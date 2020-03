Cierre temporal de Sofitel Carrasco: ¿qué pasa con el resto de los hoteles en Montevideo?

Los hoteles de Montevideo están en terapia intensiva. Esa fue la forma que el presidente de la Asociación de Hoteles, Francisco Rodríguez, encontró para explicar la situación a la que se enfrentan desde la llegada del Covid-19 a Uruguay.

Desde el 17 de marzo Sofitel Carrasco cerró temporalmente sus operaciones. El casino se encontraba suspendido desde el domingo 15. La empresa informó a través de un comunicado que retomará la actividad apenas las condiciones sanitarias lo permitan.

Un gran porcentaje de los hoteles de la capital decidió tomar la misma medida. Sin embargo, varios permanecen abiertos atendiendo a sus escasos clientes.

Rodríguez dijo que el sector turístico está en la "primera línea de afectados" por el coronavirus. "El sector turístico no ha sido atacado. Ha sido arrasado con esta situación", señaló. Añadió que poder "levantarse y caminar" no será fácil, ya que la llegada del virus se le suma a un "sector golpeado" por una temporada "complicada" debido a la situación regional. "Ya estábamos pidiendo soluciones de carácter urgente y no sabemos cómo medir la urgencia en esta situación", manifestó.

Aunque se están planteando algunas ideas para salir a flote una vez la pandemia llegue a una meseta, el presidente de AHRU reconoció que no se tomarán medidas ahora "porque la prioridad es otra".

No cerrar la puerta

Para sobrevivir, un hotel necesita tener al menos un 50% de ocupación, apuntó Rodríguez. Hoy algunos se mantienen abiertos con el 10%. Pero no lo hacen porque les convenga comercialmente, sino por "una necesidad física", explicó. Varios hoteles cuentan con huéspedes de largo plazo, es decir, que viven allí. "Tenemos muchas personas que habitualmente viven en un hotel, por un tema de seguridad o falta de compañía", contó.

"Que tenga 10% de ocupación no significa que pueda cerrar la puerta. Los que tienen pocas personas tenemos que tener la misma actitud que tiene la gente de la salud. Tenemos muchos que tienen pocas personas que no se pueden tirar a la calle", indicó.

Contó que gran parte de los hoteles de mayor tamaño enviaron entre el lunes y el martes a la mitad de su plantilla al seguro de paro, como primera medida. Otros rotan al personal.

Por otra parte, algunas cadenas que tienen más de un hotel en Montevideo decidieron unificarlos y hospedar a todos en uno solo. El Crystal Palace fue uno de los que tomó esta medida y colocó a todos sus huéspedes en Crystal Tower, de la misma cadena.

Por el momento, la mayoría de los hoteles están solicitando una postergación de pagos que ya tendrían que estar haciendo, mientras esperan una solución. "Tenemos algunas ideas que se van a plantear a nivel de gobierno más adelante, porque ahora son otras las prioridades", remarcó.