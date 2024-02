Castilhos: "Están haciendo un cumpleaños de 15 con la plata que me regalaron mis amigos"

En las últimas horas Jimmy Castilhos subió un posteo denunciando una situación por lo menos sospechosa ya que involucra a una importante cadena de pagos de nuestro país.

"Es para avisarle a todas las personas primero que estamos muy contentos, primer día de casados, y que me di cuenta, porque me están preguntando las personas que nos quieren hacer un regalo económico que depositaban en Redpagos, en Abitab o en la cuenta Itaú, que no depositen en Redpagos porque el número de la invitación (en referencia al colectivo de casamiento) no está correcto y le están llegando los regalos a un cumpleaños de 15", advirtió el comunicador a través de una storie de Instagram.

Castilhos lamentó que "la persona retiró el dinero y es imposible, aparentemente, para ellos rastrearlos como empresa (en referencia al listado de personas que pudieron depositar para el cumpleaños, o lo hicieron para el casamiento). Si bien un error lo puede tener cualquiera, la respuesta que he recibido de Redpagos no es buena".

"Por favor no depositen en Redpagos, porque les están haciendo el cumpleaños de 15 a una chica Olivia, que le mando un beso grande y espero que se compre mucha ropa y muchas cosas divinas, con la plata que me regalaron mis amigos. Abrazo, así que NO Redpagos", insistió el uruguayo.

Aparentemente el número asignado por la empresa de cobranzas y que consta en la tarjeta de casamiento para el colectivo también podría haber sido asignado para el colectivo de un cumpleaños de 15. Esto fue corroborado por nuestro equipo de producción que, al intentar depositar por Redpagos, constató que el destinatario no era el casamiento Perciavalle - Castilhos, sino un cumpleaños de iniciales O.R.

La invitación para el casamiento.

Lo llamativo no es el hecho que alguien de la empresa hubiera equivocado la asignación de número para los depósitos, sino que al constatar el error la empresa se hiciera responsable, subsanara el error e iniciara un proceso de traza urgente para saber quiénes han hecho el depósito con un destino u otro.

Esta situación confusa y la falta de respuesta satisfactoria podría dar lugar al inicio de acciones judiciales por parte de Perciavalle y Jimmy debido a que les han provocado un grave perjuicio ya que parte de ese dinero estaría destinado a compromisos asumidos.

En definitiva, no pueden retirar los dineros ni tener la certeza de quiénes depositaron ni de cuándo la empresa puede hacer la traza, o si contactarán a todos los que han decidido realizar un regalo monetario, que depositaron y no fue respetada su voluntad.

Lo primero que uno puede pensar es en una disculpa por parte de la red de cobranzas a los nuevos cónyuges y luego un comunicado a la población, ya que es importante para quienes utilizan el servicio tener la certeza y tranquilidad que ese obsequio expresado en dinero va dirigido a quien uno desea. En este caso, para el colectivo de casamiento de Carlitos y Jimmy.

Por tanto, y en virtud de este desafortunado episodio, Jimmy ha denunciado esta situación en sus redes e invita a todos aquellos que depositaron en esta red que le hagan llegar una foto del comprobante para hacer el reclamo pertinente en Redpagos ya que este aporte, que los amigos hicieron apoyando esta unión -que marca un precedente histórico- no debería ser empañada por la desidia empresarial.