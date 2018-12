Cheppi: “Acá no es responsable Tenfield ni OFI de los derechos de imagen de los jugadores”

La Organización de Fútbol del Interior (OFI) le vendió a Tenfield los derechos de televisión de la Copa Nacional de Selecciones en un acuerdo que no contempló el derecho de imagen de los futbolistas. Los jugadores reclaman ahora percibir esos derechos, mientras dirigentes de varias ligas anunciaron que quien no firme la cesión gratuita de los mismos no podrá disputar el certamen. Ante esta particular situación, Referí charló con el presidente de OFI Mario Cheppi.

¿Por qué el fútbol del interior firmó contrato con Tenfield y ahora los jugadores reclaman el pago de derechos de imagen?

Acá pasa lo siguiente: pusimos plazo para inscribirse a las selecciones en el torneo con colaboración cero de parte de OFI. No teníamos ni un peso. Posteriormente hicimos las gestiones para conseguir algún dinero. Se consiguieron entre dinero y útiles que se van a vender, que son pelotas, un aporte de 4 millones 300 mil pesos.

¿Quién recibe ese dinero?

Eso lo van a recibir el 100%, inclusive un poco más porque el reparto da 4 millones 308 mil pesos, los sectores que participen del campeonato de Selecciones. Y el pago es progresivo a medida que avanzan en el torneo. ¿Qué pasa? Se tuvo en cuenta dos derechos de imagen: el de los árbitros y el de los jugadores.

El de los árbitros Tenfield lo tenía arreglado del campeonato pasado.

El de los árbitros se hizo un arreglo con ellos y lo cubre en este caso Tenfield. No hay dinero sino equipamiento. La ropa y equipos tecnológicos como intercomunicadores, etc. Eso a cambio del derecho de imagen. Y con los jugadores, que es lo otro que se tuvo en cuenta, lo tiene que arreglar cada liga. Acá no se dice no hay que pagarle nada al jugador. El jugador es el principal actor. Entonces, ¿qué es lo qué tienen qué hacer? La liga venía arreglando hasta ahora con ingresos cero. No sé si le pagaba por partido, una partida fija, bueno ahora lo que vamos a tener es el arreglo que ya venía más el ingreso que Tenfield le va a dar a la liga a través de OFI. Ellos (las ligas) deberán llegar a un acuerdo con los jugadores. Nadie dice que no tienen que cobrar, el acuerdo es con la liga no con OFI, ni con Tenfield que pone la plata. Es el mismo caso de Conmebol. Cuando se pagan los derechos la televisión arregla con Conmebol y esta última arregla con los clubes, y acá es igual. La liga puede decir todo lo que recibo lo vuelco como derecho de imagen o un porcentaje.

¿Tenfield pagó por todo concepto?

Exactamente. Y cuando OFI larga las partidas también lo hace por todo concepto. Acá no es responsable Tenfield ni OFI del derecho de imagen. Lo tiene que hacer la liga. Lo que firma el jugador es el formulario donde cede los derechos de tal manera que arregla con la liga y nos deja exentos a la organización como así también a Tenfield.

¿El acuerdo de OFI con Tenfield es posterior al llamado a inscripción de las selecciones?

Hay 28 inscriptos… el arreglo es después porque el contrato lo firmamos el martes pasado. Al momento de la inscripción no teníamos un peso. No teníamos nada para darles a las ligas.

Pero les cambiaron las reglas.

No, no, no. Lo que pasa que no sé... Siempre vamos a tener gente a favor y gente en contra de todas las cosas. En todas las familias pasa. Este es un año especial donde la economía cambió sustancialmente. ¿Qué hicimos? Les dijimos que se inscriban porque no es obligatorio y que estamos buscando pero no tenemos nada para darles. No los obligamos a participar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de conseguir algún recurso. Pero no hay obligación de inscribirse, les dijimos. Se inscribieron 28 y 7 decidieron no participar. Posteriormente a eso, en noviembre, nos pusimos a trabajar para ver como ayudamos a estos 28 participantes consiguiendo algún sponsor y en este caso surge la TV. No se engañó a nadie.

¿En el contrato con Tenfield se especifica que no están incluidos los derechos de imagen?

Sí, sí, por supuesto. Lo dejamos bien claro. Tenfield y OFI no tienen nada que ver con esto. Llamamos a los presidentes de las confederaciones para decirlo. Todos estaban informados. Esto se aprobó creo que por unanimidad.

Ustedes trasladaron el acuerdo de los derechos de imagen a las ligas.

El arreglo es de las federaciones con los jugadores, pero reitero, no decimos que el jugador no tiene que cobrar. Lo único que tiene que hacer es el arreglo con su sector o su liga. La liga va a recibir dinero, ese dinero que lo reparta como derecho de imagen de la forma que quiera. Nosotros le damos el dinero por todo concepto.

¿Sigue pensando que el jugador que no firma ceder los derechos no juega?

Sí, es así. ¿Qué pasa? Si usted hace una de 40 jugador y 10 no le firman, muy bien, entonces el plantel reduce la lista a 30, pero usted puede sustituirlos por otros 10. No cambiar los jugadores, puede sustituir a los 10 que no firman. El que no firma no juega porque eso nos puede traer algún problema a Tenfield y a OFI. Esto es transitorio porque hay una ley que está en estudio en el parlamento, si sale la ley el próximo año lo que hay que hacer es ajustarse a lo que dice la ley que dice que el jugador como derecho puede recibir el 5 y en algún otro caso hasta el 10% por su imagen. Supongamos que al jugador le corresponde el 10%, si estuviese la ley de 4 millones 300 mil pesos habría que repartir 430 mil entre todos los jugadores y el resto sería lo que recibirían las ligas. Entiendo que el jugador puede hacer hasta mucho mejor arreglo con la liga que lo que podría recibir con la ley. No la veo como se dice por allí, con el mayor respeto, el excapitán de la selección (Diego Lugano) que dice que hemos tomado a los jugadores como ganado. No es así, no tengo el gusto de conocerlo pero en algún momento nos vamos a sentar a conversar y me parece que no es una expresión justa porque no consideramos ganado al jugador.

¿Usted está en conocimiento que a fin de mes Diego Lugano asistirá a Paysandú para asesorar a los jugadores en el tema?

Sí, es más, sin estar invitado estaba queriendo saber a qué hora se iba a desarrollar, y en qué lugar la reunión, y simplemente iba a pedir si podía participar algunos minutos, si me dejan entrar a la reunión para explicar lo que le termino de explicar a usted. El asesoramiento está perfecto pero no tenemos una ley aprobada en primer lugar, no tenemos en el interior una Mutual de futbolistas del interior. Entonces lo que hay que hacer es conversar y poner las cosas arriba de la mesa. Acá no nos queda ni para una lata de pintura. La OFI no recibe ni un centavo de este dinero.

¿Qué le responde a quiénes entienden que Tenfield se lava las manos en el tema con el contrato que firmó con ustedes?

No, no. Ellos cuando hablaron con nosotros, tenemos que ser respetuosos de las negociaciones, yo creo que el tema pasa desde el primer momento se nos dice nosotros llegamos a esta cifra por todo concepto entonces si nos dicen por todo conceptos no es lo mismo que decir me lavo las manos.

Pero entonces ¿cuándo surge el problema del derecho de imagen?

Esto surge mucho antes de ni siquiera saber si íbamos a firmar el contrato. El diario El Telégrafo de Paysandú el jueves de la semana pasada tenía una foto con un plantel de jugadores que decía que había un representante de la Mutual, que no lo conozco, y estaban sentados en un circulo de espaldas. En la foto se veía que las camisetas decían Paysandú y hay un señor hablando. A ese día jueves de la semana pasado, el contrato de Tenfield estaba caído porque no nos habíamos puesto de acuerdo en algunas cosas nosotros. ¿Cuándo empezó a tomar vigencia el contrato? El sábado. Esto empezó a cobrar vigencia sin tener un peso nosotros por los derechos. A algunos les gusta esto y a otros no. Entiendo que esto es algo muy importante para el fútbol del interior. Cuatro millones es mucho más que nada. De este Ejecutivo hacia atrás nadie había tenido un peso. Lo puedo decir porque lo hablamos con la misma empresa que cuando hablamos de Tenfield hablamos de los malos. Y yo no sé quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Hay gente de negociaos que dice que las personas se conocen negociando. En este negocio nos vamos a conocer entonces.

¿Qué pasa si los jugadores no firman la cesión de sus derechos y solo quedan cuatro selecciones para competir?

Se va a jugar con las cuatro. Así está y así lo asume la empresa (Tenfield). Por supuesto el dinero se reparte entre cuatro.

OFI firmó el nuevo estatuto en la AUF donde se pone como condición hacer llamados a licitación sin embargo para otorgar la televisación de la Copa de Selecciones no llamó a licitación.

Acá no hubo, es cierto, un llamado a licitación pero también le cuento que hubo otras empresas a partir de la televisación del campeonato de clubes en 2018 que visitaron la OFI. Yo no lo vi, pero me contaron, que pasaron por OFI, se reunieron con los exdirigentes, tomaron un café, pero nunca más nos mandaron un saludo. Significa que no tuvieron interés. Debieron llamar la Ejecutivo anterior. No hubo ese llamado.

Pero si usted no llamó a licitación, ¿cómo se dio el acuerdo con Tenfield? ¿Usted fue a buscar a la empresa?

Fueron ellos los que se presentaron, nosotros no visitamos a nadie. Yo lo estoy haciendo cuando ni siquiera soñaba con ser presidente de la organización. Yo en una nota en Rivera dije que al fútbol le faltan ingresos, de lo contrario el fútbol del interior muere en el corto plazo. Dije que la TV es algo que nos puede salvar pero no dije Tenfield. En más de una nota lo dije y cuando me tocó, sin soñarlo, llegar a la presidencia lo manifesté. Seguramente esta gente escuché el mensaje y un día buscan mi teléfono y de otros dirigentes y nos llaman a todos, y nos sentamos a escuchar la propuesta. En principio no fue favorable, pretendíamos mucho más y seguimos pretendiendo más. Del 1 al 10 pasamos el 6, no es lo que queríamos, pero no tenemos una vara para medir cuánto vale el fútbol del interior. Se hace un contrato a cuatro años, que no exceda nuestro período. Entonces la empresa va a tener la posibilidad de evaluar si vale lo que pagan, la mitad o 50 veces más. O el valor para nosotros ya no existe y no renovamos el contrato.

¿El contrato con Tenfield tiene cláusula de igualación?

La única cláusula que hay es si el congreso de 2022 lo aprueba, entonces se puede extender el acuerdo por un año más.

¿Es decir que Tenfield fijó una cláusula donde tiene derecho a igualar la mejor oferta a partir de 2022?

Sí, existe esa cláusula. Esto no va a ser eterno. A partir del vencimiento el plazo máximo van a hacer 5 años. Al 2027, para ser claros, puede venir otra empresa y decir esto vale 100 millones de dólares y se le otorga el derecho. Tenfield puede igualar hasta 2022 y cinco años después se termina.

¿Qué le dice a quienes dicen que OFI iba por un camino con Bares y cambió con usted al que lo asocian cercano a Tenfield?

¿A mi cercano a Tenfield? Mire, yo puedo negociar con Juan o con Pedro, no sé si la metáfora es correcta. Si Juan me propone algo mejor que Pedro no tengo problemas. Conozco a la gente de Tenfield, al Tano Gutiérrez de hace mucho tiempo atrás por otras cosas. Soy hincha de Peñarol y fue mi ídolo, jugó en la selección y hoy está dentro de esta empresa. No soy amigo pero sí conocido, tengo una gran simpatía y gran respeto por él pero estoy al medio. Mañana tengo contrato con una empresa que se llame Juan viene otra que es Pedro y ofrece mejores condiciones, por supuesto voy a respetar el contrato de Juan en todos sus términos, pero aquí no hay nada que me acerque a una cosa u otra. No sé como actuó el expresidente no me interesó, nunca le hice el seguimiento, a mi no me gusta copiar. No lo conozco, no lo conocí. Somos libres de pensar y como me gusta actuar en grupos y con equipos es que tenemos 15 comisiones. Y el 100% de las cosas las decide el Ejecutivo, no es el presidente, no es la comisión, entonces estamos tranquilos que lo que no salió por unanimidad salió por su mayoría.

