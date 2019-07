Cinco señales de salud democrática que dejaron las elecciones internas

Hay mucho para decir sobre la elección de ayer. Hay ganadores y perdedores. Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi lograron victorias contundentes y, con todas las de la ley, se convirtieron en candidatos a la presidencia de sus partidos. Cabildo Abierto, el partido que postula como candidato a la presidencia al General Guido Manini Ríos tuvo una excelente votación. A Jorge Larrañaga no le fue bien. Mario Bergara sufrió demasiado la falta de respaldos orgánicos. Julio María Sanguinetti cosechó su primera derrota en décadas. Ya tendremos tiempo de analizar distintos ángulos más en detalle. Pero me quiero quedar, por ahora, y dada la hora (me siento a escribir esto en la medianoche del domingo) con lo que me parece más importante: la democracia uruguaya acaba de demostrar que sigue gozando, pese a todo, de buena salud.

Goza de buena salud, en primer lugar, porque el nivel de participación ha sido bueno. Era una de las grandes dudas que muchos teníamos en relación a esta elección. ¿Seguirá cayendo o no la tasa de participación? No cayó. Repuntó. Casi 40% de los habilitados fueron a votar. No está mal. No estamos tan mal. Son tiempos difíciles en todos lados. La democracia, lo sabemos (lo han explicado muchos, pero remito a Adam Przeworski) tiende a frustrar a la ciudadanía. En América Latina, para no ir más lejos, hay muchas señales de decadencia (desde Venezuela y Nicaragua a Brasil y México). En Uruguay los datos de opinión pública aportan información preocupante en variables fundamentales como apoyo a la democracia, interés en la política o confianza en los partidos. En un día frío, con una economía fría, con una campaña electoral fría (con algunos de los más grandes líderes políticos de los últimos tiempos en plena retirada), mucha gente fue a votar.

Goza de buena salud, en segundo lugar, porque a pesar la enorme inversión realizada, a pesar de la “propaganda negra”, a pesar de la demagogia desplegada, la candidatura de Juan Sartori no tuvo tanto respaldo en las urnas como sugerían los estudios de opinión pública. Bienvenidos todos los que quieran hacer política, a condición de que se tomen algo tan sagrado como el ejercicio de la representación en serio. Bienvenida la “nueva” política sí y solamente sí es mejor que la vieja. Bienvenidos los millonarios si no son frívolos. Este país no tiene un capitalismo demasiado dinámico. Nunca lo tuvo. No hemos sabido cómo construir una economía más innovadora. Pero tenemos la mejor democracia de la región. La construimos entre todos, con sangre, sudor, lágrimas e inteligencia. El que quiera formar parte de la “comunidad de práctica” democrática uruguaya, para decirlo con Emanuel Adler, que se tome el trabajo de aprender las reglas básicas.

Goza de buena salud, en tercer lugar, porque Luis Lacalle Pou, que protagonizó sin pedir permiso un extraordinario proceso de renovación en el Partido Nacional hace cinco años, está dando todos los días señales elocuentes de madurez política. Tiene una enorme responsabilidad. Lo sabe. La asume. Y lo hace bien. Logró, como hace cinco años, una excelente votación. Hizo, luego de confirmada su victoria, dos discursos excelentes. En el primero agradeció a todos los militantes. Tiene razón: ellas y ellos, los militantes de verdad, los que no cobran por hacer política, son los que hacen grande la democracia en la medida en que vivifican los partidos. En el segundo omitió pasar facturas en la interna, tendió una mano hacia los demás partidos de oposición, y hasta pudo recordar y agradecer la tradición política heredada de su padre. Cerró heridas, construyó puentes, abrió una brecha hacia el futuro. Aunque tenía la interna más complicada de todas, se las ingenió para proclamar la fórmula presidencial del partido incorporando a Beatriz Argimón sin que ninguno de sus adversarios pudiera chistar.

Goza de buena salud, en cuarto lugar, porque hemos visto un Partido Colorado revitalizado por la conjunción de un máximo de renovación (el liderazgo emergente de Ernesto Talvi, otro de los grandes ganadores) y de un máximo de historia (Julio María Sanguinetti, haciendo campaña con 83 años). La democracia vive, renace todo el tiempo, si los partidos logran combinar la novedad con la tradición. No hay partidos sin renovación. No hay partidos sin referencia y reverencia a la tradición. Los colorados lo están logrando. Del viejo árbol, talado sin piedad hace 15 años por la furia de la crisis, brotó del modo más inesperado una rama de tono “jorgista” llamada a grandes tareas. La votación de Talvi fue tan excepcional como su campaña. Cada día que pasa se vuelve menos técnico y más político, menos “intruso” y más colorado.

Goza de buena salud, en quinto lugar, porque Óscar Andrade, sindicalista, comunista y frenteamplista hasta la médula, tuvo una excelente votación. Se veía venir. Sus ideas, como las de cualquiera, son discutibles. Faltaba más. Pero me alegra con toda sinceridad que haya tenido apoyo. Es la antítesis de… (ya saben). Bienvenidos los líderes políticos que tienen sangre en las venas, que creen en lo que dicen y que dicen lo que piensan sin andar con tantas vueltas. Bienvenidos los dirigentes que se comprometen con su gente hasta las últimas consecuencias. Ya veremos si termina o no como candidato a la vicepresidencia por el FA. Es posible que el criterio de la paridad de género, que tiene un fundamento poderoso, desde luego, pese más que el de la clase social o la elocuencia. En todo caso, los frenteamplistas descubrieron, en esta campaña, un líder con futuro.

*Adolfo Garcé

Doctor en Ciencia Política, Docente e Investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR

adolfogarce@gmail.com