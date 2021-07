Cero asentamientos

Una entrevista del diario El Observador al subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial Tabaré Hackenbruch dice lo siguiente: "[El subsecretario] tiene una tarde pesimista. Tabaré Hackenbruch… pone en palabras una cruda realidad: ningún gobierno va a poder erradicar los asentamientos. (…) 'Nosotros arrancamos el 1° de marzo con un déficit de entre 60 y 70 mil viviendas, y unos 650 asentamientos. En promedio, cada regularización lleva entre US$ 3 millones y US$ 4 millones. Estamos hablando de que para solucionar la problemática de los asentamientos existentes —no hablamos ya de su prevención— se necesita una inversión superior a los US$ 2.000 millones. Eso supera la posibilidad de cualquier gobierno. (…) Un precio razonable para casas de dos dormitorios y un baño [está] en el entorno de los US$ 50 mil'."1

El Censo de 2011 reveló que en Uruguay había 589 asentamientos irregulares con un total de 48.708 viviendas y 165.271 habitantes, que equivalían aproximadamente al 5% de la población del país. Gran parte del problema estaba localizado en el departamento de Montevideo: 332 asentamientos, 31.921 viviendas y 112.101 personas.2

A pesar de los planes oficiales que intentaron contrarrestarlo, el fenómeno de los asentamientos irregulares creció rápidamente. Según el Relevamiento Nacional de Asentamientos Informales de 2018 presentado el 21/02/2019 por la ONG TECHO3, en 2018 el número de asentamientos irregulares ascendió a 656, con un total de 60.191 viviendas y unas 194.000 personas.4

Sobre este tema, el último Programa de Gobierno del Partido Nacional dice lo siguiente: "Regularización de asentamientos. El objetivo de esta política es llegar tendencialmente a una situación de 'asentamiento cero' en un horizonte de 10 años. Dada la complejidad de la situación, este objetivo sólo puede ser alcanzable impulsando una batería de acciones en forma simultánea [sigue una enumeración de siete acciones]".5

A los efectos de estimar el costo total de la meta de cero asentamientos supondré que hay que construir o mejorar unas 60.000 viviendas a un costo promedio de US$ 50.000 cada una. Esto implica un costo total de US$ 3.000 millones. Dado que se prevé desarrollar el plan en un plazo de diez años, el costo anual ascendería a US$ 300 millones. Financiar este costo tan alto no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Se puede encontrar una forma de financiarlo mediante una reducción equivalente del gasto público en otras áreas. A continuación propongo a modo de ejemplo una forma de obtener ese monto:

- US$ 40 millones anuales: reducción del 67% del presupuesto del Plan Ceibal y el Plan Ibirapitá.6

- US$ 10 millones anuales: cierre o venta de la División Portland de ANCAP.7

- US$ 100 millones anuales: eliminación del subsidio al supergás.8

- US$ 100 millones anuales: reducción del 25% de la asistencia del Estado a la Caja Militar (mediante una reforma de esa Caja).9

- US$ 20 millones anuales: eliminación de las pérdidas de AFE.10

- US$ 30 millones anuales: reducción del 1% de la asistencia del Estado al BPS (mediante la reforma al sistema de seguridad social).11

Las reducciones del gasto público que se propongan o implementen serán resistidas por personas o grupos directamente afectados, pero se debe tener muy en cuenta que nuestra Constitución establece el derecho a la vivienda decorosa: “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin.”12 Esta disposición es completada por la siguiente: “El Estado dará asilo a los indigentes o carentes de recursos suficientes que, por su inferioridad física o mental de carácter crónico, estén inhabilitados para el trabajo. El Estado combatirá por medio de la ley y de las Convenciones Internacionales, los vicios sociales.”13

Es fundamental y urgente que Uruguay asegure el derecho de todas las familias a una vivienda digna. Esto representaría una mejora muy importante de las condiciones de vida del sector más pobre de la población. Se debe definir bien los criterios para determinar quiénes serán los beneficiarios de esta asistencia estatal.

Por supuesto, la erradicación de los asentamientos irregulares ya se podría haber alcanzado si los gobiernos anteriores no hubieran derrochado tanto dinero en negocios ruinosos de ANCAP, UTE, PLUNA, Gas Sayago, FONDES, etc.

