Cine Azul: tres años de películas para niños autistas

La función es, a un primer vistazo rápido y sin demasiada atención, una más de las tantas que hay para niños en los cines locales. Hay un murmullo coral e infantil en el que sobresale alguna risa o algún llanto, están los padres o los tutores del momento y la música de la película envuelve a la sala. Pero si la vista y el oído se detienen por un momento, entenderán que lo que sucede allí no es tan común. Para empezar, no está oscuro; las luces son más tenues, sí, pero permanecen encendidas. El sonido también parece acompañar a las luces; este está claramente por debajo del atronador registro al que nos tienen acostumbrados. Y una cosa más: a nadie parece molestarle que muchos niños no estén sentados mirando la película, sino entrando y saliendo, hablando, corriendo por la sala o sentándose en las escaleras.

Este escenario, que a algunos les parecerá extraño o no, es parte de un proyecto que cumplió este martes tres años en Uruguay y que, desde su inicio, busca ampliarse en todo el territorio nacional. Su nombre es Cine Azul y el propósito, simple y grande a la vez, es crear un espacio donde los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) puedan disfrutar de una película como cualquier otro niño.

Hasta la fecha, Cine Azul lleva ocho funciones en Montevideo, cuatro en el departamento de Florida, y alrededor de 700 espectadores. En la capital, el centro neurálgico de estas funciones ha sido siempre el cine Life Alfabeta, elegido sobre todos por su ubicación; se encuentra fuera del circuito de los shoppings y, por ende, de estímulos que puedan ser contraproducentes para la hipersensibilidad de algunos de estos niños.

Al frente de esta iniciativa –que a fines de 2018 fue declarada de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura– está Vanessa de Souza, una psicóloga especializada en niños con autismo que llegó hace cinco años de Brasil y que, desde ese mismo país y hace tres años, se trajo el proyecto de Cine Azul bajo el brazo. Según De Souza, este modelo está presente en otros países desde hace tiempo, y por eso quiso buscar la manera de reproducirlo en Uruguay para generar más espacios de entretenimiento para estos niños.

“En Uruguay no hay opciones a nivel de perspectiva de derechos para los niños autistas, por lo que es un proyecto pensado a nivel social. Uno de los objetivos es la inclusión social; queremos brindar apoyo, minimizar barreras para que estos niños puedan acceder a instancias a las que acceden sus pares, que puedan estar en ambientes sociales, que puedan generar contextos amigables. Creemos que es algo que se construye, no está dado de antemano”, explica De Souza, que junto a Andrea Varela, Mathias Lehrer y Valentina Techera completa el equipo total de trabajo del proyecto.

Si bien el proyecto ha encontrado eco y ha conseguido expandirse hacia al menos una ciudad uruguaya más, De Souza asegura que se les hace difícil al sustentarse únicamente de fondos propios y colaboraciones. Su plan es, para conmemorar estos tres años en Uruguay, buscar la manera de expandir la idea a otros ámbitos culturales, como por ejemplo el teatro. Pretenden, también, que sea un proyecto de inclusión general, que atraiga a niños con espectro autista pero también a padres que duden a la hora de llevar a su hijo a una sala tradicional.

“Nuestra idea es poder llegar a todo el país de la manera en la que lo hicimos en Florida. Se trata de ir al departamento, capacitar a las personas del centro –tiene que ser necesariamente un centro TEA o una asociación de padres– y que ellos continúen solos en el marco del modelo del proyecto”, explica la especialista.

Las funciones de Cine Azul se enmarcan en la cartelera local –ver recuadro– y sus particularidades son las siguientes: el sonido es más bajo, no hay publicidades ni trailers, las luces no se apagan del todo y los niños están habilitados a circular por la sala con libertad. En la sala, también, se encuentran los voluntarios como equipo de apoyo.

“Cada función es única, porque depende mucho el perfil de los niños que estén allí. Suele pasar de todo. Hay niños que entran sin ninguna dificultad, que se sientan y ven la película hasta el final. Algunos, en cambio, tienen que salir de vez en cuando porque no logran mantenerse atentos ahí adentro. Y otros niños, por su perfil sensorial, necesitan descargar energía en medio de la función, por lo que corren o se mueven. Todo eso está previsto”.

De Souza aseguró que para los niños con espectro autista la frecuencia de estas funciones puede colaborar con su adaptación a los formatos más tradicionales del séptimo arte y puede elevar su perfil de atención. Por ejemplo, son varios los padres que les han comentado que luego de varias funciones de Cine Azul se animaron a llevar a sus hijos a funciones regulares y no tuvieron mayores problemas. “Ese es uno de los objetivos finales: que en determinado momento estos niños puedan ir a esas funciones más regulares y pasarla bien”, comentó la psicóloga.

“Cuanto más inclusión social y apoyo podamos brindar, más calidad de vida tendrán las familias y los niños", finalizó.

La función aniversario

Para conmemorar los tres años del proyecto de Cine Azul y el mes de concientización mundial sobre autismo, se proyectará en Life Cinemas Alfabeta (Miguel Barreiro 3231) una función adaptada de la película Parque Mágico, actualmente en cartelera. Será este sábado 4 de mayo a las 11 y la entrada cuesta lo mismo que una entrada regular.