Una mujer murió en Ruta 5 tras chocar de atrás contra un camión estacionado al costado de la banquina

Una mujer murió este domingo tras protagonizar un siniestro de tránsito en Ruta 5 a la altura del departamento de Canelones, según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.
El hecho ocurrió sobre las 19:33 en el kilómetro 32 de la Ruta 5, a la altura de Progreso, cuando, por causas que se investigan, un automóvil que circulaba de sur a norte impactó de atrás a un camión que se encontraba estacionado fuera de la vía de circulación.
De acuerdo a la información primaria, ambos vehículos se encontraban en la faja natural, fuera de la superficie asfaltada de la banquina.
La conductora del automóvil, única ocupante del vehículo, falleció en el lugar a raíz de las lesiones sufridas.
En la zona, la senda lenta permaneció obstruida mientras trabajó personal policial, que continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro.