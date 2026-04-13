Una mujer murió en Ruta 5 tras chocar de atrás contra un camión estacionado al costado de la banquina

Una mujer murió este domingo tras protagonizar un siniestro de tránsito en Ruta 5 a la altura del departamento de Canelones, según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

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El hecho ocurrió sobre las 19:33 en el kilómetro 32 de la Ruta 5, a la altura de Progreso, cuando, por causas que se investigan, un automóvil que circulaba de sur a norte impactó de atrás a un camión que se encontraba estacionado fuera de la vía de circulación.

De acuerdo a la información primaria, ambos vehículos se encontraban en la faja natural, fuera de la superficie asfaltada de la banquina.

La conductora del automóvil, única ocupante del vehículo, falleció en el lugar a raíz de las lesiones sufridas.