definir, Pérez también indicó que lo que se está visualizando “casi que exclusivamente es el Programa de Asistentes Personales”. Dado que hoy en día el proyecto alcanza a alrededor de 5.000 usuarios, consideró que “no sostenerlo sería muy fuerte”.

“En el caso de los otros componentes, no va a haber reclamo, porque: ¿quién va a reclamar por formación para cuidadores? Capaz hay algún sector organizado, pero es muy difícil”, argumentó.

Además, Pérez señaló que desde la Red Pro Cuidados se está analizando qué elementos son los sostenidos por lo que ingresa al Estado como financiamiento externo. “Lo que tenemos claro es que el financiamiento externo estaba casi fundamentalmente en el equipo técnico”, notificó. “Parece ser claro que para el gobierno este se va a usar para otra cosa, porque ya tenemos constancia de que algunas iniciativas se están financiando con líneas de crédito que no estaban prevista para eso”, dijo.

Ante la consulta de El Observador, desde el Pronadis no quisieron hacer ningún comentario.