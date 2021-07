Castrilli intenso: criticó duramente al arbitraje de la Copa América y dijo que Martínez debió ser expulsado

El exárbitro argentino Javier Castrilli (64 años), utiliza el Twitter para opinar sobre distintas jugadas de la Copa América, especialmente las polémicas y que tienen como protagonistas a los jueces.

Realiza duras críticas a las designaciones arbitrales y al nivel que tienen sus excolegas de la Conmebol.

Respecto a la última actuación del golero argentino Emiliano Martínez en la tanda de penales frente a Colombia, Castrilli expresó que debió ser expulsado por hablarle e insultar a los jugadores rivales.

EFE

Emiliano Martínez

"Martínez debió ser amonestado por conducta antideportiva antes del penal ejecutado por Mina y expulsado al festejar realizando gestos con ambos brazos extendidos y simultáneamente llevarlos arriba y hacia abajo en forma reiterada con una inequívoca lectura: haberse “copulado” a Mina", escribió en su cuenta de Twitter.

Luego agregó una frase de la regla correspondiente.

En la pág. 115 de las Reglas de Juego se encuentra el menú de causas por las cuales DEBE amonestarse por “conducta incorrecta”. Martínez debió ser amonestado y luego expulsado por sus gestos. Aprovecho para agradecer todos los “elogios” que me deparan mis compatriotas. pic.twitter.com/HTxDd7jsfz — Javier Castrilli (@castrillijavier) July 7, 2021

"En el fútbol nos quejamos de la violencia sin embargo la naturalizamos y justificamos (peor aún) cuando nos favorece. Lo de Martínez constituyó un claro ejemplo de violencia simbólica (los gestos - expulsión ) y de distracción indebida (sus mensajes orales - amonestación)" señaló y agregó una frase del prócer José Gervasio Artigas: "Seguir considerando 'folclore' prácticas indebidas dentro del fútbol nos espeja como sociedad y condena a quien lo denuncia al escarnio público. ('con la verdad no ofendo ni temo…' José Gervasio Artigas, quién falleció casi en situación de calle en Asunción, Paraguay. Triste…)".

Todo lo que ocurre con Martinez en los penales sólo ocurre cuando no hay árbitro… que nadie se confunda… no se puede permitir todo eso — Javier Castrilli (@castrillijavier) July 7, 2021

"Una cosa es que dé resultado… otra que afecte la sana y leal competencia deportiva… sacar una ventaja mediante una actitud desleal, una conducta antideportiva, no solo merece un reproche ético sino que debe ser sancionado con amonestación… obvio si hubiera existido un árbitro", manifestó.

También se molestó Castrilli por el canto de los jugadores argentinos después de clasificar a la final de la Copa.

Twitter

El festejo de los jugadores argentinos

"Escucho a los jugadores cantar 'no me importa lo que digan esos putos periodistas…' que el relator oficialista describe como desahogo… se me ocurre pensar qué mal estamos… a pesar de todo, Argentina no puede jugar tan mal…".

El lunes pasado el argentino también opinó sobre la utilización del VAR en el partido entre Brasil y Perú.

A esta altura uno comienza a considerar que el VAR en Sudamérica es joda… pic.twitter.com/lLpBVWDb8e — Javier Castrilli (@castrillijavier) July 6, 2021

Y el 26 de junio, después del gol de Brasil ante Colombia, cuando la pelota pegó en el cuerpo del árbitro Héctor Pitana y continuó la jugada, dijo:

"Tristeza genera la comparación del rendimiento arbitral de la Eurocopa y el de la Copa América. En Europa se busca la excelencia y se pondera el mérito en tanto en Sudamérica prevalecen la especulación del 'amiguismo' y sus relaciones clientelares" y añadió: "Sin generalizar… La llanura intelectual de conductores arbitrales y árbitros es causa y consecuencia de sus elecciones. Se eligen por sus condiciones permeables y accesibles. La chatura intelectual es determinante para que el único objetivo sea el beneficio material y personal".

En Europa, la mayoría de su dirigencia apunta a la excelencia del arbitraje como forma de apuntalar la credibilidad del sistema (negocio)… en Sudamérica se busca la forma de manipular el arbitraje para beneficio de objetivos que no son precisamente el bien común… — Javier Castrilli (@castrillijavier) June 26, 2021

Castrilli fue árbitro internacional desde 1992 hasta su retiro en 1998 por voluntad propia después del Mundial de Francia. Durante su carrera fue conocido como el "Sheriff " debido a su carácter fuerte y a su estricto cumplimiento del reglamento.

Tras abandonar el referato tuvo cargos en el gobierno, fue subsecretario de Seguridad en Espectáculos Deportivos y candidato a jefe de gobierno de Buenos Aires, candidato a concejal y participante de programas deportivos de radio y televisión.