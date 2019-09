Cine espacial, basura que es arte y Tristán Narvaja de fiesta: esto hay que hacer esta semana

Cine

Ad Astra: Hacia las estrellas

Película de ciencia ficción dirigida por James Gray (La noche es nuestra), con Brad Pitt y Liv Tyler. El astronauta Roy McBride viaja a los límites exteriores del sistema solar para encontrar a su padre perdido y desentrañar un misterio que amenaza la supervivencia de nuestro planeta. Su viaje develará secretos que desafían la naturaleza de la existencia humana y su lugar en el cosmos. Se estrena el próximo jueves.

3° edición del ciclo de cine Dale al tracking

Comienza la tercera edición de la muestra de cine curada por la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay (ACCU), Dale al tracking, que a partir del próximo viernes 20 de setiembre presenta una grilla de películas icónicas de la era del VHS. Como en ediciones anteriores, cada función será presentada por un crítico. Viernes 20 de setiembre: Silverado, de Lawrence Kasdan; La BCG no engorda, de José María Ciganda; y La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero. Sábado 21: El sonido de la muerte, de Brian de Palma; El día de la bestia, de Álex de la Iglesia; y Reina de la noche, de Manuel Lamas. Domingo 22: Conquista sangrienta, de Paul Verhoeven y El proyecto Blair witch, de Daniel Myrick. El ciclo se realiza en Cinemateca.

Música

Noche ultravioleta

NME, la banda pop rock de los hermanos Serra, se presenta por primera vez en vivo en el boliche Inmigrantes (Juan Paullier 1252), este sábado 14 de setiembre, a partir de la hora 23. Bajo el nombre de Ultravioleta, será una noche inusual, llena de melodías pop, riffs de bajo y luces de neón. La banda estará acompañada por Athame, el proyecto electrónico del productor Ismael Viñoly. Localidades a $ 250 en MiEntrada o en portería.

Tango en el museo

Para no perder ritmo el Museo Nacional de Artes Visuales (Tomás Giribaldi 2283) presenta este sábado 14 de setiembre, a la hora 11, una charla titulada “Elvino Vardaro, el violín del tango”, a cargo del argentino Osvaldo Vardaro. Se hará una reseña histórica de su vida y su obra, orquestas en las que tocó, grabaciones, películas, y sus giras con su famoso Sexteto y Astor Piazzolla. Además, habrá buena música en vivo con el Cuarteto Revirado.

Luciano Pereyra en vivo en el Antel Arena

Luego de recorrer los escenarios más importantes de Latinoamérica con su gira La Vida Al Viento 2018-2019, Luciano Pereyra regresa a los escenarios con un show imperdible en el Antel Arena, celebrando 20 años junto a la música y estrenando nuevas canciones con su Tour “#20AñosAlViento”. Pereyra, que tocará este sábado 14 de setiembre, a la hora 21, tiene 12 álbumes editados y más de 1 millón de discos vendidos. Musicalizó exitosas telenovelas tanto en Argentina como en Chile y cantó junto a grandes artistas como Alejandro Sanz, Juan Gabriel, David Bisbal, Luis Fonsi y Carlos Vives, entre otros. El video de la canción Como Tú, alcanzó un récord de visitas. Las entradas para el show están a la venta en Tickantel: de $1.100 a $ 3.200.

Festival Música que Transforma 2019

Llega la sexta edición del Festival de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles del Uruguay, Música que Transforma, presentado por el programa Un Niño, Un Instrumento, que a partir del 24 de setiembre propone una serie de conciertos. El evento supone el encuentro de más de 3.500 niños y jóvenes, músicos y coreutas pertenecientes al Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles, provenientes de varios puntos del país, que se congregan en el escenario principal de la Sala Nelly Goitiño del Sodre, a través de 10 shows anuales. El festival es una celebración al trabajo que los niños y jóvenes realizan a diario en su núcleo de enseñanza musical, permitiendo su presentación en un escenario de destacada importancia nacional para que se dan a conocer como artistas, e involucren a sus familias, amigos y comunidades. Lo más próximo: 24 de setiembre: Núcleo Ciudad Vieja. 1 de Octubre: Núcleos Este de Montevideo.

Eventos

Tristán Narvaja festeja

Llega una nueva edición de Paseo Tristán, que se llevará a cabo el próximo viernes 20 de setiembre con motivo del Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento. El evento es organizado por vecinos, librerías y comercios ubicados en la calle Tristán Narvaja. La peatonal cultural tendrá lugar de 14 a 22 horas, entre las calles 18 de Julio y Paysandú. Habrá música en vivo, cine, talleres para niños y adultos, circo, charlas, micrófono abierto, lecturas de poesía, y muchas actividades más. Entrada gratuita.

Artes plásticas

Basura plástica que se convierte en arte

Ya se puede visitar la muestra suiza Out to sea? The Plastic Garbage Project, que está en Uruguay para concientizar sobre la problemática que generan los desperdicios plásticos en los mares y océanos. Ocho millones de toneladas de basura al año terminan en el agua y el 80 % de esos desechos derivan del consumo humano. Esta es la primera vez que la exposición llega a América Latina y se puede ver en la Casa Central del BROU (Cerrito 351). Resulta impactante ingresar al hall del banco y ver una montaña de basura plástica que lo invade todo, pero también hay obras que invitan a la esperanza. La muestra estará vigente hasta el 18 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 10 a 18 y sábado de 10 a 17.