Cianobacterias en arroyo Valizas: ¿afectan las playas de la costa de Rocha?

La l aguna de Castillos en Rocha es monitoreada desde hace dos años después de que se detectara una floración permanente de cianobacterias. La semana pasada, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) confirmó que estas algas verdeazuladas llegaron al arroyo Valizas hace un tiempo.

La investigadora de Dinara, Ana Martínez Goicochea dijo a Montevideo Portal que además hay diatomeas, uno de los tipos más comunes de fitoplancton, por lo que la floración parece "más grande aún".

En diálogo con El Observador, el director de Dinara, Andrés Domingo, dijo que "desde hace un tiempo" la floración llegó a esta zona de Valizas, aunque "no refleja ninguna preocupación ni novedad", y diferenció este tipo de cianobacterias de las que afectaron el último verano las costas de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.

Explicó que este fenómeno "puntual" no llegó al océano, ya que no proviene de las descargas del río Negro, como sucedió en la última temporada. Por lo tanto, por el momento no afecta a las playas de la costa rochense.

De todas formas, se trata de determinar cuáles son los elementos que producen la floración en esta zona en particular, a través de un programa conjunto entre OSE, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, el Centro Universitario de la Región Este y Dinara.

Hay cuatro factores que inciden en la generación de cianobacterias: la temperatura, la luz solar, los nutrientes y los cambios en las dinámicas de los cursos de agua.

Los expertos recomiendan no nadar ni practicar deportes acuáticos en zonas con presencia de cianobacterias, debido a que pueden inhalarse por las vías respiratorias. Se aconseja tener especial cuidado con los niños, que podrían sufrir problemas gastrointestinales.

El contacto con el organismo puede causar irritaciones en la piel, pero también afecciones respiratorias y diarrea. Su acción puede ser mortal y hubo casos de gravedad que requirieron internación en la última temporada.

No solo en el agua hay riesgo de tener contacto con las cianobacterias, también alertan no estar en la arena si hay algas.

En las playas habilitadas, los guardavidas colocan una bandera sanitaria para alertar de la presencia de cianobacterias.